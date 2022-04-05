تتذكر مونيكا كابريخوس وقتها في فيلم أعداء الجمهور: «شعرت بالمضايقة والإساءة والإذلال»

في مقابلة حديثة مع Magaly Medina، روت مونيكا كابريخوس، مؤلفة كتاب «Public Woman»، السيء تجربة كان لديها في حين كونها جزءا من أعداء الجمهور، وهو عرض ليلي الذي استضافته لها وألدو مياشيرو في عام 2012 . وفقًا للمضيف، لم يكن وقتها في الفضاء التلفزيوني ممتعًا على الإطلاق، لأنها عانت من البلطجة من قبل زملائها على القناة.

كما بدأت الصحفية المحادثة، موضحة أنها لم تشير أبدًا إلى مارتين أريدوندو، السابق منتج أعداء الجمهور، والرجل الذي تحرش بها جنسيا في أحد فصول كتابها. ومع ذلك، أكد أنه ليس لديه علاقة جيدة معه سواء على الرغم من كل السنوات التي عملوا فيها معًا.

«لا أستطيع أن أقول شيئًا كهذا، ليس لدي الأدلة، لقد مرت أكثر من 12 أو 13 عامًا. ولكن ليس لدي علاقة جيدة معه، لدي مفهوم رهيب له كمحترف وكشخص. لا أستطيع أن أقول على البث التلفزيوني أنه بطل الرواية في الحلقة. وقال كابريخوس على مجموعة من تلفزيون Magaly La Firme إن الإشارة إلى ذلك جريمة».

Mónica Cabrejos y Aldo Miyashiro en la conducción de Enemigos Públicos. (Foto: Panamericana TV)

عندما سألتها «العقعق» عما إذا كانت تشعر بالتحرش في العرض، أجابت مونيكا بنعم على المستوى المهني والجنسي. وفقا له، كانت تجربته مشابهة جدا لتجربة ماركو رودريغيز، عضو الإنتاج في Public. الأعداء الذين ألقوا باللوم على مارتن، الذي سماه «الشخص السيئ»، بفصله لأنه قال إنه «رائحته سيئة» وأنه «لم يعمل بنفس الطريقة».

« لقد شعرت بالمضايقة والإساءة والإذلال. لقد كانت روح جماعية، حيث للأسف لم أكن لائقًا لأن لدي طريقة مختلفة للوجود. أنا مدافع تمامًا عن وجهة نظري وبقدر ما يطلبون مني أن أصمت، فأنا لا أفعل ذلك. أقول ما أفكر به في كل شيء »، قالت مونيكا.

البلطجة المزعومة في البرنامج

وفقًا لتصريحات مضيف Al Sexto Día، شعرت بالهجوم من قبل زملائها لأنهم لم يأخذوا أفكارهم في الاعتبار ويمزحون باستمرار حول وزنها وعمرها في العرض، حتى عندما تم إيقاف تشغيل الكاميرات. في ذلك الوقت، كان كابريخوس يبلغ من العمر 36 عامًا.

«لقد أزعجني بسبب عمري، بسبب الوزن، أنه إذا كنت سمينًا. لقد فقدت وزني وبما أنني لا أستطيع أن أكون الفتاة السمينة بعد الآن، فقد أطلقوا عليّ اسم المرأة العجوز (...) كان علي أن أتعامل معها وعرفت كيف أفعل ذلك بحزام عريض حتى تصبح الإساءة أكبر»، قال مقدم العرض.

من المهم ملاحظة أن مونيكا كابريخوس توقفت عن الظهور على أعداء الجمهور عندما تمت إعادة هيكلة البرنامج في عام 2013، وحلت محله ساندرا فيرغارا. انتهى البرنامج في ديسمبر 2014.

مارتن أريدوندو يجعل التوضيح

في كتاب «المرأة العامة»، تشير مونيكا كابريخوس إلى أنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل منتج تلفزيوني لبرنامج ليلي حيث كانت تعمل. ظهر اسم مارتين أريدوندو على الفور، حيث عمل كلاهما معًا في أعداء الجمهور. في خضم هذه التكهنات، كسر الصحفي صمته.

«أنكر بشدة كل ما تم التلميح إليه وكل ما يمكنني قوله حساس للغاية لدرجة أنه يمكن أن يؤثر على شهادة الشخص. ما تبقى بالنسبة لي قبل هذه الشهادة الجنائية، التي تنطوي على اسمي، أقدم لجميع الخبرات (في تحقيق مستقبلي)»، وأوضح في مقابلة قصيرة لعمور ذ فويغو، الذي استبعد إرسال رسالة توثيقه للتراجع.

«ماذا أفعل بتحذير... «أنني سأندد بك بتهمة التشهير»... ماذا أفعل؟ واذا تضررت صورتى اخيرا، فلا يوجد تمرين يمكنني من خلاله اعادة بناء نفسي الان، فالموضوع قد تم التخلص منه بالفعل».

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