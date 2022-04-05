«التحدي المربع»: هل عادت أوميغا هاوس هادئة؟

على ما يبدو، في منزل فريق أوميغا، تم بالفعل التغلب على التوترات التي حدثت الأسبوع الماضي. في حلقة «The Box Challenge» التي تم بثها في 4 أبريل، احتفلت نساء المجموعة بأوسا، التي كانت تحظى بعيد ميلادها.

استيقظت نساء أوميغا في وقت أبكر من المعتاد لتزيين كعكة لأوسا. ثم ذهبوا إلى أعضاء المنزل الآخرين وذهبوا معًا إلى سرير الرجل الذي تم الوفاء به لإيقاظه وهو يغني له.

وأكد الحزب أنه غاب عن عائلته لمشاركة هذا التاريخ الخاص، لكنه شكر اللحظة مع زملائه في أوميغا، الذين أشار إلى أنهم «شعب جميل جدا». أكد المنافس أنها كانت فرصة فريدة.

يجب أن نتذكر أن هذه الحلقة تم تسجيلها بعد أن قررت نساء أوميغا التحدث إلى أقرانهن لإخبارهن أنهن لا ينتقدونهن عندما يؤدونهن بشكل سيئ، لكن ذلك يفعلن وهذا يؤثر عليهن. قال المنافسون إنهم يشعرون بعدم التحفيز في كل مرة يتنافسون فيها في مدينة الصناديق.

قالت آنا، التي أظهرت نفسها أنها الأكثر إزعاجًا، إنها شعرت وكأنها «وزن الفريق» بسبب ما يعتقده الرجال عنها. حتى أنه حذر من أنه إذا ترك المنافسة، في جزء منه، كان ذلك لأنه لا يريد الاستمرار في الانتماء إلى أوميغا.

«إذا غادرت الآن، لا تخبرني «نحن بحاجة إليك، أنت الأفضل في الفريق». لا أشعر أنهم يقدرون أي شيء. الآن أنا محبط للغاية لتحدي الموت وهذا يؤثر بشكل واضح على الأداء. إذا كنت ثقل ًا لأوميغا، فلماذا سأبقى هنا؟» ، استجوبت آنا.

من جانبها، علقت كارلا بأنه لا يوجد اتحاد في الفريق. وأشار كريولو وخوان بابلو وأوسا إلى «رمي البكرات» أو التلميحات في كل مرة شارك فيها في اختبار وقال إنه يحبط لها.

أجاب كريولو أنه لا يمكن أن يكون منافقا عندما يخسر الفريق. وقال إنه إذا أشار إلى الأخطاء فذلك لأنه يريد تصحيحها لأنه لا يحب تحمل الجوع أو النوم على الأرض أو نفاد الخدمات في المنزل.

وهكذا، انتهت المحادثة ولكن الجو استمر متوترا. بالإضافة إلى ذلك، اضطرت آنا وخوان بابلو، اللذان حكم عليهما فريق ألفا، إلى المغادرة إلى الصندوق الأسود لمحاربة مكانهما في المسابقة. في النهاية، كما لو كان هاجسا، انتهى الأمر بكلمات امرأة أوميغا إلى أن تكون صحيحة واستقالت من برنامج الواقع.

الآن، هذا الأسبوع، سيتعين على منافس آخر الخروج من المسابقة. بيتا وألفا وغاما وراء أوميغا، التي فازت بجميع اختبارات هذه الدورة. وضع اثنان من المدانين الجدد سترتهم لمواجهة تحدي الموت القاسي، حيث لا يوجد حتى الآن سوى مدانين من فريقين.

احترامًا لاتفاقهم غير المباشر مع بيتا، وضع الفريق الوردي سترة مرة أخرى على أعضاء فريقي جاما وألفا، الذين كانوا مستعدين لهذا التقرير، مما حفزهم على الفوز في الاختبار الأخير لهذه الدورة.

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