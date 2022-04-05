وهنأت الولايات المتحدة تشافيس على فوزه في كوستاريكا، وهي ملتزمة «بتعزيز العلاقات الثنائية».

U.S. Secretary of State Antony Blinken speaks during the unveiling ceremony of a bronze bust of former Secretary of State James A. Baker III, at the State Department, in Washington, D.C., U.S., April 4, 2022. Evan Vucci/Pool via REUTERS

وهنأت حكومة الولايات المتحدة رودريغو تشافيس، الرئيس المنتخب لكوستاريكا من قبل حزب التقدم الاشتراكي الديمقراطي، على فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد، وأعربت عن استعداده «لتعزيز العلاقات الثنائية».

«الولايات المتحدة تهنئ رودريغو تشافيس روبلز على انتخابه رئيسا المقبل لكوستاريكا. كما نهنئ الكوستاريكيين لمشاركتهم وتنفيذ عملية انتخابية تتفق مع التقاليد الديمقراطية القوية لكوستاريكا»، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وهكذا، شدد على أن «كوستاريكا تمثل منارة للديمقراطية في أمريكا والعالم». واضاف «ان علاقاتنا الثنائية مازالت متجذرة فى القيم الديمقراطية المشتركة التى تعزز الحرية والشمولية واحترام حقوق الانسان»، وفقا لبيان نشر على موقع وزارة الخارجية على الانترنت.

وقال بلينكين "اننا نأمل فى تعزيز العلاقات بين دولنا لتعزيز مصالحنا المشتركة بما فى ذلك الادارة الانسانية للهجرة وحماية البيئة والعمل مع الشركاء الديمقراطيين فى المنطقة نحو نصف كرة قدم اكثر امنا وازدهارا وديمقراطية».

فاز تشافيس روبلز في الانتخابات بفوزه بنسبة 52.9 في المئة من الأصوات. فاز المنافس الرئيسي لشافيز، خوسيه ماريا فيغيريس، من حزب التحرير الوطني (PLN) بنسبة 47.1٪ من بطاقات الاقتراع، حيث تميزت الانتخابات بأكثر من 40٪ من الامتناع عن التصويت.

El candidato presidencial costarricense, José María Figueres REUTERS

وهكذا استدار الرئيس المنتخب نتائج الجولة الأولى، التي فاز فيها الرئيس السابق فيغيريس. وكان لا بد من عقد الجولة الثانية حيث لم يتجاوز أي من المرشحين عتبة 40 في المائة من الدعم خلال الجولة الأولى، التي عقدت في شباط/فبراير.

انتخب الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في البنك الدولي رودريغو تشافيس هذا الأحد كرئيس 49 في تاريخ كوستاريكا، بعد حملة وعد فيها «بالتغيير» ومحاربة الفساد، وشارك فيها في الجدل حول قضايا التحرش الجنسي والموازية المزعومة هياكل التمويل.

حصل تشافيس، من حزب التقدم الديمقراطي الاجتماعي الشاب، على 52.9٪ من الأصوات لهزيمة الرئيس السابق خوسيه ماريا فيغيريس أولسن، من حزب التحرير الوطني التقليدي.

فاجأ المرشح 6 فبراير الماضي في الجولة الأولى بالانتهاء من المركز الثاني للدخول في الجولة الثانية ضد الرئيس السابق فيغيريس.

وقد اقترح تشافيس البالغ من العمر 60 عاما مهاجمة الفساد الذى يلوم عليه الحكومات السابقة بما فى ذلك حكومات الحزب المنافس وتنفيذ اصلاحات عميقة للدولة من خلال الاستفتاء وهو الامر الذى وصفه خصومه بانه شعبوية.

ومن بين وعود المرشح تخفيض الإجراءات لأصحاب المشاريع والضمان الاجتماعي، والتعديلات على الخطط التعليمية للبلاد، وانخفاض حجم الدولة ودعم القطاعات الساحلية، التي هي الأكثر فقرا في البلاد.

وتلتزم خطة حكومة تشافيس بالإجراءات الاقتصادية الرامية إلى الحد من الإجراءات وتيسير العمل التجاري، والحد من الأعباء الاجتماعية، والطلب على النتائج من المؤسسات العامة، وتوليد فرص العمل واجتذاب المزيد من الاستثمارات، وخفض تكلفة السلة الأساسية من خلال المراسيم.

كما وعد تشافيس بتعزيز نظام معاشات واحد، وتنفيذ الإصلاح الضريبي الذي تمت الموافقة عليه خلال الحكومة الحالية، وعقوبات أقوى ضد الفساد وجعل الإنفاق الاجتماعي أكثر كفاءة.

وقال تشافيس فى خطاب فوزه بعد ان علم بنتائج الانتخابات «هذا ليس وقت الاحتفال ولكنه تحد كبير».

«أبعث بتقديري إلى دون خوسيه ماريا فيغيريس وإلى جميع الأشخاص الذين صوتوا لصالحه»، بينما أطلب منه العمل معًا لإمكانية المشاريع التي أطلق عليها مراجعه «المعجزة الكوستاريكية»، التي كانت مشروع حملته الانتخابية.

(مع معلومات من يوروبا برس)

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