قال عالم العدوى فرناندو بولاك عن مصل فرط المناعة: «ليست هناك حاجة إلى البلازما في السياق الحالي للوباء»

يجب تحليل العلوم بشكل عام والنتائج العلمية بشكل خاص وفقًا لسياقها الاجتماعي التاريخي للظهور . تصبح سلسلة الابتكار هذه أكثر أهمية عندما يتشكل إطار هذه المعالم بسبب جائحة عالمي أعطى العلوم التطبيقية سرعة غير عادية.

بعد عامين من العيش في العالم مع فيروس كورونا SARS-CoV-2، يحلل العلم ويتقن العلاجات المختلفة التي تم طرحها على الطاولة للتعامل مع COVID-19، والتي تسببت بالفعل في أكثر من 493 مليون إصابة وأكثر أكثر من 6 ملايين حالة وفاة، والتي لا تزال تقاوم إعادة تحويلها وراء المتغيرات الجديدة.

أدت دراسة جديدة تمامًا نُشرت في مجلة نيو إنجلاند للطب (NEJM) إلى إعادة إشعال النقاش بقوة حول تدخل البلازما من النقاهة في الأشخاص المصابين بـ COVID. توصلت هذه المجلة العلمية - التي تعتبر الأكثر أهمية في العالم - إلى نفس النتيجة التي توصل إليها طبيب الأطفال الأرجنتيني وعالم العدوى فرناندو بولاك وفرقه، في عام 2020، عندما حقق في استخدام هذا العلاج بالبلازما المبكر في الأرجنتين، دون وجود لقاحات متاحة بعد، أو وافق، للسيطرة على الفتك والعدوى العالية التي أظهرها الفيروس الجديد.

الأبحاث التي أجريت في أكثر من ألف حالة أجرتها كلية بلومبرج للصحة العامة في جامعة جونز هوبكنز وعيادة مايو, من بين المؤسسات الطبية العلمية الأخرى, تقييم فعالية بلازما النقاهة في المرضى في المراحل المبكرة من المرض، وبدون عوامل أو أمراض مصاحبة صحية، وأثبت أنه خيار فعال وآمن كعلاج مبكر للمرضى الخارجيين للمرض.

وخلص إلى أن البلازما المفرطة المناعة ستقلل من خطر دخول المستشفى إلى النصف إذا تم إعطاؤها في غضون 9 أيام بعد ظهور أعراض COVID-19، واستشهد وجمع الدراسات التي قام بها بولاك والفرق كجزء من دليل.

خلال بحثه مع البلازما في عام 2020 - في بداية الوباء - أكد بولاك دائمًا أنه «بسبب كيفية عمل الأجسام المضادة في الجسم، فإن تطبيق البلازما لديه فرصة نظرية أفضل للعمل في بداية مرض. لأنه إذا حصلت على البلازما مع الأجسام المضادة وإقراضها إلى واحدة مصابة حديثا، يجب أن تشل حركة الفيروس».

كيف، إذن، في وقت الوباء الحالي الذي تسيطر عليه لقاحات COVID بفعالية من خلال استراتيجية عمل صحي آمنة ومتاحة ومتنوعة (عبر منصات متعددة) - وعلى الرغم من حقيقة أن جيوب الظلم لا تزال موجودة في العالم - هذه الدراسة التي تنقذ استخدام فرط المناعة في البلازما كخيار ضد كوفيد؟

تحدث Infobae مع طبيب الأمراض وطبيب الأطفال فرناندو بولاك لتحليل العمل المنشور في NEJM، في كتابه كباحث رائد في دراسة بلازما النقاهة التي أجريت في الأرجنتين .

