ماريا ديل كارمن ألفا تعلن أن الكونغرس لن يلتزم بحظر التجول الذي أعلنه بيدرو كاستيلو

ماريا ديل كارمن ألفا تعلن أن الكونغرس لن يمتثل لتجميد المواطنين. فيديو: RPP

بعد الإعلان عن قرار بيدرو كاستيلو بمرسوم حالة الطوارئ في ليما وكالاو وإبلاغ تجميد المواطنين طوال يوم الثلاثاء، 5 أبريل، رئيس كونغرس الجمهورية، ماريا ديل كارمن ألفا، اختلفت على أن الإجراء تم الإعلان عنه في منتصف الليل تقريبًا، مما يمنع الناس من الذهاب إلى العمل.

ومع ذلك، أعلن أن السلطة التشريعية مستقلة، ولن تتوقف بأي حال من الأحوال عن العمل. «اليوم، الثلاثاء، لدينا جدول أعمال، في الواقع غدا الرئيس وبعض الوزراء مدعوون في الساعة الثالثة بعد الظهر كما كنا قد أعلنا بالفعل. لذا، الحقيقة هي أنني لا أعرف ما إذا كان لا يريد الذهاب لأنه ليس لديهم ما يقولونه غدا وهذا هو السبب في أنه اتخذ هذا الإجراء، أو أن مجلس الوزراء غير قادر في وضع صعب مثلنا، وليس لديهم ما يقولونه، أو لا يوجد إجراء يمكن أن يتبادلنا» . RPP.

وقال انه سيتم يوم الثلاثاء عقد اجتماع رئيسى مع اعضاء السلطة التنفيذية لتنسيق القضايا حول كيفية عمل الكونجرس. تمرير بعض القوانين والتدابير والعمل معًا. «لكن يبدو أنهم لا يريدون العمل معنا أيضًا، العكس، يريدون حبس الجميع ولا أحد يعمل غدًا»، قال ألفا مشوشًا تمامًا.

وذكر أن الرئيس قد دُعي إلى الكونغرس، وأن تلك الدعوة قد صدرت علناً. واضاف «دعونا نأمل ان يذهب، انه الشيء الصحيح الذي يجب القيام به اذا اراد العمل وحل مشاكل هذه الازمة التي لم نرها منذ سنوات والتي تؤثر على بيرو كلها».

واكد مجددا انهم سيواصلون اليوم الثلاثاء العمل على اى حال، وسيكون يوما عاديا، لذلك يأمل فى ان يسمحوا لهم بالعمل بهدوء، لان لا احد يستطيع منعهم من الحق فى العمل وان يعمل الكونجرس.

أجاب رئيس البرلمان عما إذا كان يجب على الناس الالتزام بالتجميد الذي أعلنه الرئيس كاستيلو: «الحقيقة، بصراحة، لا ينبغي. يجب أن يذهبوا إلى العمل». بعد دقائق، فكر على ما يبدو في رده وقال: «أفهم أنهم سيحبسون جميع المواطنين، وأنا لا أوافق». وأضاف أن ذلك سيعتمد على كل من يريد البقاء في المنزل.

عار

وأشار ألفا إلى أن مظاهرة إضراب النقل هي شيء شوهد في جميع المناطق. «إنه لأمر مخز ما نمر به، فهناك بالفعل أربع خسائر في الأرواح البشرية، ودعونا نأمل ألا يكون هناك المزيد. لم أكن أعتقد أننا سنصل إلى وضع مثل هذا».

كما أشار المشرع إلى 5 أبريل، وهو التاريخ الذي يتذكره إغلاق الكونغرس على يد الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري. «نتذكر جميعًا 5 أبريل، إنه ليس موعدًا جيدًا جدًا لتذكره. لقد كان انقلاب ذاتي ضد الديمقراطية ولا أحد يريد تكراره».

عندما سئلت ألفا عما إذا كانت تصريحاتها تحظى بدعم مقعدها الشعبي Acción، قالت نعم، حتى أنهم كانوا يتحدثون في الدردشة المصرفية، وهذا الثلاثاء سيذهبون جميعًا للعمل.

«يبدو لي إجراء تعسفي، وهو نفس الإجراء الذي تم الإعلان عنه عندما ينام الجميع. لا يعرف العديد من العمال أنهم لن يتمكنوا غدًا من الذهاب إلى العمل. غير الرسمية هي 80٪، وهناك العديد من المستقلين، والناس يخرجون لكسب لقمة العيش يوما بعد يوم».

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