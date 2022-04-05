أدانت المكسيك الفظائع التي ارتكبت في مدينة بوكا الأوكرانية أمام الأمم المتحدة

رسالة من ممثل المكسيك لدى الأمم المتحدة خوان رامون دي لا فوينتي بشأن الغزو الروسي في أوكرانيا

بعد ستة أسابيع من بدء الهجمات الروسية في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل مئات القتلى، تحدث ممثل المكسيك لدى الأمم المتحدة، خوان رامون دي لا فوينتي راميريز، يوم الثلاثاء عن الوضع، وأدان الصور، على سبيل المثال، القادمة من بوشا، ودعم نية ذلك منظمة لل تحقيق بدقة فيما إذا كانت جرائم الحرب قد حدثت هناك.

«لقد رأينا برعب الصور التي شاركها معنا، فهي لوحة غيرنيكا جدارية أعيد إنشاؤها مرة أخرى مع الضحايا المدنيين. وقال الممثل المكسيكي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي إنه منذ ستة أسابيع، يتابع العالم بكل فزع العواقب المدمرة لغزو روسيا لأوكرانيا». «نحن ندين بشدة الفظائع التي تنعكس فيها، لا يوجد شيء على الإطلاق يبررها».

بعد الهجوم على بوشا، وهي بلدة في شمال أوكرانيا، حيث يوجد بالفعل 400 جثة في الشوارع بعد محاصرتها لأسابيع من قبل القوات الروسية، قال دي لا فوينتي إن حماية المدنيين «مسؤولية غير قابلة للتصرف للمجتمع الدولي».

اعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا هذا الهجوم «أسوأ مذبحة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية». بينما ادعت منظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش أن لديها مؤشرات على أن الجيش الروسي قد ارتكب جرائم حرب محتملة في المناطق الخاضعة لسيطرته، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة للمدنيين.

ووافق دي لا فوينتي على أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان «تجعل من الضروري الإبقاء على إمكانية ارتكاب جرائم حرب بالفعل»، وشدد على أن «المكسيك تؤيد تماما بيان الأمين العام حتى يتسنى إجراء تحقيقات نزيهة في أقرب وقت ممكن لتحديد هويتها. المساءلة والمساءلة».

وأضاف أن التمثيل المكسيكي يتابع عن كثب عمل المحكمة الجنائية الدولية و «نحن ندعم المدعي العام الذي هو بصدد التحقيق في الجرائم الدولية المزعومة المرتكبة في أوكرانيا، فضلا عن لجنة التحقيق المستقلة التي أنشأتها لنفس الأغراض من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ستكون تقاريرهم حاسمة».

«وتعترف المكسيك بالعمل الذي تقوم به جميع الجهات الفاعلة الإنسانية المشاركة في أوكرانيا وتثني عليها، وكذلك بتضامن البلدان المجاورة التي استقبلت ملايين اللاجئين وجهود الوساطة التي تبذلها مختلف البلدان والجهات الفاعلة المختلفة. ونأمل ان يقوم هذا المجلس، بالتمسك الصارم بالقانون الدولى والقانون الانسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الانسان، بمسؤوليته ويسهم بشكل فعال فى انهاء الحرب واستعادة السلام».

أثار موقف المكسيك من الهجمات الروسية في أوكرانيا جدلاً دوليًا. خاصة بالنسبة لجارتها إلى شمال الولايات المتحدة.

على وجه التحديد, أعلن يوم الثلاثاء أن حوالي 25 مشرعا مكسيكيا, بما في ذلك حزب العمل, جيراردو فرنانديز نورونيا, يمكن تركهم بدون تأشيرات لدخول الولايات المتحدة, بعد أن اقترح مؤتمر ذلك البلد سحب تلك التصاريح لأنها اعتبرت مؤيدة, الروسية. ألبرتو أنايا جوتيريز، رئيس PT، والنائب السابق لنويفو ليون، سانتياغو غونزاليس سوتو، هم شخصيات أخرى تشكل القائمة، الذين يشكلون أيضًا ما يسمى بلجنة الصداقة بين المكسيك وروسيا.

وحذر عضو الكونجرس الديمقراطى فى تكساس فيسينتي غونزاليس من ان «الانتخابات المؤقتة لهذه اللجنة ارسلت رسالة واضحة للولايات المتحدة والعالم الحر». وأشار إلى أنه على الرغم من أن الرئيس لوبيز أوبرادور نفسه «يواصل اتخاذ موقف علني محايد بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا»، إلا أن «الإجراءات التي اتخذها أعضاء حزبه مورينا وآخرون تشير إلى خلاف ذلك»، وخلص إلى أنه من المؤسف أن الجار الأمريكي نفسه لم يفعل انضم بالفعل إلى الديمقراطيات. لإدانة روسيا وفرض عقوبات عليها.

في حين ذكرت صحيفة واشنطن بوست الشهيرة يوم الاثنين دولة الأزتك في افتتاحية قاسية ضد الدول التي لا تزال لديها تحفظات لإدانة الهجوم الروسي في أوكرانيا. «العديد من الدول الكبيرة والمؤثرة، بما في ذلك بعض الديمقراطيات التي تربطها بها الولايات المتحدة علاقات قوية، كانت خاطئة. إنه جانب مقلق من الأزمة ويتطلب استجابة أمريكية متعمدة ولكن متباينة».

على الرغم من أن أكثر الأسباب غير المبررة هو الموقف المكسيكي. «بالنسبة للمكسيك وحدها، فإن المشكلة هي أيديولوجية خاطئة محضة بدلاً من تضارب المصالح. لديها 2.3 مليار دولار فقط في تجارة ثنائية الاتجاه مع روسيا، لكن الجار الجنوبي للولايات المتحدة وأكبر شريك تجاري للبضائع (614.5 مليار دولار في عام 2019) يلتزم بعقيدة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور غير التدخلية. واختار بعض اعضاء حزبه السياسي اليساري، عديمي الضمير، هذه اللحظة لافتتاح «لجنة صداقة» مع روسيا».

وفي استنتاجهم، يختتم هؤلاء بالإشارة إلى أن «واشنطن يجب أن تنشر بقوة الإقناع الأخلاقي والتجارة والمساعدات، الاقتصادية والعسكرية على حد سواء. هذا ما كانت تفعله روسيا؛ يجب على هذا البلد أن يستجيب بنفس الطريقة».





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