El plasma es el líquido de la sangre que tiene más anticuerpos, rico en anticuerpos, que son defensas importantes contra el virus de los que ya tuvieron la enfermedad COVID. La mejor estrategia es usar el plasma lo antes posible para bloquear la progresión del virus, sostiene la evidencia (EFE/Enric Fontcuberta/Archivo) EFE

— لعب علاج البلازما للنقاهة لإبطاء انتشار COVID-19 دورًا مهمًا للغاية في بداية الوباء، واليوم - بعد عامين - ومع مجموعة قوية من اللقاحات ضد COVID المعتمدة - ومن منصات مختلفة - للعالم بأسره، نشرت هذه الدراسة في NEJM التي تدعي أن المصل يبدو مفرط المناعة من النقاهة. ما هو مكان هذا التدخل اليوم في مواجهة COVID؟

— فرناندو بولاك: هناك طريقتان أساسيتان للتعامل مع الأمراض من أجل حلها: أحدهما هو الوقاية منه والآخر هو علاجه بمجرد حدوثه. من الواضح أنه من أجل الوقاية من المرض، يجب أن نتصرف في أقرب وقت ممكن وأن نعالجه في إطار نفس المنطق أيضًا . بشكل عام، كلما استطعت توقع تقدم مشكلة ما، فأنت في وضع أفضل مما كنت عليه عندما تقوم بحل شيء حدث بالفعل وله تداعيات تبدأ في الانحراف عن المشكلة الأصلية التي تسببت في ذلك.

في COVID, هذا يحدث; اللقاحات, ونحن الباحثون نعرف ذلك من التجربة, ما يفعلونه هو إبطاء تطور العدوى وإيقافها قبل أن تصبح مرضًا أو مرضًا خطيرًا. لكن المعضلة هي بمجرد تثبيت المرض إلى أي مدى يمكنك إيقافه وحيث عليك بالفعل البدء في التعامل مع العواقب التي تتجاوز العدوى نفسها.

كان يجب دائمًا استخدام البلازما مثل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة مبكرًا جدًا، خاصة من منظور كيفية عملها؛ نظرًا لأنها تفعل ذلك تمامًا مثل كيفية عمل اللقاحات.

الفرق هو أن اللقاحات هي أجسام مضادة يتم إنشاؤها داخل الجسم لمنع تقدم الفيروس ويتم إنشاؤها قبل حدوث العدوى، لأنه لأنه يستغرق بضعة أسابيع حتى يتم إنشاء تلك الأجسام المضادة لن يكون هناك وقت مادي للقاحات للعمل إذا كانت تعطى بعد العدوى، والبلازما تقصر تلك الأوقات عن طريق إعطاؤها في أقرب وقت ممكن بمجرد حدوث العدوى. هذا هو الفرق المركزي.

El estudio desarrollado por científicos de la Universidad Johns Hopkins y de la Clinica Mayo entre otros, fue financiado por el gobierno de Estados Unidos y publicado en el NEJM. Analizó la evolución de pacientes ambulatorios de COVID-19 tratados con plasma de convalecientes dentro de los 9 días posteriores a la prueba positiva

—فرناندو بولاك: الأجسام المضادة وحيدة النسيلة يمكن للمرء أن يقول في نظرة مبسطة للغاية للأشياء، أنها نوع من «البلازما الاصطناعية»، من الأجسام المضادة المصنوعة خارج الجسم والتي تدار عن طريق الحقن.

عملت العديد من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة بنفس المنطق الذي أجرينا به اختبار البلازما الأولي الذي قدمناه قبل عامين، وكان من الواضح أنه بسبب مادة بيولوجية، كان على البلازما المستخدمة بذكاء في وقت مبكر أن يكون لها نفس النتيجة. كانت الدراسة التي أجريت في الأرجنتين مدروسة جيدًا ومصممة جيدًا، مثل تلك التي قمنا بها مع مقاطعة بوينس آيرس، ومدينة بوينس آيرس، وبامي، والطبية السويسرية، و OSDE، و OSECAC والعديد من الجهات الفاعلة الأخرى من مؤسسة الرضع؛ والآن هذه الدراسة من قبل المعهد الوطني للصحة من الولايات المتحدة لديها هذا ويوضح هذه الدراسة من قبل المعهد الوطني للصحة في الولايات المتحدة مع الجامعات الأمريكية - هوبكنز ومايو، من بين أمور أخرى - في جميع أنحاء البلاد مع أكثر من ألف متطوع.

