متجر سوني يصدر إعلانًا مهمًا عن PlayStation

أعلنت Sony أن المستخدمين سيتمكنون الآن من العثور على جميع بضائع PlayStation الرسمية على متجر سوني، من أجل مشاركة بطاقات الهدايا وعضويات PlayStation Plus مع من تريد.

متجر Sony عبر الإنترنت متاح في الولايات المتحدة منذ عام 2019. يتزامن هذا الإعلان مع منتجات جديدة من Horizon Raw Materials، العلامة التجارية Guerrilla ولكن، الآن يمكن للمستهلكين أيضًا شراء السترات والبلوزات و Funko Pop! وغيرها من العناصر التي تشيد بـ Horizon: Zero Dawn، The Last of Us الجزء 2، شبح تسوشيما، إله الحرب أو ببساطة علامة PlayStation التجارية ووحدات التحكم الخاصة بها.

وصلت بلوزات PlayStation الرسمية الجديدة والقمصان وحقائب الظهر وحقائب الكتف وزجاجات المياه وغيرها من المنتجات إلى متجر Sony، والآن يمكن لكل مستخدم أخذها في كل مكان وإثبات مدى تعصبهم لوحدة التحكم التي ولدت في عام 1994.

تسلط الشركة الضوء على سبيل المثال سترة الانتحاري المستوحاة من PS5، والغطاء المنقوش لوحدة التحكم اللاسلكية DualSense، وقميص نسائي بشعار قزحي الألوان وحقيبة ظهر بلاي ستيشن وزجاجات مياه وقبعات وكتب فنية، أكواب وأكثر.

Productos de PlayStation en la Sony Store. (foto: PlayStation.Blog LATAM)

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاركة شغفك بPlayStation من خلال التبرع ببطاقات 10 دولارات و 20 دولارًا و 50 دولارًا و 100 دولار حتى يتمكن الآخرون من الاستمتاع الكامل بجميع عناصر أكبر مكتبة محتوى PlayStation في العالم من خلال شبكة بلاي ستيشن.

إضافة أخرى هي بطاقات PlayStation Plus لمدة 3 أشهر و 12 شهرًا للاستفادة من جميع مزاياها، بما في ذلك القدرة على لعب اللاعبين المتعددين عبر الإنترنت مع مجتمع عالمي من اللاعبين والألعاب الشهرية المجانية والخصومات الحصرية على متجر اللعب.

ألغت سوني القدرة على شراء اشتراكات PlayStation Now السنوية من متجرها الرقمي. تم الإقصاء الأسبوع الماضي عندما تم الإعلان عن استبدال PlayStation Now بـ PlayStation Plus الجديد, التي لديها الآن ثلاثة مستويات وتوفر الوصول إلى كتالوج من ألعاب الجيل الحالي وما بعدها.

السبب مرتبط بإيقاف تشغيل PlayStation Now. كجزء من الإعلان عن اختفاء خدمة PlayStation Now ودمج ميزاتها في اشتراك PlayStation Plus Premium, طمأنت سوني المشتركين الحاليين في PlayStation Now من خلال ضمان تحويل أشهر اشتراكات PlayStation Now المدفوعة تلقائيًا. إلى بلاي ستيشن بريميوم.

13-12-2021 PlayStation Now POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PLAYSTATION Europa Press

يكلف الاشتراك السنوي لـ PlayStation Now 59.99 دولارًا ويكلف الاشتراك السنوي لـ PlayStation Plus Premium 119.9 دولارًا، لذلك كان أمرًا رائعًا لأولئك الذين لديهم عقد طويل الأمد لـ Now.

لهذا السبب، وحالياً، الطريقة الوحيدة للوصول إلى PlayStation Now هي من خلال الاشتراك الشهري، مما يلغي إمكانية دفع أشهر مقدمًا. يكلف الاشتراك الشهري 8.99 دولارًا وسيتم استبداله، في يونيو، بعضوية PlayStation Plus Premium التي تبدأ من 16.99 دولارًا، وهي تلك التي تتيح الوصول إلى ألعاب PlayStation 3 من كتالوج PlayStation Now.

سيكون لدى PlayStation Plus ثلاثة أوضاع اشتراك مختلفة

PlayStation Plus Essential، الذي يحافظ على ميزات PlayStation Plus كما هي معروفة بنفس سعر الميزة الحالية:

- 8.99 دولارًا أمريكيًا لمدة شهر.

- 24.99 دولارًا لمدة ثلاثة أشهر.

- 59.99 دولارًا لمدة عام.

PlayStation Plus. (foto: Hipertextual)

بلاي ستيشن بلس إكسترا، الذي يضيف وصولاً إلى كتالوج يضم حوالي 400 لعبة بلاي ستيشن 5 وبلاي ستيشن 4 ، وسوف التكلفة:

- 13.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

- 39.99 دولارًا لمدة ثلاثة أشهر.

- 99.99 دولارًا أمريكيًا سنويًا.

PlayStation Plus Extra. (foto: Todo Digital)

و PlayStation Plus Premium، والذي يتضمن كل ما سبق وكتالوج يضم حوالي 300 لعبة متوافقة مع الإصدارات السابقة من PlayStation 3، بلاي ستيشن 2، PSP وبلاي ستيشن، وسوف تكلف:

- 16.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

- 49.99 دولارًا أمريكيًا لمدة ثلاثة أشهر.

- 119.99 دولارًا أمريكيًا سنويًا.

استمر في القراءة