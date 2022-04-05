الترقية إلى Liga MX يمكن أن تعود: من هم أول المرشحين

Foto de archivo de jugadores del Atlético de San Luis festejando tras lograr el ascenso en México. Estadio Alfonso Lastras, San Luis Potosí, México. 5 de mayo de 2019. REUTERS/Henry Romero

يمكن أن تواجه Liga MX أشهرها الأخيرة كدوري دون ترقية أو هبوط، لأنه وفقًا لـ ESPN، فإن إمكانية استئناف القتال للصعود إلى الدرجة الأولى من كرة القدم في المكسيك قريبة جدًا.

وذلك لأن أربعة فرق بدأت عملية التصديق مع الاتحاد المكسيكي لكرة القدم (FMF)، والتي سيكون لديهم إمكانية الترقية إذا حققوا المزايا الرياضية اللازمة؛ ومع ذلك، وفقًا لمتطلبات الدوري، من الضروري أن يتم اعتماد جميع الفرق الأربعة , حيث أن هناك حاجة إلى أربعة أندية على الأقل معتمدة لاستئناف الترقية.

ما هي الأندية التي تقدمت بطلب للحصول على شهادتها للترويج؟

الفرق التي بدأت العملية بالفعل والتي كان من الممكن أن تؤكدها ESPN هي أتلانت، فينادوس دي يوكاتان، أتلتيكو موريليا وليونيس نيجروس، الذين كانوا سيصبحون الأندية الأولى مع إمكانية العودة إلى الدرجة الأولى، وهي العملية التي اختتمت مع استلام الطلبات في 4 أبريل.

Atlante fue campeón de la Liga Expansión MX Apertura 2021 (Foto: Twitter/ @LigaExpansiónMX)

المتطلبات المطلوبة من قبل دوري توسيع MX للترقية هي كما يلي:

1. ملف الانتساب. يجب أن يظل النادي محدثًا بملف عضويته وفقًا لنظام FMF الأساسي ولوائح العضوية والاسم والمقر (RANS).

2. معايير البنية التحتية. يجب أن يفي النادي بالحد الأدنى من المتطلبات في ملعبه من حيث: الملعب، الإضاءة، غرف الملابس، الصناديق، الخدمات الصحية والطبية والسلامة، والصحافة. بالإضافة إلى ملاعب التدريب والنادي.

3. معايير الرقابة الاقتصادية. يجب أن تفي المكعبات بالأهداف المنصوص عليها في إرشادات الرقابة الاقتصادية. على وجه التحديد، سيتم تقييم البيانات المالية والميزانيات وخطاب عدم الخصم.

4. الهيكل المؤسسي. يجب إثبات أن النادي لديه نموذج الهيكل المؤسسي الذي يسمح، من خلال توزيع المجالات والوظائف، بالحصول على نظام أفضل للشركات.

5. المبادئ التوجيهية لتنفيذ صندوق التحسين. تأكد من أن الأندية لم تنفق أكثر من 50٪ على دفع الرواتب الرياضية وأن الباقي تم استخدامه لنفقات تشغيل النادي.

6. رأي المستشار الخارجي. سيقوم المستشار المعين من قبل LIGA MX بإصدار رأي حول المعلومات المالية التاريخية وحول خطة العمل التي سيتم تقديمها من قبل كل نادي لتقديم مشروع النمو لمدة 3 سنوات.

El Atlético de Morelia seria otro de los clubes que habrían solicitado su certificación para ascender a la Liga MX (Foto: Twitter/@C_A_Morelia)





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