ماذا تنقذ من هذه الدراسة المنشورة في NEJM التي تزن العلاج بالبلازما من النقاهة في مرحلة مبكرة من المرض، وتحديداً في غضون تسعة أيام بعد الاختبار الإيجابي؟ مع مرور الوقت، هل تعتقد أيضًا أن البلازما غير مستخدمة حاليًا بين خيارات العلاج ضد COVID؟

—Polack: ما يجعلني سعيدًا بهذه الدراسة المنشورة في NEJM هو أنها تؤكد أن البلازما منطقية ومفيدة ، دائمًا في العلم، من الضروري تأكيد أكثر من مجموعة النتائج التي توصل إليها العلم في مدروسة جيدًا وجيدة- طريقة التنفيذ. كانت معضلة أخرى للوباء هي أنه عندما بدأ الجميع في البحث عن حلول، تم تقييم الحلول في بعض الأحيان دون فهم شامل لكيفية تصرف المتغيرات التي من شأنها أن تحدد نجاح تلك الحلول.

في الأرجنتين، كانت الدراسات التي أجريت في هذا الصدد مع البلازما مدروسة جيدًا ومصممة جيدًا. ولا شيء قلنا نحن ومجموعات أخرى في بداية الوباء، لم يعد صحيحًا بعد عامين. وهذا أمر مثير للاهتمام ومهم حقًا. تقدم العلوم المدروسة جيدًا والمصممة جيدًا والمسلحة جيدًا الحلول. سواء كانت لقاحات أو تدخلات الأجسام المضادة أو أي شيء له منطق بيولوجي سليم. في نهاية هذه القصص لا توجد فرصة، عليك الدراسة والعمل والتفكير.

البلازما اليوم، في هذا السياق من الوباء، تكاد تكون ذات فائدة صفرية أو قليلة جدًا . ولكن في الوقت الذي قدمنا فيه البيانات، ديسمبر 2020، كانت مفيدة للغاية . نظرًا لأن هذه النتائج لم تتغير وإمكانية الحد بمقدار النصف أو ربما الثلث تقريبًا، فإن تطور مرض COVID-19 الشديد لدى كبار السن هو أداة قيمة للغاية.

Polack trabajó liderando equipos en los trials de Fase III de las vacunas más innovadoras que arrojó esta pandemia: las de plataforma genética de ARN mensajero que creó Pfizer-Biontech. Y además emprendió con grupo multidisciplinares y mucha convicción el tratamiento con plasma de convalecientes cuando aún no había vacunas disponibles Martin Brahamian

—Polack: ربما تعقيد استخدامه (البلازما)، ربما فهم أقل في أجزاء كثيرة من العالم لما يعنيه التدخل، أننا لم نخترعه، ولم يكن بالأمس، كان موجودًا منذ قرن، يعني أن كل ما كان يمكن استخدامه لم يتم استخدامه ليتم استخدامها.

ومن ثم الحظ في نجاحه مع اللقاحات لدرجة أنه يجعل أي استراتيجية وقائية أخرى غير ضرورية حقًا. لكن أي تدخل ضد فيروس يركز على ما قلته في البداية: في وقت مبكر، عندما يكون عليك فقط التعامل مع منع الفيروس وليس بعد فوات الأوان عندما تضطر إلى التعامل مع جميع العواقب التي خلفها الفيروس على صحة المريض.

المرجع يستحق كل هذا العناء: إنه مثل الاستيلاء على حصان قبل أن يدخل البازار - ويكسر كل شيء - أو الذهاب للبحث عنه بمجرد أن يمر عبر البازار لمدة عشرين دقيقة ولا يكاد يوجد أي طبق صحي متبقي. هذه هي الفكرة المركزية في الأساس.

ومن وجهة نظر فرق الباحثين متعددي التخصصات في الأرجنتين، كان الجهد الذي بذلنا هائلاً. جهد العديد من مجموعات الأطباء والباحثين وكذلك المجتمع والفرق العاملة في مجال الصحة العامة. ومن الجيد جدًا والمريح من وجهة نظر الفريق التأكيد على أن الجهد كان منطقيًا وأن ما كنا نقوله كان صحيحًا لأن هذا ما نعمل من أجله .

وكان التزامنا بالسعي في ذلك الوقت إلى حل للأرجنتين لمشكلة ليس لها حل في الرأي. ومن الواضح أن اللقاحات جعلت هذه الاستراتيجيات أقل ضرورة بكثير.

