«هناك كانيلو للجميع»: رسالة ماوريسيو سليمان إلى منافسي شاول ألفاريز

على الرغم من أن ساؤول ألفاريز واجه تحدي مواجهة ديمتري بيفول، أحد الملاكمين الأكثر تنافسية شبه كامل الوزن اليوم، إلا أن الانتقادات للمنافسين الذين رفض مواجهتهم مستمرة. في هذا الصدد، وجه ماوريسيو سليمان، رئيس المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، رسالة إلى الملاكمين المهتمين بتحدي أفضل جنيه مقابل الجنيه في العالم ولم يستبعد أن يقبل كانيلو المشاجرات في المستقبل.

«عليك أن تكون هادئًا، من الواضح أن الجميع يريد محاربة Canelo لأنها معركة تحل حياتك (...) لدى Canelo جدول أعمال لهذا العام. هناك العديد من الاحتمالات وtuneos هي بالتأكيد جيدة جدًا. بينافيدز يبدأ ضد Lemiux، يظهر كالب بلانت، شارلو. على أي حال، هناك العديد من الاحتمالات، ولكن القضية ليست الوقوع في اليأس، وأعتقد أن هناك كانيلو للجميع ولفترة طويلة»، وقال بعد مشاركته في WBC القهوة التقليدية الثلاثاء.

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