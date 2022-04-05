هذه هي استراتيجية الصين الصارمة لمكافحة COVID التي تجبر العائلات على الانفصال

Un trabajador sanitario con un equipo de protección individual tras la barrera de un área confinada por causa de la pandemia de COVID-19 en Shanghái, China, el 26 de marzo de 2022. REUTERS/Aly Song

على الرغم من أن إحصاءات الصين المتعلقة بعدد الحالات والوفيات الناجمة عن COVID-19 ليست واضحة دائمًا، إلا أنها أبلغت يوم الأحد عن أكثر من 13,000 مريض جديد، وهو رقم مشابه لليوم السابق، وهو الأعلى منذ فبراير 2020، عندما كان فيروس SARS-CoV-2 يضايق بشكل خاص ووهان، المنطقة حيث تم اكتشافه لأول مرة قبل بضعة أشهر.

من بين الحالات التي تم الإبلاغ عنها أمس، تم اكتشاف ما يقرب من 9000 في شنغهاي، على الرغم من أن السلطات الصحية قالت إنه لم تحدث وفيات جديدة وأن غالبية الحالات، 11,711، كانت بدون أعراض.

في هذا الإطار، تم تطوير الاستراتيجية الصحية المعروفة باسم COVID zero، التي أمرت بها الحكومة منذ أن تم تطوير متغير Ómicron، الأكثر عدوى المعروف حتى الآن، لعدة أسابيع. ويتطلب هذا الحكم القضاء على تفشي المرض في شنغهاي، أكبر مدينة في الصين، ومقاطعة جيلين، في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، حيث كان أكثر من 24 مليون نسمة محصورين في منازلهم.

في مواجهة ظهور SARS-CoV-2 ومعدل العدوى المرتفع، خاصة في الموجة الأخيرة الناتجة عن متغير Ómicron، اختارت بعض البلدان سياسات صارمة للغاية لمنع انتقال الفيروس وتداوله. منذ بداية الوباء، كان هذا يعني إغلاق الحدود، والقيود المفروضة على دخول وخروج المسافرين، والعزلة الصارمة للحالات الإيجابية وحتى إغلاق أحياء أو مدن بأكملها في مواجهة زيادة الإصابات.

ومن المحتمل أن تكون هذه الاستراتيجية قد حالت دون وقوع آلاف الوفيات والأمراض الخطيرة في آسيا وأوقيانوسيا. ومع ذلك، يصر الخبراء على أنهم بحاجة إلى أن تكون مصحوبة بحملات تطعيم قوية، لتحقيق مستويات عالية من الحصانة وأن القيود لا تستمر بمرور الوقت. على وجه التحديد، اثنان من الدعاة العظماء لهذه السياسات المسماة «صفر COVID» هما الصين وهونغ كونغ. بدلاً من ذلك، اختارت أوروبا وأمريكا الإغلاق الصارم في الأشهر الأولى من عام 2020 ثم خففت الظروف مع انخفاض الإصابات، في محاولة لتحقيق التوازن بين الصحة والاقتصاد.

Residents line up for nucleic acid testing at a residential area, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song REUTERS

بعد تفشي المرض الأولي في مدينة ووهان، حيث تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا على كوكب الأرض في ديسمبر 2019، وبعد الأشهر الأولى من الإغلاق التام، تمكنت الصين من احتواء العدوى والوفيات المستقرة طوال معظم الوباء. لكن هذا السيناريو تغير نحو بداية مارس الماضي. لهذا السبب، قررت الحكومة حصر 9 ملايين نسمة من سكان مدينة تشانغتشون، في شمال شرق البلاد. تعرض سكان تلك المنطقة لثلاث جولات من اختبارات PCR لتتبع الحالات وإبطاء المنحنى.

ثم، في الأسبوع الماضي، رتبت السلطات الحجر الصحي في مدينة شنغهاي، العاصمة المالية وأكبر مدينة في الصين التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، والتي تواجه انتعاشًا حادًا لـ COVID-19.

من بين التدابير الأخرى، فإن التدابير التي تثبت أنها الأكثر صدمة في شنغهاي هي فصل الأطفال المصابين بفيروس COVID-19 عن والديهم، على أساس منع انتشار الوباء، مما أثار احتجاج عام واسع النطاق. كتب أكثر من 30 دولة إلى وزارة الخارجية الصينية تحث السلطات على عدم اتخاذ هذه الخطوة.

وفقًا للتدابير الصحية الصينية، يجب عزل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19، حتى لو كانوا بدون أعراض، أو يعانون من مرض خفيف. أكدت سلطات شنغهاي يوم الاثنين أن الإجراء ينطبق أيضًا على القاصرين، حتى لو كانوا أطفالًا.

وذكرت وسائل الإعلام الدولية أن هذا الحكم تسبب في ذهول بين عائلات المدينة. وقال وو تشيانيو، مسؤول الخدمات الصحية البلدية: «إذا كان الطفل دون سن السابعة، فسيتم علاج هؤلاء الأطفال في مركز للصحة العامة» . واضاف «بالنسبة للاطفال الاكبر سنا او المراهقين (...) نقوم بعزلهم بشكل اساسى فى اماكن مركزية (الحجر الصحى)» . وأوضح المسؤول أنه «إذا أصيب أحد الوالدين، فسيكون قادرًا على مرافقة الطفل والعناية به» في مكان خاص «حيث سيتم علاجهم» . على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت العديد من العائلات غضبها من هذا الإجراء. «هل يتعين على الآباء الآن» تلبية الشروط «(المصابين) لمرافقة أطفالهم؟ إنه أمر سخيف! إنه حق أساسي»، قال أحد المستخدمين على الشبكة الاجتماعية Weibo.

