كان نيستور فيلانويفا غير مخلص لفلورسيتا بولو مع تيسي ليندا، وفقًا للراقصة: «لم أفعل ذلك بدافع الانتقام»

قامت الراقصة تيسي ليندا بأداء برنامج Amor y Fuego لتقول حقيقتها عن الرومانسية التي كانت ستتمتع بها نيستور فيلانويفا مثل هذا كما لو كان لإظهار المحادثات المساومة التي من شأنها أن تظهر أنه كان يبحث عنها.

كما تتذكر، أرسلت ما يسمى بـ «ملكة الأنبوب» بيانًا يحددها عن أي علاقة حالية مع المغني. ومع ذلك، في 4 أبريل، اعترف بأنهم كانوا سيتواعدون' حتى ثلاثة أشهر مضت، عندما كان لا يزال مع فلوريسيتا بولو.

وفقًا لـ Tessy Linda، أخبرت المغنية في ديسمبر 2021 أنها لا تريد أي شيء معه بعد الآن. «أعطيته توقف قبل ثلاثة أشهر. تحدثنا وقلنا أننا نواصل الصداقة. حدث شيء ما في ذلك الوقت»، وقالت، والتي قالت جيجي ميتري: «فلوريسيتا خدعوك ».

وأضاف رودريغو غونزاليس : «أطلق النار على كل شيء، أكده نفس بطل الرواية، فلوريسيتا، كانوا غير مخلصين لك مع تيسي ليندا بكلماتها الخاصة»

كان نيستور فيلانويفا غير مخلص لفلورسيتا بولو مع تيسي ليندا. فيديو: يوتيوب

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