ماغالي مدينا ترفض أعمال العنف بعد توقف النقل: «من العار أن نرى بلدنا هكذا»

بدأت Magaly Medina برنامجها في 4 أبريل في إشارة إلى الأزمة التي تشهد في ليما و المحافظات بسبب توقف شركات النقل و نهب بعض مراكز التسوق الصغيرة. كما تتذكر، فقد نشأ كل هذا منذ أن رفع الناس أصواتهم احتجاجًا ضد ارتفاع الأسعار.

لم يكن مضيف العرض غريبًا على الفوضى التي تسببها في بيرو وأعرب عن أسفه لأعمال العنف التي وقعت في الصباح الباكر. كما اشار الى ان حكومة بيدرو كاستيلو لا تعرف كيفية التعامل مع الوضع.

«بصفتي بيروفيًا، أنا محطم بصراحة (...) لم نختبر ما يحدث في بلدنا منذ سنوات عديدة. هذا فقدان السيطرة، والتخريب، وحقيقة أن الناس الذين يديرون حكومتنا لا يعرفون كيف يحكمون وأن كل شيء يهرب يدا بيد في جميع أنحاء البلاد»، مشيرا إلى أن الهمجية حدثت حتى الآن في 8 مناطق من البلاد.

كما هاجم رئيس الجمهورية قائلاً إنه لا يوجد زعيم يعرف كيفية إدارة بيرو. «لا يوجد زعيم يدير البلاد ونحن نصبح أرضًا حرام. لا أحد خالٍ من الجريمة وانعدام الأمن للمواطنين».

في وقت آخر، لم يتردد في إظهار غضبه عندما رأى صور بعض الناس ينهبون سوقًا في إيكا ومركز التسوق ماكرو في شمال البلاد، حيث صناديق البيرة.

«الركض مع حالات البيرة، والأشخاص المجرمين، والأشخاص الذين يستغلون الظروف، وترهيب بائعي السوق الذين اضطروا إلى الإغلاق بسبب الخوف من النهب. كم الملايين من الشمس التي تخسر في البلاد في هذا الوقت من الشلل ولا نرى الأمور يتم حلها»، وأضاف الرقم ATV.

ماجالي مدينا ترفض أعمال العنف بعد توقف النقل. فيديو: مركبة

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