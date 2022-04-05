واستدعى مكتب المدعي العام عضوا سابقا في كارتل كالي للمحاكمة بتهمة نزع ملكية الأراضي والتشريد القسري في أورابا.

دعا مكتب المدعي العام خوسيه نيلسون أوريغو للمحاكمة بتهمة الحفل بسبب الجريمة المشددة والتشريد القسري وغزو المناطق ذات الأهمية البيئية. وقد تم ذلك في إطار التحقيقات التي أجريت بشأن نزع ملكية الأراضي في أورابا خلال النزاع المسلح.

يشار إلى Urrego بدقة لتخويف ملاك الأراضي ثم إرسال أطراف ثالثة لشرائها، على الرغم من أنهم بقوا باسم رجال الجبهة، كان المالك الحقيقي هو Urrego الذي استخدم الأماكن كملجأ للفرار من السلطات.

فيما يتعلق بمكان وجود Urrego، يُفترض أنه موجود في إسبانيا مع عائلته، لأنه بعد دفع عقوبة في بنما بتهمة غسل الأموال، وصل إلى الأراضي الوطنية في عام 2018، حيث يُعتقد أنه قام لاحقًا برحلة إلى الدولة الأيبيرية.

لكن هذا ليس النهج الوحيد الذي اتبعه Urrego مع القضبان، في التسعينيات عندما اختفى كارتل ميديلين، أبقى تجار المخدرات في كالينيو المافيا واقفين على قدميه. على وجه التحديد تم اختيار Urrego مع كارتل كالي، ولكن في وقت لاحق تم إطلاق سراحه بسبب عدم وجود أدلة. على الرغم من أن الشكوك أثيرت باستمرار من قبل خوسيه أوريغو، الذي اختاره العديد من وسائل الإعلام الوطنية كزعيم للكارتل عندما تم القبض عليه.

«سقط آخر رئيس لكارتل كالي: خوسيه نيلسون أوريغو، أحد أغنى الرجال في العالم، كان مطلوبًا من قبل السلطات لمدة عامين تقريبًا» بعنوان صحيفة El Tiempo في عام 1998.

ويرتبط أوريغو أيضا بأحد أكثر الأحداث الفاضحة في السياسة الوطنية، وهي عملية 8,000، وهي عملية قضائية ضد رئيس كولومبيا آنذاك، إرنستو سامبر، بتهمة تلقي تمويل لتهريب المخدرات لحملته الانتخابية الرئاسية. كان أصله هو اكتشاف ملف بهذا الرقم في مكتب المدعي العام في كالي, وهو ما يتوافق مع بحث تم في مكاتب محاسب تشيلي, غييرمو بالوماري, مرتبط بكالي كارتل.

يتضمن هذا الجزء Urrego، حيث يتم تسجيل فاكس موقّع من قبله وإرساله إلى إليزابيث مونتويا الاسم المستعار «retrecherer القرد الصغير» الذي طُلب منه تحويل مبلغ المال إلى حملة سامبر والذي قتل في عام 1996.

«السيدة إليزا، أعطيك قيمة 100،000 دولار لدعم حملة الدكتور سامبر. ارجوك تحية له من اجلي»، قال النص الذي وقعه خوسيه اوريغو.

كانت أحدث صلة لأوريغو بعدم الشرعية في بنما، حيث برز كرجل أعمال موهوب وحتى حصل على جزيرة، ولكن في عام 2007 تم القبض عليه وفي عام 2013 حكم عليه بالسجن بتهمة غسل الأموال.

إن مكان وجود أوريغو له أهمية كبيرة بالنسبة لنظام العدالة في البلاد، لأن ذلك يمكن أن يوضح أحد أكثر الأحداث المرعبة والمؤسفة في التاريخ الوطني، وهو النزوح القسري الهائل الذي ترتكبه جهات مسلحة مختلفة في مختلف مناطق كولومبيا، وعلى وجه الخصوص. حالة في أورابا.

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