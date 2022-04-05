بيرو سول يقود خسائر الاحتجاج الإقليمية: Andes FX

(بلومبرغ) بدأت الشمس البيروفية جلسة الثلاثاء بانخفاض بعد أن أعلنت الحكومة حظر التجول في العاصمة ليما، بعد موجة من الاحتجاجات. كما انخفض البيزو التشيلي والكولومبي حيث قطع المستثمرون المراكز الصعودية في أمريكا الجنوبية.

ضعفت الشمس بنسبة 1.1٪ إلى 3.6850 للدولار الواحد. وصلت العملة إلى أعلى مستوى لها منذ عام حتى الآن عند 36140 باطن للدولار يوم الاثنين قبل أن تخفض الأرباح مع تصاعد الاحتجاجات ونشر الحكومة الجيش بعد أن أغلق سائقو الحافلات الطرق.

المنطقة التي عبرت الشمس مؤخرًا بالقرب من 3.6680 إلى الدولار قد تكون بمثابة مقاومة للدولار إذا امتدت العملة للخسائر.

يتمتع سول بيرو بثالث أفضل أداء بين العملات الرئيسية هذا العام، بزيادة تبلغ حوالي 9٪، مما يفتح مساحة للمتداولين لتحقيق الأرباح.

أعلنت الحكومة يوم الاثنين أنها ستخفض ضريبة استهلاك الوقود بنسبة 90٪ وتقترح مشروع قانون لإعفاء الأطعمة الأساسية مثل الدجاج والبيض والدقيق والمعكرونة من ضريبة المبيعات. كما وافقت بموجب مرسوم على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة.

انخفض البيزو التشيلي بنسبة 0.6٪، في حين ضعف البيزو الكولومبي بنسبة 0.5٪. يبدو أن المتداولين يجنون أرباحًا من العملات الرئيسية الأربع في أمريكا الجنوبية، والتي تعد من بين أفضل خمس عملات في عام 2022 بعد أن اجتذبت الزيادات في أسعار الفائدة مبالغ كبيرة من رأس المال الأجنبي.

وزير المالية التشيلي ماريو مارسيل يتحدث إلى لجنة في مجلس الشيوخ حول الوضع الاقتصادي في البلاد؛ وتحول البنك المركزي إلى موقف أكثر اعتدالا الشهر الماضي، في حين أن الضغوط التضخمية لا تزال لا تظهر أي علامات على التيسير.

سيشاهد المشغلون الكولومبيون بيانات التضخم الجديدة يوم الثلاثاء في الساعة 8 مساءً، ومن المتوقع أن يتسارع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 8.48٪ على أساس سنوي من 8.01٪ سابقًا.

كما اتخذ البنك المركزي الكولومبي موقفا أكثر اعتدالا في الآونة الأخيرة، وقد يؤدي مؤشر أسعار المستهلكين الأعلى مما كان متوقعا المتداولين إلى دفع قمة المنحنى إلى الأعلى حيث سيكافح بنك الجمهورية للسيطرة على التضخم إذا أصر على نهج أقل عدوانية الآن.

وقال

وزير المالية خوسيه مانويل ريستريبو إن البنك المركزي يجب أن يكون «حكيما للغاية» لمنع تدمير الوظائف مع ارتفاع أسعار الفائدة.

(بعض المعلومات تأتي من متداولي العملات الأجنبية المطلعين على المعاملات الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنه لا يُسمح لهم بالتحدث علنًا.)

ملاحظة أصلية:

صحيح: سول بيرو يقود الخسائر على الاضطرابات الاجتماعية: داخل أنديز

دافيسون سانتانا هو خبير استراتيجي في الفوركس يكتب لبلومبرغ. الملاحظات التي يدلي بها هي ملاحظاته ولا يقصد بها أن تكون نصيحة استثمارية.

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