Según datos de Our World in Data, el 64,5% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el COVID-19. Entre las vacunas contra el COVID-19 aprobadas por la OMS que ya alcanzaron el gold standard figuran: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson/Janssen y las producidas en China, Sinopharm y Sinovac. Aún aguarda los últimos sellos, la Sputnik V producida por el instituto científico ruso Gamaleya (EFE/ Carlos Ortega) EFE

- كيف تتخيل مستقبل العلاج بالبلازما النقاهة ضد هذه الفيروسات وغيرها؟ هل يجب أن تكون دائمًا في متناول اليد؟ ألا تعتقد أن وكالة مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) تقدمت في ديسمبر 2021 من خلال تقديم المشورة ضد استخدام بلازما النقاهة في المرضى الذين يعانون من COVID؟

—Polack: اليوم ليست هناك حاجة لبلازما النقاهة. أي أن الفكرة المهمة هي أنه لا يجب عليك استخدام البلازما، يجب أن تحصل على تطعيم. الحل هو اللقاح.

ولكن لفترة طويلة عندما لم يكن هناك لقاح، كان هذا (بلازما النقاهة) حلاً وسيطًا نجح. وعلينا أن نضعها في الاعتبار لأنه إذا واجهنا جرثومة أخرى، فإن هذا الحل لم ينجح لأول مرة مع COVID، فقد نجح مع أكثر من عشرة أمراض مختلفة في الماضي. لم يكن هناك سبب يمنعني من فعل ذلك مع هذا.

البلازما اليوم ليس لها مكان في الاستراتيجية العلاجية ضد COVID; لكنه يظهر ذلك 16 أو 18 منذ أشهر عندما أجاب الباحثون الأرجنتينيون, والكثير من مجموعات الأطباء, الجهات الفاعلة الاجتماعية والجهات الفاعلة في مجال الصحة العامة على ما يمكننا استخدامه كجسر حتى وصول اللقاحات. توصلنا إلى استنتاجين: البلازما المتأخرة عديمة الفائدة في المرضى الشديدة والبلازما في المرضى المعتدلين هي أداة قيمة للغاية حتى يكون هناك حل أفضل يسمى اللقاح.

تصنيف: علم صنع في الأرجنتين

قاد Polack أيضًا أكبر تجربة للمرحلة الثالثة في العالم لاختبار فعالية وسلامة الجينات. منصة لقاح COVID - Messenger RNA- التي تنتجها شركة فايزر - بيونتيك العلمية ذات الحدين، المصنوعة في المستشفى العسكري لمدينة بوينس آيرس. تم نشر النتائج - المعروفة في عام 2020 - أيضًا في المجلة العلمية المرموقة NEJM.

يعتبر بولاك أحد الخبراء الدوليين الرائدين في الأمراض الفيروسية التنفسية ويرأس مؤسسة الرضع، التي تعمل حاليًا مع مجموعة من العلماء متعددي التخصصات في مشروع دولي يسعى إلى تحقيق لقاح فيروسي ثلاثي لدى البالغين - سيكون محاكمة أكثر أو أقل من ألف شخص وحاليا هي المرحلة الثانية. وقال عالم العدوى لـ Infobae: «نحن ندرس هدف الهجرة إلى لقاح هو اللقاح الفيروسي الثلاثي للبالغين، والذي سيكون ضد فيروس كورونا والإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)».

A través del método denominado de aféresis se realiza la extracción de plasma - REUTERS/Lindsey Wasson REUTERS

أظهرت الدراسة التي أجريت في الأرجنتين، في عام 2020، من قبل مؤسسة الرضع برئاسة بولاك أدلة على الاستخدام المبكر لبلازما النقاهة لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا مع COVID-19 الخفيف: والتي أظهرت فعالية 61٪ في منع تطور فيروس كورونا في مرض خطير ويتطور فقط، على حد تعبير المتخصص، إلى «نزلة برد سيئة»

وقد أجريت الدراسة بالتعاون مع وزارة الصحة في مقاطعة بوينس آيرس في مرافق المستشفيات العامة سان خوان دي ديوس، سيدينفليت إيفيتا، الدكتور كارلوس بوكالاندرو وإيفيتا بويبلو. في العاصمة، شارك المستشفى العسكري المركزي، مصحة لوس أركوس، CEMIC، وزارة الصحة في مدينة بوينس آيرس، العمل الاجتماعي للموظفين التجاريين (OSECAC) ومصحة Finochietto.

