وزير العدل في مبارزة كريستال ضد فلامنجو: «لا يمكن لمباراة كرة القدم أن تأتي قبل هدوء البلاد»

ما يقرب من منتصف الليل يوم الثلاثاء 5 أبريل. أعلن بيدرو كاستيلو، رئيس بيرو، في رسالته للأمة أن البلاد ستكون إلزامية الشلل الاجتماعي من الساعة 02:00 حتى الساعة 23:59 من اليوم المعني، بعد توقف الناقلين الذي تسبب في الفوضى والاضطراب والعنف وحتى النهب.

لذلك، نشأ السؤال الذي سيحدث مع المبارزة بين سبورتينغ كريستال وفلامنغو، لذلك تحدث وزير العدل، فيلكس شيرو، في برنامج «صوت الشعوب» على راديو Exitosa.

«(المباراة بين سبورتينغ كريستال وفلامنجو) يجب إعادة جدولتها. دعونا لا ننسى أنه في تدابير استثنائية هناك إجراءات استثنائية يجب اتخاذها. أعتقد أننا جميعًا من عشاق كرة القدم، ونستمتع جميعًا بالمباريات، لكن مباراة كرة القدم لا يمكن أن تكون لها الأسبقية على الهدوء الذي تحتاجه البلاد»، قال Félix Chero لـ Exitosa.

لذلك، ماذا سيحدث للمباراة بين سبورتينغ كريستال ضد فلامنجو لكوبا ليبرتادوريس؟

حتى الآن لم يعلق Sporting Cristal على هذه المسألة وسيعتمد كل شيء على قرار Conmebol سواء قرر عقد المباراة خلف أبواب مغلقة أو إعادة جدولته لليوم التالي. ومع ذلك، من المقرر أن تقام المبارزة بين سبورتينغ كريستال ضد فلامنجو في اليوم الأول من المجموعة H من كأس ليبرتادوريس يوم الثلاثاء 5 أبريل من الساعة 7:30 مساءً (بتوقيت بيرو) في استديو ناسيونال.

بالنسبة للخطوبة في المنزل، أكد مدرب باس بونتين أن يوشيمار يوتون وفرناندو باتشيكو سيكونون لائقين بعد تعرضهما لبعض الانزعاج. من بين أولئك المذكورين، يجب أن يظهر لاعب خط الوسط في المنتخب الوطني البيروفي بين المبتدئين.

بالإضافة إلى ذلك، درس روبرتو موسكيرا، مدرب سبورتينغ كريستال، كما تعلم Infobae، جميع مباريات الفلامنجو ولديه جميع المعلومات حول كل لاعب في التشكيلة البرازيلية.

وزير العدل يقول إن البيروفيين يريدون راحة البال

وتحدث وزير العدل، فيلكس شيرو، عن اعتقاده بأن سكان بيرو قد اتخذوا قرار بيدرو كاستيلو بحظر التجول يوم الثلاثاء. «البيروفيون أذكياء ويريدون راحة البال. إنهم يريدون العمل بضمانات، ولا يريدون أعمال العنف والخدمات للعمل. ومع ذلك، فإنني أثق بالله وأن البيروفيين سيتعاونون مع هذا الإجراء لأنه من أجل رفاهية الجميع».

«لقد كنا نعمل طوال اليوم. هناك قرارات يجب اتخاذها والقرارات التي يتم اتخاذها ثابتة وإذا كان علينا العمل في الساعة 12:00 صباحًا أو 1:00 صباحًا، وفقًا للتقارير، يتعين علينا تثبيت النظام وطمأنة البلاد، فعلينا القيام بذلك. وقد تم تبني هذا الإجراء في مجلس الوزراء، بعد جيل المواقف التي حدثت اليوم، لكننا نحاول دائمًا التصرف بحكمة ومعقولة قدر الإمكان».

الخدمات الأساسية إذا كانوا سيخدمون

«ستحضر جميع الأنشطة الأساسية لبلدنا، والخدمات الصحية، والخدمات الأساسية والأساسية، لأنها رعاية أساسية، ضرورية للناس ليكونوا قادرين على تزويد أنفسهم بمنتجاتهم. من الواضح، في النظام وراحة البال. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشرطة والقوات المسلحة بتوجيه هذه الإجراءات ومرافقتها»، قال فيليكس شيرو، وزير العدل، لـ Exitosa.

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هذا يقول المرسوم الأعلى الذي ينص على الشلل الاجتماعي الإلزامي في ليما وكالاو يوم الثلاثاء، 5 أبريل.