أفضل الميمات التي تركها سقوط ألفريدو أدامي في معركته الجديدة

كان ألفريدو أدامي موضوعًا رائجًا على تويتر حيث شارك في قتال ولكن النتيجة مرة أخرى لم تحبه. حدث هذا في المؤتمر الصحفي حيث محامي كارلوس تريجو، الذي واجه الممثل معه اشتباكات منذ الماضي، قاطعته وهذا تسبب في رد آدم بالعنف.
جاء التهكم لأن الممثل حاول تطبيق أسلوبه الشهير «ركلة دراجة»، مما تسبب في مستخدمي الإنترنت لتمطر الميمات على وسائل التواصل الاجتماعي شبكات مثل تويتر بالإضافة إلى إظهار موقفها بشأن ما حدث.
عندما أراد استخدام التقنية الشهيرة لركله، سقط، مما تسبب في الكثير من الناس لمقارنته بسلحفاة تحولت في قوقعتها وهذا تسبب في سخرية مختلفة. بالإضافة إلى السؤال عن عدد المرات التي سيتعين عليهم فيها رؤية سقوط آدام للادعاء بأنه ليس لديه معرفة بالكاراتيه.
ادعى المستخدمون أن Adame يقع في جميع معاركه أثناء قيامه بركلة الدراجة، مما يدل على أنها ليست تقنية جيدة.
كان سبب القتال هو أنه أكد لوسائل الإعلام أن المعركة الشهيرة ضد تريجو لم تحدث بسبب مطالبه.
اشتكى محامي كارلوس تريخو للممثل لأنه لم يحضر القتال الذي وافقوا عليه، مما تسبب في إزعاج الممثل والتوقف. من كرسيه للذهاب مباشرة لضربه. والحقيقة هي أن المعركة التي توقعها الكثيرون لم تأت أبدًا وأن كلاهما متورط ألقى باللوم على بعضهما البعض؛ ذكر كارلوس أن الممثل لم يزيل القيود القانونية التي كان لديه ضده.
على الرغم من أنهم حاولوا إيقافه، ذهب آدم مباشرة إلى المحامي وبدأ في إلقاء اللكمات، ومع ذلك تعثر على كرسي وسقط على ظهره أثناء القيام بحركات مع الساقين. ينتهي الفيديو في دقيقة واحدة و 19 ثانية مع توقف Adame وأخرج أفراد الأمن Montalvo من مكان الحادث.
«بغض النظر عن الوضع، والشكل، وعدد الناس، ما هو القتال، ألفريدو أدامي ينتهي دائما مستلقيا على الأرض ركل دراجته. هذا كل ما نحتاجه اليوم للضحك، شكرًا لك»، علق أحد مستخدمي Twitter.
«لقد فهمت بالفعل طريقة آدم للقتال تمامًا كما توجد أنماط من الكونغ فو (مثل أسلوب الرافعة والنمر وما إلى ذلك). يستخدم ألفريدو أدامي أسلوب الدودة، ويزحف حوله ويضربه الأعداء ثم ينتهون بدراجته الشهيرة»، قال مستخدم آخر.
من المهم أن نتذكر أن آدم قد ذكر في مقابلات سابقة أنه كان على علم بالكاراتيه وحتى أن يكون حزامًا أسود. قال السائق السابق: «في Mix Marcials Arts هناك ركلة تسمى دراجة، عندما يسقط منافس تبدأ في ركل دراجة».
قبل هذه الضجة على الشبكات الاجتماعية، شارك في معركة في الشوارع التي انتشرت بالمثل على الشبكات الاجتماعية، حيث ترك على الأرض، والتي أثار تعليقات وشكوك حول معرفته المزعومة بفنون الدفاع عن النفس.
ادعى العديد من مستخدمي الشبكة الاجتماعية Twitter أن رؤية الممثل في موضوع شائع جعل يومهم حيث وجدوا أنه من المضحك رؤية كيف سقط مرة أخرى بركلة دراجته الشهيرة.
كان تشوميل توريس أحد أولئك الذين تحدثوا عن ذلك: «شاهده على الجانب اللطيف: هذه المرة لم تكن فتاة تعض مؤخرتها. وتعرض للضرب من قبل 4 كراسي»، وقال انه نشر في تغريدة.
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