المجرم سيئ السمعة وراء المخدرات تشغيل «El Pozolero del Teo»، والتي خففت أكثر من 300 شخص

في العالم الإجرامي، هناك أساطير أصبحت مشهورة في جميع أنحاء العالم بسبب القسوة التي يختبئون وراءها، أو نادرًا جدًا بسبب البطولة أو هدايا اللطف والنضال وراءها.

هناك قصة من القسوة التي لا يمكن تصورها حتى لمختلف المخدرات مثل تلك التي ألفها وأداءها تيتو توربيلينو يسمى إل بوزوليرو ديل تيو، حيث يتم تصوير حياة سانتياغو ميزا، الذي أطاع لجان ملازم سابق من أريلانو فيلكس، في تيخوانا.

وهي عبارة عن مجموعة سردية تحتوي على الأكورديون والإيقاع في مجرد أسلوب نورتينيو باندا، الذي كرس نفسه طوال حياته المهنية لإتقان تيتو توربيلينو، الذي يُزعم أنه قتل بسبب الاتجار بالمخدرات.

كلمات تؤرخ واحدة من العديد من المغامرات جنبا إلى جنب مع رؤسائه، الذين على ما يبدو شن نقطة تفتيش واعتقال ذات أهمية كبيرة، والتي شارك فيها إل جيف 3 ليترا (تيو) ورفيقه لا بيرا، يقاتلون الطلقات مع السلطات.

Tito Torbellino, el cantante que supuestamente predijo su muerte en un narcocorrido (Foto: Facebook / Tito & Su Torbellino)

تيودورو غارسيا سيمينتال، إل تيو، كان ملازمًا سابقًا لـ Arellano Felix الذي انتهى به الأمر إلى الانفصال عنهم، وكان أيضًا شفيع سانتياغو ميزا، أحد أكثر المجرمين الساديين في الآونة الأخيرة، الملقب به طريقة عمله باسم El Pozolero، الذي ثورة في أساليب الاختفاء بأعمالها الشهيرة والمخيفة من حل الجثث.

تم القبض على سانتياغو ميزا لوبيز في عام 2009 في بلدة تيخوانا الحدودية، حيث كان يعمل في البناء، لكنها كانت واجهة فقط، في الواقع كان مجرمًا نادرًا.

في وقت تأكيدهم، جنبا إلى جنب مع ذلك من المجرمين الآخرين، تم تأمين مدفع رشاش عيار .9mm، نموذج MP5، عيار 5.56mm كاربين نموذج ZM4، بندقية عيار a.308، نموذج HK-91، بندقية عيار 0.5، بندقية طراز 82A1، قنابل يدوية هجومية وخراطيش مفيدة، كذلك مثل سيارات جيب كوماندر, تويوتا تندرا و تويوتا كامري.

Durante la detención del Pozolero fueron aseguradas armas, cartuchos, granadas y automóviles FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM Julieta Mora | Julieta Mora

تم العثور على درب من قبل جمعية المتحدة من أجل المختفين في باجا كاليفورنيا، التي تقع على الأرض المعروفة باسم لا غاليرا، وهو قبر سري عملاق يضم ما بين 14،000 و 15،000 رفات بشرية، العديد منها ساهم بها ميزا.

كان أحد قتلة شعب تيو نفسه الذين أوصوا بمواصلة البحث في تلك المنطقة، حتى عثروا أخيرًا على 7000 شظايا بشرية تحمل علامات محاولة حل، وما يصل إلى 2000 أسنان.

كانت وظيفة بوزوليرو هي أن تستقبل في مختبره السري، حيث كان لديه طبول مليئة بالصودا الكاوية، وجثث أعداء رؤسائه وتركهم في المادة حتى يتم تخفيفهم تمامًا. في المقابل، حصل على 600 دولار لكل جسم.

على الرغم من أن طريقته قد تبدو، في الانطباع الأول، وحشية إلى حد ما، بشع وبالتالي، دون تخطيط مسبق، أو «على الركوب»، والحقيقة هي أن ميزا كان له وصفة خاصة به في إعداد المادة التي استخدمها. لم يكن مرتجلاً.

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó a Santiago Meza López, El Pozolero, El Chago o El Chaguito, encargado de desaparecer los cuerpos de los ejecutados por la facción del cártel de Tijuana que lidera Teodoro García Simental, alias El Teo. FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM Julieta Mora | Julieta Mora

تم إعطاء لقب El Pozolero بفضل طريقته: حوض 200 لتر يملأ نصفه بالماء، ثم أفرغ كيسين من الصودا الكاوية وأخيراً ألقى جثث إيواء.

بقي هذا الخليط لمدة 8 ساعات على الأقل على نار عالية حتى يغلي أخيرًا ويتفكك تمامًا تقريبًا. كانت هناك أجزاء من الجسم لم تحترق، مثل الأسنان أو الأظافر أو قطع صغيرة من العظام، والتي ألقاها في نهاية المطاف في أرض قاحلة، وحرقها بالبنزين ودفنها.

وذكر ميزا أن هذه الطريقة علمته إفراين بيريز، وهو عضو سابق في كارتل أريلانو فيلكس وأحد أخطر تجار المخدرات في الآونة الأخيرة. وهو في السجن في الولايات المتحدة مع حكم بالسجن لمدة 26 عاما.

وفي وقت القبض عليه، مثل أمام السلطات الوطنية، التي، كما قال، حلت ما يزيد قليلا عن 300 جثة بناء على أوامر من تيو، الذي عمل لأول مرة في كارتل أريلانو فيلكس وانفصل في وقت لاحق. تشير التقديرات إلى أنها كانت في الواقع 650 في 9 سنوات.

El Pozolero fue condenado a 10 años de cárteles, mismos que se cumplen este 2022 y podría salir libre en abril FOTO: JULIETA MORA/CUARTOSCURO.COM Julieta Mora | Julieta Mora

وحكم على إل بوزوليرو بالسجن لمدة 10 سنوات لارتكابه جرائم الجريمة المنظمة والتجمع الإجرامي والدفن السري؛ وسيكتمل وقته هذا العام 2022 ويمكن إطلاق سراحه طوال شهر أبريل.

تيتو توربيلينو ليس المكسيكي الوحيد من الشمال الذي برز لغنائه أغنية ملحمية غنائية للمجرم الموصوف أعلاه. فعلت الفرقة Explosión Norteña الشيء نفسه مع أغنية El Cocinero، وكذلك قطعة سانتياغو ميزا لفيدل رويدا.

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