«السادة»: سلسلة فيلم جاي ريتشي قادم

«السادة»: سيعرض فيلم جاي ريتشي لعام 2019 نسخة تسلسلية لـ Netflix. (ميراماكس)

في عام 2019، أصدر المخرج الإنجليزي، جاي ريتشي (الخنازير والماس، علاء الدين)، فيلمًا جديدًا يحمل طابع السينما الخاصة به. كان السادة (السادة، المعروف أيضا في إسبانيا باسم لوردات المافيا)، وهو فيلم يروي حياة ميكي بيرسون (ماثيو ماكونهي)، وهو أمريكي يستقر في إنجلترا حيث يبني إمبراطورية مرتبطة بتسويق الماريجوانا. يبدأ عمله في التعثر عندما تبدأ الكلمة في الانتشار بأن بيرسون يحاول الحصول على المال من العمل. هذا هو المكان الذي تبدأ فيه الخيانة والابتزاز والرشاوى لمجموعات المخدرات الأخرى وبيئتها.

كان هذا هو نجاح الفيلم، حيث قرر ريتشي وميراماكس إعطاء المؤامرة فرصة جديدة وتعاونا مع Netflix لإخبار المزيد من المغامرات حول هؤلاء المخبرين في سلسلة قيد التطوير بالفعل.

وفقًا للموقع المتخصص في الأخبار الترفيهية، الموعد النهائي، سيكون ريتشي مدير أول حلقتين من هذه السلسلة. لم يُعرف بعد ما إذا كان الخيال الذي يجمعه جاي سيكون له نفس المؤامرة أو ما إذا كان سيخضع لبعض التغييرات للتلفزيون. لكننا نعلم أنه كتب الحلقة الأولى مع ماثيو ريد (Peaky Blinders) نفسه. ريتشي، بدوره، سيكون المنتج التنفيذي لسلسلة السادة، وهي مهمة سيؤديها جنبا إلى جنب مع إيفان أتكينسون، مارن ديفيز وبيل بلوك، الذين كانوا أيضا منتجين للفيلم.

كانت المنعطفات في الإنتاج تعني أنه في البداية كان القصد من The Gentlemen أن يكون سلسلة (قبل جائحة 2020) ثم فيلمًا، ولكن تم عكس الخطط وشاهدنا الفيلم أولاً من المسلسل. في الوقت الحالي، سيكون The Gentleman متاحًا على المنصة اعتبارًا من 1 مايو لأولئك الذين لم يستمتعوا بهذا الفيلم بعد. حظي الفيلم باستقبال جيد من قبل الجمهور، حيث تمكن من جمع أكثر من 115 مليون دولار أمريكي، وهو رقم كبير مع مراعاة الاستثمار الأولي البالغ 22 مليون دولار أمريكي.

السلسلة في المرحلة الأولية التي تتم فيها كتابة النصوص. فيما يتعلق بالممثلين، لم يتم تأكيد ما إذا كان أي من الممثلين في النسخة الأصلية سيكون جزءًا منه. دعونا نتذكر أن الفيلم كان لديه العديد من النجوم المصاحبة لماكونهي مثل تشارلي هوننام، كولين فاريل ، هيو غرانت ، جيريمي سترونج، ميشيل دوكري، هنري غولدنغ وتوم وو، من بين آخرين. من المحتمل أن يكون بعضهم من بين طاقم المسلسل لـ Netflix الذي سيصل فقط في عام 2023.

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