بالنسبة للأرجنتينيين، احتلت البلازما بالفعل مكانة بارزة في تاريخ العلوم المحلية بسبب أدائها الجيد في علاج وباء الحمى النزفية الأرجنتينية الذي ضرب البلاد قبل 70 عامًا. وهكذا، كان علاج البلازما المناعية من النقاهة قادرة على الحد بشكل كبير من الفتك بفضل العمل المتميز للدكتور خوليو مايزتيغي في ذلك الوقت.

المعهد الوطني للأمراض الفيروسية البشرية (INEVH) الموجود في مدينة بيرغامينو بمقاطعة بوينس آيرس، والذي يبرز لعمله على فيروسات هانتا وحمى الضنك والحمى الصفراء وغيرها من فيروسات الأربو، وضعه كمركز مرجعي وطني وإقليمي للتشخيص المختبري لهذه الأمراض، و لسنوات حتى الآن يحمل اسم «الدكتور خوليو مايزتيغي».

استنتاجات وقسوة منظمة الصحة العالمية

كان المؤلف المشارك الرئيسي للدراسة، ديفيد سوليفان، دكتوراه في الطب، أستاذ علم الأحياء الدقيقة الجزيئية وعلم المناعة في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، قويًا بشأن دور بلازما النقاهة في أوقات COVID، «كما يدعو المشهد المتغير، وغير المتوقع في كثير من الأحيان، لوباء COVID-19 إلى خيارات العلاج المتعددة، خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حيث قد لا تكون علاجات الخط الأول مثل اللقاحات والأجسام المضادة وحيدة النسيلة متاحة بسهولة، تقدم دراستنا دليلاً قويًا على أن بلازما النقاهة الغنية بالأجسام المضادة يجب أن تكون جزءًا من الجهاز الإسعافي ترسانة »، قال.

وخلصت الدراسة المنشورة في NEJM إلى أن «بلازما نقاهة COVID عالية المستوى (الغنية بالأجسام المضادة)، عندما تدار للمرضى الخارجيين لـ COVID-19 في غضون 9 أيام بعد الاختبار الإيجابي، قللت من الحاجة إلى دخول المستشفى لأكثر من نصف المرضى الخارجيين الذين لم يتم تطعيمهم في الغالب.

Una ilustración en 3D intenta mostrar cómo las células del virus SARS-COV-2 generan la infección por COVID-19 dentro del organismo Getty Images

كانت منظمة الصحة العالمية (WHO) قاسية على البلازما كعلاج متاح ضد COVID: في أوائل ديسمبر 2021 أعلنت نفسها بقوة ضد العلاج بالبلازما للأشخاص النقاهة لعلاج حالات COVID-19، سواء كانت معتدلة أو شديدة أو شديدة. وفقًا للمنظمة الدولية، أظهر البحث الذي تم إجراؤه أنه لا يزيد من احتمالية البقاء على قيد الحياة، ولا يقلل من الحاجة إلى استخدام أجهزة التنفس.

يعتمد على تحليل 16 دراسة علمية شملت 16,236 مريضًا مصابين بـ COVID-19 وخلص إلى أن علاج البلازما مكلف للغاية ويصعب إدارته. وأشارت أيضاً إلى عدد من المشاكل العملية، مثل الحاجة إلى تحديد الجهات المانحة واختبارها، فضلاً عن الصعوبات في جمع وتخزين واستخدام البلازما، وكلها تمثل قيوداً إضافية تحول دون جعلها علاجاً مجدياً. الحالة الوحيدة التي تترك فيها منظمة الصحة العالمية إمكانية استخدامها مفتوحة هي في حالة تجربة معشاة ذات شواهد.

تصرح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) حاليًا ببلازما فرط المناعة النقاهة كخيار علاجي للمرضى الخارجيين الذين يعانون من أمراض نقص المناعة أو أولئك الذين يتلقون الأدوية التي تعاني من نقص المناعة، ولجميع المرضى الذين يدخلون المستشفى مع المرحلة المبكرة من COVID- 19.

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