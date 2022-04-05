قلل وزير الدفاع من الوفيات في إضراب النقل: «لم يكن هناك شيء آخر»

وزير الدفاع يقلل من الوفيات الناجمة عن توقف الناقلين. فيديو: القناة N

بعد ظهر اليوم، كان وزير الدفاع، خوسيه لويس غافيديا، حاضرا على بعد كيلومتر 13 من الطريق السريع المركزي إلى الحوار مع المتظاهرين الذين أغلقوا هذا الطريق الهام، في سياق إضراب النقل.

في مرحلة ما، تم اعتراض رئيس Mindef من قبل الصحافة ونفى أن يكون هناك أي تأخير من جانب السلطة التنفيذية لحضور الاحتجاجات. كما تم استشارته من قبل القتلى الذين رقم أربعة منذ بداية التوقف في جميع أنحاء البلاد.

على السؤال عن الشخص الذي تلقى رصاصة في العين، أجاب جافيديا: «ليس لدي أي علم بذلك، لم أره، هل رأيته؟» . وطلب على الفور من الصحافة المساعدة في التغلب على هذه الأزمة.

أفاد الوزير جافيديا أنه تم تطبيع حركة المرور بعد ظهر اليوم على طول الطريق السريع المركزي، في ذروة هوايكان، بعد تطهير الاعتصامات التي تشكلت خلال الصباح.

«تم تحرير الطريق السريع المركزي، في مانشاي أيضًا. لقد تحدثنا إلى السكان، لقد فهموا أنه ليس الطريق للاحتجاج، وأن مقاطعة حركة المرور هي انتهاك حقوق المواطنين الآخرين».

ووفقا له، فإن المواطنين ينتقلون بالفعل بسلام إلى منازلهم. وقال «من المفهوم ان يدعوا ان هناك طلبا عادلا يتعين علينا مواجهته».

وقال أيضا إن هناك مشاكل تحلها الحكومة بالفعل وأن السكان «يجب أن يثقوا» بأن قضايا أخرى سيتم حلها، مثل الرسوم وتبرئة IGV للمنتجات من سلة الأسرة.

«نحن نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع هذه الأزمة، التي هي في جميع أنحاء العالم. دعونا لا نفاقم الأزمة الاقتصادية بأزمة سياسية، والأزمة السياسية لا تساعد في حل المشاكل».

ضمن القانون

قال وزير العدل وحقوق الإنسان، فيلكس شيرو مدينا، إن الاحتجاج الاجتماعي حق دستوري، ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار القانون وبطريقة سلمية.

ومن خلال شبكاته الاجتماعية، قال إنه في أعقاب المطالب العادلة لقطاع من السكان، لا يمكن السماح بالأعمال الإجرامية.

«بعد المطالب العادلة لقطاع من السكان، لا يمكن السماح بالأعمال الإجرامية. الاحتجاج الاجتماعي حق دستوري، ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار القانون»، قال في رسالة على تويتر.

واضاف ان «الشرطة الوطنية ومكتب المدعي العام يجب ان يلعبا دورهما بفعالية في مواجهة هذه الاعمال».

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