مكتب أمين المظالم يطالب بالوقف الفوري للشلل الاجتماعي الإلزامي لأنه غير دستوري

في مواجهة إعلان حالة الطوارئ الصادر عن الحكومة، والذي ينص على التدبير الإلزامي للشلل الاجتماعي من الساعة 02:00 إلى الساعة 23:59 اليوم، الثلاثاء، 5 أبريل، قرر مكتب أمين المظالم أن الإجراء الذي اعتمدته السلطة التنفيذية «غير دستوري بسبب عدم وجود الدافع الواجب ولأنه غير متناسب على الإطلاق مع أحداث الاحتجاج الاجتماعي المسجلة في ليما و كالاو».

وتشير كذلك إلى أن «المحكمة الدستورية قد ذكرت، في سوابق قضائية متسقة، أن حالات الطوارئ والتدابير المفروضة بموجب حمايتها يجب أن تستوفي على نحو لا مبرر له معايير التناسب والضرورة»، ولكن «هذه الشروط لا تستوفي في هذه القضية، لأنه لا يوجد سبب التي تبرر مثل هذا الشلل الاجتماعي الصارم, لم يذكر كيف سيسهم في الحفاظ على النظام الاجتماعي».

رسالة إلى أمة بيدرو كاستيلو حيث يقرر حظر التجول.

«لا يأخذ أمر عدم قابلية النقل في الاعتبار الآثار الشديدة التي سيسببها للعمال في البلاد، ومعظمهم يعملون في ظروف غير رسمية، وهذا هو السبب في أن حقهم في العمل سيتأثر بنفس الطريقة التي تتأثر بها الحقوق الأخرى مثل الغذاء والصحة والتعليم»، اقرأ البيان الصادر عن مكتب أمين المظالم.

وعلاوة على ذلك، «بالنظر إلى الطبيعة المفاجئة لهذا التدبير، فإن عواقبه ستكون أكثر ضررا وستثير الجزع بين السكان في الظروف التي يلزم فيها الهدوء والسكينة لحل النزاع الناجم عن مطالب الناقلين والمزارعين. إن الطريقة المفاجئة التي اتخذ بها التدبير تنتهك واجب التنبؤ القانوني الذي يجب أن تتحلى به كل دولة تجاه المواطنة "().

في النقطتين الأخيرتين من بيانه، يشير مكتب أمين المظالم أيضًا إلى أن حالات الطوارئ ليست آليات تستخدم لإدارة النزاعات الاجتماعية، «وهذا هو الغرض من عمليات الحوار التي روجت لها الحكومة نفسها والتي يكون التزامها بالالتقاء بالنقابات في الصراع. لا تزال معلقة».

رسالة إلى الأمة

وقال بيدرو كاستيلو في رسالته إلى الأمة أنه على الرغم من أن كل احتجاج في البلاد هو حق دستوري، إلا أنه يجب أن يتم دائما في إطار القانون.

«في مواجهة أعمال العنف التي أرادت بعض الجماعات أن تنشئها من خلال الحصار المفروض على الوصول إلى ليما وكالاو، ومن أجل استعادة السلام والنظام الداخلي، أصدر مجلس الوزراء مرسوما بحالة الطوارئ بتعليق الحقوق الدستورية المتعلقة بالحرية والأمن الشخصي، حرمة المنزل وحرية التجمع في مقاطعة ليما وكالاو»، قال في خطابه.

ودعا رئيس الدولة أيضا إلى مواصلة العمل معا لتعزيز النمو والتنمية الوطنية، لكنه شدد على أن هذا التطور يجب أن يكون عادلا ومنصفا ليفيد بشكل مباشر جميع البيروفيين في الأراضي الوطنية.

ول هذا السبب, أشار إلى أنه قد اتخذت مجموعة من التدابير لتحسين دخل سكان بيرو وأن الأسر لا تتأثر بارتفاع أسعار الضروريات الأساسية.

«هذه التدابير التي تمت الموافقة عليها في إطار الحوار في مدينة هوانكايو، لا تفيد فقط سكان جونين، ولكن جميع الأسر، وخاصة الأكثر ضعفا. وسوف ترى قريبا آثار الإجراءات المتخذة، وجاءت الاتفاقيات نتيجة للحوار، بين ممثلي السلطة التنفيذية والسلطات المحلية وقادة الناقلين والمزارعين والسكان».

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