A toy is seen on a window, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song REUTERS

وقالت وسائل الإعلام الدولية إن العديد من أشرطة الفيديو، التي لا يمكن التحقق منها، يجري تداولها على الشبكات الاجتماعية تظهر الأطفال الصغار والأطفال غير المصحوبين في مراكز الصحة العامة.

حتى أن سكان شنغهاي ممنوعون من النزول إلى حدائق مبانيهم والمشي عبر ساحات الأحياء. لم يتمكنوا حتى من إخراج كلابهم لتهدئة أنفسهم، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الدولية. وقد تفاقم هذا بسبب فصل الأطفال عن أسرهم ونقص الإمدادات. في يوم الخميس الماضي، اضطر الأمين العام لحكومة بلدية شنغهاي، ما تشوني، إلى الاعتذار للسكان عن «الضمانات غير الكافية لحياة الناس في المناطق المغلقة». وبالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة من الحصول على أدويتهم وعلاجاتهم في المستشفيات، حيث تم إغلاق غرف الطوارئ، ولكن كان لا بد من إعادة فتحها بعد أن عُرف أن شخصين توفيا بسبب نوبات الربو ونقص الرعاية.

وقالت القنصلية الفرنسية والسفارة البريطانية إنهما يكتبان الرسائل نيابة عن دول أخرى، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي وغيرها مثل النرويج وسويسرا وأستراليا ونيوزيلندا بعد أن علموا بالصعوبات الناجمة عن إغلاق شنغهاي، والتي نفذت المدينة على مرحلتين تبدأ في 28 مارس.

أعربت السفارة البريطانية عن قلقها بشأن وضع مواطني المملكة المتحدة في الصين. يجب إرسال الحالات التي لا تظهر عليها أعراض أو خفيفة إلى «مكان عزل متخصص مع الموظفين الذين يمكنهم التواصل باللغة الإنجليزية, "قالت الرسالة من القنصلية الفرنسية, نسخة منها رأتها رويترز والتحقق منها مع مصدرين.

في الوقت الحالي، يتم إرسال الحالات التي لا تظهر عليها أعراض إلى مراكز الحجر الصحي المركزية، والتي تم وصف بعضها بأنها غير صحية ومزدحمة.

وقالت السفارة البريطانية إن هناك مخاوف بشأن الظروف وانعدام الخصوصية في مرافق المستشفيات المتنقلة المنتشرة حديثًا، مضيفة أن العزلة في المساكن الدبلوماسية كانت «حلاً مفضلاً يتفق مع امتيازات اتفاقية فيينا»، في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز وتم التحقق منها من قبل مصدرين. .

Personal de aerolínea con equipo de protección personal para protegerse del COVID-19, en el aeropuerto internacional de Pekín Capital, China, 13 de marzo de 2022. REUTERS/Soe Zeya Tun REUTERS

قامت الصين بتطعيم سكانها بشكل حصري تقريبًا باستخدام الصيغ المنتجة ذاتيًا، وملقحات Sinopharm و CoronaVac. ووفقا للسلطات الصحية، تلقى 85.5 في المائة من السكان جرعتين، ولكن لم تنشر أي أرقام عن التعزيزات.

أحد العيوب هو أنه في حين أن هذه اللقاحات تشكل حاجزًا جيدًا ضد الأمراض الخطيرة والموت، فإن فعاليتها أقل بكثير في توفير الحماية ضد العدوى. لهذا السبب، يتساءل الكثيرون عما سيحدث إذا رفعت الصين القيود واستراتيجية «صفر COVID»، إلى أي مدى يمكن أن تصل العدوى إلى السكان الذين لا يتمتعون بحصانة قوية.

تمكنت الدولة الآسيوية من تنفيذ أكبر حملة تطعيم في تاريخها وطورت لقاحات بسرعة قياسية. وهكذا تم توزيع 2.8 مليار جرعة في البلاد في عام 2021.

وأوضح يانتشونغ هوانغ، كبير الباحثين في مجال الصحة العالمية في المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية (CFR)، أن كلا من الصين وهونغ كونغ «اتبعتا استراتيجية «صفر كوفيد-19"، وكلاهما لديه عدد كبير من السكان المسنين غير المطعمين، وعلاوة على ذلك (كلاهما) لم تستثمر في تطوير قدرة الصحة العامة قبل ضرب موجة أوميكرون». بالإضافة إلى ذلك، في الصين «هناك نسبة كبيرة من عامة السكان الذين لم يتعرضوا للفيروس، بسبب «صفر COVID-19»، أو الذين يتم تطعيمهم بلقاحات (وفقًا للدراسات) ليست فعالة في الوقاية من العدوى».

Un agente de policía con traje de protección vigila en una calle, mientras comienza la segunda etapa de un confinamiento en dos fases para frenar la propagación de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en Shanghái, China, el 1 de abril de 2022. REUTERS/Aly Song REUTERS

في مارس، كان معدل تطعيم الصين تقريبي أكثر من 87٪، لكنه كان أقل من دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في تحصين كبار السن. لهذا السبب، تشير التقديرات إلى أن 40 مليون صيني فوق سن الستين لم يتلقوا بعد لقاحًا، وفقًا لبيانات من لجنة الصحة الوطنية الصينية. في حين أن حوالي 80٪ من كبار السن في الصين البالغ عددهم 264 مليون شخص يتم تطعيمهم بالكامل، فإن هذه النسبة تنخفض إلى حوالي النصف فقط بالنسبة للمجموعة الأكثر عرضة للإصابة بـ COVID-19، أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.

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