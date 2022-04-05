تم إجلاء أكثر من 3300 شخص من خلال الممرات الإنسانية من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

People board a special train for displaced people to leave the small eastern Ukrainian city of Svatovo, Lugansk region, on August 12, 2014. A convoy of 262 Russian trucks rolled toward the Ukrainian border on August 12 as Kiev vowed to block the aid mission from its territory over fears it was a ploy to bolster pro-Kremlin rebels. The convoy of what Russia says is humanitarian aid has sparked fears of an escalation in a conflict that has left hundreds dead in eastern Ukraine in recent months and plunged Moscow's ties with the West to their lowest point in decades. AFP PHOTO / SERGEY BOBOK

تم اجلاء ما لا يقل عن 3376 شخصا يوم الاثنين من مدينتى ماريوبول وبيرديانسك من جنوب شرق اوكرانيا الى منطقة زابوريا التى تسيطر عليها القوات الاوكرانية.

«405 شخصا سافروا إلى زابوريا بوسائلهم الخاصة من ماريوبول وبيرديانسك. 1553 منهم جاءوا من ماريوبول. جاء 805 شخصا أيضا من مدن أخرى في منطقة زابوريا: بولوهي، فاسيليفكا، بيرديانسك، ميليتوبول»، قال نائب رئيس الوزراء ووزير إعادة إدماج مؤقتا الأراضي المحتلة في أوكرانيا، إيرينا Vereshchuk.

وبالإضافة إلى ذلك، تم حظر قافلة مكونة من سبع حافلات تقوم بإجلاء أشخاص من ماريوبول وتسافر على طول الطريق المتفق عليه، برفقة وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بلدة مانغوش، في مقاطعة دونيتسك.

في هذا السياق، في منطقة لوغانسك، تم إجلاء 971 شخصا من مدن ليسيشانسك، سيفيرودونيتسك، روبيجن، كريمينا وهورسك.

«على الرغم من الاتفاق، انتهك المحتلون الروس بشكل منهجي الاتفاقات أثناء الإخلاء في منطقة لوهانسك. نحن نتفاوض، وعلى الرغم من مقاومة الاتحاد الروسي في عمل الممرات الإنسانية، لن نتوقف عن محاولة إنقاذ شعبنا».

Un residente de Lugansk, sostiene un televisor antes de huir de su ciudad REUTERS

وفي الوقت نفسه، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بـ «تشويه الحقائق» في سياق مذبحة بوتشا وأكد أنها «لن تكون قادرة على خداع العالم بأسره»، حيث أن هناك «أدلة وافرة» على أن القوات الروسية تدمر المدن وتخطف وتعذيب وقتل المدنيين .

«سيأتي الوقت الذي يتعلم فيه جميع الروس الحقيقة الكاملة حول من قتل مواطنيهم. من أعطى الأوامر. الذي غض الطرف عن عمليات القتل»، وسلط الضوء في خطابه المسائي المعتاد، وفقا للموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية.

وأشار زيلنسكي إلى أن هناك أكثر من 300 شخص «قتلوا وعذبوا» في مدينة بوشا، وهو رقم، وفقًا للرئيس الأوكراني، «يمكن أن يكون أكبر» عندما تتم مراجعة المدينة بأكملها بدقة. واضاف «هذه مدينة واحدة فقط».

وفي هذا الصدد، قال إن موسكو «تطلق بالفعل حملة كاذبة لإخفاء ذنبها في جرائم القتل الجماعي للمدنيين في ماريوبول»، لذلك «سيحاولون إخفاء آثار جرائمهم»، وهو أمر لم يفعلوه عندما غادروا بوشا.

وقال «انهم سيقومون بعشرات المقابلات على خشبة المسرح ويعيدون اصدار التسجيلات ويقتلون الناس على وجه التحديد لجعل الامر يبدو وكأنهم قتلوا على يد شخص اخر»، واضاف انه «يتم بذل كل جهد ممكن لتحديد هوية الجيش الروسى المتورط فى هذه الجرائم».

(مع معلومات من يوروبا برس)

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