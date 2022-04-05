تحافظ SCJN على تعليق قانون الكهرباء؛ ستصوت على دستوريتها حتى يوم الخميس

Fotografía cedida hoy cortesía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se observa a su presidente Arturo Zaldívar (c) durante el inicio de sesiones en Ciudad de México (México). EFE/ Suprema Corte de Justicia de la Nación /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPÁÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

اختتم رئيس وزراء محكمة العدل العليا للأمة، أرتورو زالديفار، يوم الثلاثاء الجلسة التي عقدت فيها الجلسة العامة مناقشة حول دستورية الإصلاحات في عام 2021 لقانون الصناعة الكهربائية (LIE) وأعلن أن التصويت سيجرى يوم الخميس المقبل.

تحلل المحكمة العليا مشروع قانون الوزيرة لوريتا أورتز الذي تقترح فيه رفض التحديات الثلاثة ضد هذه الإصلاحات القانونية التي تسعى إلى تغيير ترتيب إرسال الكهرباء من خلال إعطاء الأولوية للجنة الكهرباء الفيدرالية (CFE) ولكنها لا تحدد نسبة دنيا من المشاركة في التوليد على النقيض من إصلاح الطاقة الذي تجري مناقشته حاليا في مجلس النواب.

تحدث الوزير خافيير لاينز بوتيسك عن عدم دستورية الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها في مارس 2021، بينما ذكر غالبية أعضاء الغرفة أنهم يغادرون بعض الجوانب المركزية لمشروع لوريتا أورتز، الذي ذكر في عرضه أن الدولة المكسيكية يجب أن تضمن و التنمية الاقتصادية, و تعزيز السيادة الكهربائية, و أنه لا ينبغي إعطاء أي مزايا لل شركات الأجنبية على الاهتمام.

ويؤكد الوزير المقرر أن التعديلات على قانون صناعة الكهرباء لا تنتهك المعاهدات الدولية ببساطة عن طريق إعطاء معاملة تفضيلية إلى CFE.

La ministra Loretta Ortiz impulsa la constitucionalidad de los cambios a la LIE (FOTO:FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM)

قبل المناقشة في الجلسة العامة للمحكمة، قال الرئيس التنفيذي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن وزراء المحكمة يجب أن «يحددوا الجانب الذي هم عليه».

دعا الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) المشرعين من حزب العمل الوطني (PAN) والثورية المؤسسية (PRI) إلى التمرد والتصويت لصالح إصلاح الكهرباء في مجلس النواب.

وخلال مؤتمره الصباحي، أكد الرئيس أن لديه معلومات تشير إلى أن بعض نواب PRI، «وفي بعض هؤلاء حتى PAN»، يختلفون مع موقف المعارضة الذي، كما قال، يعزز «حماية الشركات الخاصة».

يسعى إصلاح الكهرباء إلى ضمان مشاركة اللجنة الفيدرالية للكهرباء (CFE) في الدورة الرابعة والخمسين للقطاع (التوليد والنقل والتوزيع والتسويق)، مما يمثل تقدمًا في أحد وعود الحملة الرئيسية: سيادة الكهرباء. للحصول على موافقتها، يحتاج الاتحاد إلى ثلاثة أرباع أصوات مجلس القديس لازاروس.

ومن ناحية أخرى, استجوب لوبيز أوبرادور بالمثل بسبب تصرفات الوزيرة لوريتا أورتس, من محكمة العدل العليا لل أمة, للتصديق على قانون الصناعة الكهربائية.

«الشرعية. دع الوزراء يحددون الجانب الذي هم عليه. لهذا السبب لا يمكننا أن نشتكي، فنحن نشهد أوقاتًا مثيرة للاهتمام ولحظات ممتازة من الحياة العامة».

تجدر الإشارة إلى أنه في 1 أبريل، قال لوبيز أوبرادور إنه لا يتفق مع الوزير بعدم المشاركة في النقاش حول الكهرباء قانون الصناعة الذي عقد في مجلس الشيوخ.

وذلك بعد أن وقع أعضاء مجلس الشيوخ المعارض PRI و PAN و PRD رسالة تطلب فيها أن تعفي وزيرة SCJN نفسها من التصويت على الإجراء غير الدستوري ضد إصلاح الكهرباء بسبب تضارب المصالح.

ألمح المسؤولون إلى أداء أورtiz Ahlf كنائبة اتحادية لحزب العمل (PT) - حليف مورينا - في الهيئة التشريعية LXII؛ بالإضافة إلى مشاركتها في المناقشة والموافقة في نهاية المطاف على إصلاح الطاقة الدستوري الذي أقرته حكومة إنريكي بينيا نييتو، كما و كذلك لل إدلاء بصوته على قانون صناعة الكهرباء.

وقالوا إن هذا يمكن أن يتعارض مع استقلال محكمة العدل العليا ونزاهتها وموضوعيتها وفقًا لأعضاء مجلس الشيوخ المعارضين، على الرغم من اختيار لوريتا أورتز بالقرعة للتعامل مع هذا النزاع في المحكمة العليا.

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