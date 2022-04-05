أفضل الميمات التي تركها سقوط ألفريدو أدامي في معركته الجديدة

كان ألفريدو أدامي موضوعًا رائجًا على تويتر حيث شارك في قتال ولكن النتيجة مرة أخرى لم تحبه. حدث هذا في المؤتمر الصحفي حيث محامي كارلوس تريجو، الذي واجه الممثل معه اشتباكات منذ الماضي، قاطعته وهذا تسبب في رد آدم بالعنف.

Van varias veces que el actor cae de espaldas en sus peleas, lo que provocó que lo compararan con una tortuga que no se puede parar. (Twitter: @LordVonGabo)

جاء التهكم لأن الممثل حاول تطبيق أسلوبه الشهير «ركلة دراجة»، مما تسبب في مستخدمي الإنترنت لتمطر الميمات على وسائل التواصل الاجتماعي شبكات مثل تويتر بالإضافة إلى إظهار موقفها بشأن ما حدث.

El video se viralizó en redes sociales y dura un minuto con 19 segundos. (Twitter: @morrisonchristo)

عندما أراد استخدام التقنية الشهيرة لركله، سقط، مما تسبب في الكثير من الناس لمقارنته بسلحفاة تحولت في قوقعتها وهذا تسبب في سخرية مختلفة. بالإضافة إلى السؤال عن عدد المرات التي سيتعين عليهم فيها رؤية سقوط آدام للادعاء بأنه ليس لديه معرفة بالكاراتيه.

Adame aseguró en la conferencia de prensa que Carlos Trejo pidió 3 millones de pesos para que se llevara acabo la famosa pelea. (Twitter: @lch_bin_Chema)

ادعى المستخدمون أن Adame يقع في جميع معاركه أثناء قيامه بركلة الدراجة، مما يدل على أنها ليست تقنية جيدة.

El abogado Montalvo gritó al actor: “El tracalero fuiste tú, el que no se presentó en la rueda de prensa fuiste tú”. (Twitter: @John_LYL)

كان سبب القتال هو أنه أكد لوسائل الإعلام أن المعركة الشهيرة ضد تريجو لم تحدث بسبب مطالبه.

En el video se muestra que intentan separar a Adame del abogado para evitar que se golpeen. (Twitter: @XiomaraRubio)

اشتكى محامي كارلوس تريخو للممثل لأنه لم يحضر القتال الذي وافقوا عليه، مما تسبب في إزعاج الممثل والتوقف. من كرسيه للذهاب مباشرة لضربه. والحقيقة هي أن المعركة التي توقعها الكثيرون لم تأت أبدًا وأن كلاهما متورط ألقى باللوم على بعضهما البعض؛ ذكر كارلوس أن الممثل لم يزيل القيود القانونية التي كان لديه ضده.

Después de que Trejo le aventara una botella que le lastimó el ojo, Adame claró que la pelea podía ser pospuesta. (Twitter: @UltraRadioPue)

على الرغم من أنهم حاولوا إيقافه، ذهب آدم مباشرة إلى المحامي وبدأ في إلقاء اللكمات، ومع ذلك تعثر على كرسي وسقط على ظهره أثناء القيام بحركات مع الساقين. ينتهي الفيديو في دقيقة واحدة و 19 ثانية مع توقف Adame وأخرج أفراد الأمن Montalvo من مكان الحادث.

Los internautas hicieron diversos memes sobre la caída de Adame. (Twitter: @Pepe_Ramoz).

«بغض النظر عن الوضع، والشكل، وعدد الناس، ما هو القتال، ألفريدو أدامي ينتهي دائما مستلقيا على الأرض ركل دراجته. هذا كل ما نحتاجه اليوم للضحك، شكرًا لك»، علق أحد مستخدمي Twitter.

Chumel Torres fue uno de los que se pronunciaron al respecto. (Twitter: @pinkfreud73)

«لقد فهمت بالفعل طريقة آدم للقتال تمامًا كما توجد أنماط من الكونغ فو (مثل أسلوب الرافعة والنمر وما إلى ذلك). يستخدم ألفريدو أدامي أسلوب الدودة، ويزحف حوله ويضربه الأعداء ثم ينتهون بدراجته الشهيرة»، قال مستخدم آخر.

Por otro lado, diversos usuarios afirmaron que Adame hizo esto solo para estar en el ojo público de nuevo. (Twitter: @saenz_geo)

من المهم أن نتذكر أن آدم قد ذكر في مقابلات سابقة أنه كان على علم بالكاراتيه وحتى أن يكون حزامًا أسود. قال السائق السابق: «في Mix Marcials Arts هناك ركلة تسمى دراجة، عندما يسقط منافس تبدأ في ركل دراجة».

Adame fue trending topic principal en Twitter debido a su caída. (Foto: @ElSrDeLasArmas)

قبل هذه الضجة على الشبكات الاجتماعية، شارك في معركة في الشوارع التي انتشرت بالمثل على الشبكات الاجتماعية، حيث ترك على الأرض، والتي أثار تعليقات وشكوك حول معرفته المزعومة بفنون الدفاع عن النفس.

Algunos de los usuarios afirmaron que fueron los fantasmas de Carlos Trejo quienes hicieron que se cayera. (Twitter: @netogomez92)

ادعى العديد من مستخدمي الشبكة الاجتماعية Twitter أن رؤية الممثل في موضوع شائع جعل يومهم حيث وجدوا أنه من المضحك رؤية كيف سقط مرة أخرى بركلة دراجته الشهيرة.

كان تشوميل توريس أحد أولئك الذين تحدثوا عن ذلك: «شاهده على الجانب اللطيف: هذه المرة لم تكن فتاة تعض مؤخرتها. وتعرض للضرب من قبل 4 كراسي»، وقال انه نشر في تغريدة.

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