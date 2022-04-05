مفاجأة في كرة القدم العالمية: أكدت الصحافة الفرنسية أن كيليان مبابي قد حدد بالفعل مستقبله

وأشار RMC Sport إلى أن المهاجم سيبقى في باريس وأنه سيعلن قراره في مايو

مستقبل كيليان مبابي هو ما يبقي كرة القدم العالمية على أصابع قدميها منذ اللحظة التي أصبح فيها معروفًا أن المهاجم البالغ من العمر 23 عامًا سيكون خاليًا من الحركة بدءًا من يوليو. بعد أن أعلنت الصحافة الإسبانية عدة مرات أن ريال مدريد سيكون وجهتهم التالية، في الأيام الأخيرة، زرع لاعب كرة القدم نفسه الشكوك وبدأت التكهنات تعطى لاستمراريته.

هذا الاثنين، كانت الصحافة الفرنسية أكثر مباشرة وأكدت أن «مبابي ستوقع تجديدها مع باريس سان جيرمان». أعلن الصحفي دانيال ريولو ذلك على RMC Sport وقال إن Kylian ستعلن هذا القرار بالاستمرار في باريس في مايو.

«مصلحة الخليفي الوحيدة هي معرفة ما سيفعله كيليان. لن يصدقني أحد ولكن سيتم الإعلان عنه في مايو وسيبقى»، هل القنبلة التي أسقطها المراسل. تجدر الإشارة إلى أنه يوم الأحد الماضي، بعد الهزومة على لوريان حيث كان مبابي هو الشخصية العظيمة مع هدفين وثلاثة تمريرات مساعدة، ترك مفتوحة إمكانية الاستمرار في باريس سان جيرمان.

«لم أتخذ قرارًا بعد، ولكن هناك عناصر جديدة. هل يمكنني البقاء؟ بالطبع،» قال كيليان، تاركًا الصحافة الأوروبية بأكملها مذهولة. وقال بابتسامة للصحفيين فى المنطقة المختلطة من باركى دى لوس الامراء بعد ان دمر لوريان (5-1) «لقد اعطيت معلومات كافية، واعتقد ان لديك ما يكفى لتتمكن من العمل».

واضاف «لا اريد ان اكون مخطئا»، قائلا «لم اتخذ قراري. أعلم أنه بالنسبة للأشخاص، يستغرق الأمر بعض الوقت، يتحدثون معي عن ذلك كل يوم...» من الحكمة عندما يتعلق الأمر بالتحدث، لا يترك مبابي عادة تصريحاته للصدفة، وكان يعلم جيدًا أن غرف الأخبار الرياضية ستغلي بعد مخارجها في ثلاث مناسبات: أولاً على Prime Video، ثم مرتين في منطقة مختلطة مع الصحافة المكتوبة ثم أمام الراديو والتلفزيون. محطات.

كرر مبابي: «لا، لم أختار، لم أتخذ قراري، أعتقد، هناك عناصر جديدة، العديد من المعلمات». هذه «العناصر الجديدة» بالتحديد هي التي تثير التكهنات، لكن لم يوضح النادي ولا بيئة اللاعب الغموض عنها.

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