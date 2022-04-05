يعد Spotify العرض العالمي الأول للبودكاست Batman Unearthed بالشراكة مع DC

أعدت Spotify بودكاست جديدًا سيجعل مستمعيه يشعرون وكأنهم في مدينة جوثام. هذه هي السلسلة الصوتية الأصلية، Batman Unburined، والتي ستطلق عليها في أمريكا اللاتينية اسم Batman Unearthed وهي على وشك أن يتم إصدارها.

في 5 أبريل، أعلن Spotify و Warnes Bros و DC أن العرض الرسمي سيكون 3 مايو المقبل. ستستفيد شراكة هذه العلامات التجارية من مكتبة DC الواسعة من الشخصيات الشهيرة في ملفات البودكاست الجديدة لتوحيد عشاق بروس واين في تجربة جديدة.

قالت منصة البث في بيان إن الإصدار سيكون في جميع أنحاء العالم وأن القصة سيتم تكييفها من النص الأصلي من الولايات المتحدة إلى أمريكا اللاتينية والبرازيل وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان، مما يجعلها أكبر إصدار متزامن لـ Spotify حتى الآن.

سيكون لكل نسخة من الإصدارات التسعة المذكورة ممثلين صوتيين وفرق إنتاج خاصة بهم. سيتم تحديد موقعها بشكل مستقل وتكييفها ليعكس ثقافة ولغة المكان، مع الحفاظ على التاريخ الأصلي صحيحًا.

(Warner Bros./DC Comics)

«من خلال شراكتنا الاستثنائية مع Warner Bros. و DC، لدينا فرصة فريدة للدخول في عصر جديد من الأبطال الخارقين المحبوبين في DC عبر عالم الصوت، بأصوات من طاقم متعدد النجوم. لم تكن قوة البودكاست أكثر وضوحًا من أي وقت مضى مع المشهد الصوتي المخيف لهذه التحفة ديفيد جوير التي تحكي القصة المهمة لبروس واين الوحيد»، قال داون أوستروف، كبير مسؤولي أعمال المحتوى والإعلان في Spotify، في بيان.

ديفيد إس جوير، هو مبتكر باتمان اكتشف. بالنسبة لأولئك الذين لا يتذكرون، فقد كان العقل المدبر وراء أفلام الأبطال الخارقين الشهيرة مثل Batman Begins و Man of Steel، وهذه المرة هو المنتج التنفيذي للمسلسل الصوتي الأمريكي. سيكون هاري سما مدير المشروع الذي يقع في مدينة جوثام.

ويجري الإنتاج حاليًا في جميع المناطق التي سيتم إطلاقها فيها. سيكون الصوت المصبوب للإصدار الأمريكي كما يلي:

- وينستون ديوك في دور باتمان/بروس واين

- حسن مينهاج بدور ذا ريدل

- جينا رودريغيز بدور باربرا جوردون

- جيسون إيزاك بدور ألفريد

- لانس ريديك مثل توماس واين.

(Foto: Spotify)

- ألفونسو هيريرا بدور باتمان/برونو دياز

- كارلوس أراغون بدور ألفريد

- آنا بريندا كونتريراس بدور باربرا جوردون

- زوريا فيغا مثل كيل

- ألفونسو باربولا بدور ذا ريدل

- هيرنان ميندوزا بدور توماس واين

وفقًا لبيتر جيراردي، نائب الرئيس التنفيذي للبرمجة البديلة في شركة Warner Bros. Animation.، تمكن أداء فريق التمثيل من التقاط الجوهر المظلم لعمل ديفيد جوير، «نقل البودكاست السردي إلى مستويات جديدة» من الانغماس. وقال: «لم أكن لأطلب طريقة أفضل لبدء شراكتنا الإبداعية مع Spotify».

باتمان Unborined (باتمان Unborined) هو فيلم إثارة نفسي سيأخذ مستمعيه إلى مساحات جديدة في ذهن الرجل وراء القناع. هذه المرة تم تقديم بروس واين كطبيب أمراض شرعي يعمل في مستشفى مدينة جوثام ومكلف بفحص ضحايا The Harvester, قاتل متسلسل يفترس المواطنين. لن يضطر البطل الخارق إلى مواجهة شياطينه العقلية فحسب، بل سيتعين عليه أيضًا هزيمتهم لإنقاذ سكان مدينة جوثام كغروره المتغير باتمان.

«باتمان هي واحدة من أكثر الشخصيات إثارة للاهتمام في تاريخ القصص المصورة وكون DC. إن إعطاء صوت لهذا البطل الخارق المعقد مع حلفاء عظماء مثل Fábula و Spotify و Warner Bros. و DC و Hari Sama يمثل تحديًا كبيرًا وفي الوقت نفسه إمكانية كبيرة للعمل مع زملائك الممثلين العظماء الذين يعيدون تفسير هذه القصة وخلق شيء لنا. «إنها دعوة للجمهور للانغماس في هذا الكون السليم لمدينة جوثام»، أكد ألفونسو هيريرا.

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