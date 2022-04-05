التعليق الحمضي الذي قارن به تشوميل توريس إلغاء ولاية AMLO مع تلك الموجودة في فنزويلا

بعد أيام قليلة من حدوث إلغاء الانتداب في المكسيك، لا يزال يثير الكثير من الشكوك، خاصة بين الشخصيات التي لا تؤيد التحول الرابع (Q4) والرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO).

كانت هناك عدة طرق يسعى بها هؤلاء الصحفيون والسياسيون والمحللون والمواطنين، عادة من الشبكات الاجتماعية، إلى مقاطعة هذه المشاورة الشعبية. من الأرقام ضده إلى الانتهاك المزعوم للدستور بسبب المخالفات التي حدثت في الأسابيع الأخيرة.

من بين جميع الأصوات ضده صوت مستخدم YouTube Chumel Torres، الذي أثبت أنه منتقد قوي للحكومة الحالية، لأنه يدلي عمليًا بتعليق أو مزحة حول لوبيز أوبرادور أو شخص من حكومته كل يوم.

وفيما يتعلق بإلغاء الانتداب، أعرب أيضًا عن رأيه، وفي هذه المناسبة أكد أن Tabasqueño «يتعلم من الأفضل» لأن هوغو شافيز ونيكولا مادورو، في موطنهم الأصلي فنزويلا، دعوا أيضًا إلى إدراج هذا الرقم في الدساتير المعنية.

(Foto: Twitter)

شارك Chihuahuan مقطع فيديو TikTok حيث، أولاً، يُنظر إلى الرئيس السابق الراحل لدولة أمريكا الجنوبية وهو يدفع من أجل استفتاء الاستدعاء، بكلمات مشابهة جدًا لتلك التي استخدمها لوبيز أوبرادور عندما يتحدث عن هذه العملية الديمقراطية التي ستجري في 10 أبريل.

في وقت لاحق، يظهر مادورو يحث السكان على الخروج وجمع التوقيعات بحيث، في الوسط من فترة ولايته وكما تمليه أعلى قانون في فنزويلا، الرئيس، إذا كان قرار الشعب، وترك منصبه.

علق مستخدمو هذه الشبكة الاجتماعية بأن هذا المورد نفسه تم الترويج له من قبل الرئيس السابق لبوليفيا، إيفو موراليس، الذي تعرض أيضًا لانتقادات لأنه، كما أشار مستخدمو الإنترنت، كانت الهيئات الانتخابية لتلك البلدان تحت سيطرة الحكومة، وهو وضع مختلف تمامًا عن ذلك من ذوي الخبرة في المكسيك مع المعهد الوطني للانتخابات (INE).

وبالمثل، أوضحت امرأة عرّفت نفسها بأنها فنزويلية أن شافيز استخدم هذا الرقم، ولكن فقط لطرد أولئك الذين صوتوا ضدها من الإدارة العامة، حيث يُزعم أنها تسيطر على السلطات الانتخابية، يمكنها دائمًا القيام بذلك.

La Revocación de Mandato de AMLO se realizará el próximo 10 de abril (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro) Andrea Murcia

وعلى الرغم من جميع المخالفات التي لوحظت، فإن العلاقة المزعومة مع فنزويلا وبلدان أخرى تصنفها المعارضة على أنها «شيوعية» أو «اشتراكية»، فإن إلغاء الولاية في المكسيك يحظى بدعم كامل من الهيئات الانتخابية.

وفقًا للمعهد الوطني للانتخابات (INE)، فإن إلغاء الولاية هو أداة لمشاركة المواطنين «لتحديد الاستنتاج المبكر في أداء الشخص الذي يشغل رئاسة الجمهورية، بناءً على فقدان الثقة»، سيتم تنفيذ هذه الآلية وهي المرة الأولى لضمان الحق السياسي لل مواطنة من خلال التصويت العام و المباشر و السري و الحر.

ستتضمن بطاقات الاقتراع لتنفيذ إلغاء الولاية أسئلة تشير إلى ما يلي: هل توافقون على أن أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المكسيكية المتحدة، في حالة إلغاء ولايته بسبب فقدان الثقة أو البقاء في رئاسة الجمهورية حتى تنتهي فترة ولايته؟

يجوز لأي شخص مسجل في السجل الانتخابي المشاركة في هذه العملية الديمقراطية، والتي، لأسباب تتعلق بالميزانية، سيكون لديها عدد أقل من الصناديق، والتي يمكن الرجوع إلى موقعها من خلال صفحة تحديد موقع الصندوق https://ubicatucasilla.ine.mx/، في الذي يجب عليك إدخاله إلى قسم وكيان الإقامة وفقًا لبيانات اعتماد الناخب.

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