السلطة القضائية تعترف بإجراء الإحضار أمام المحكمة المقدم من أمين المظالم ضد الشلل الإجباري

اعترفت المحكمة الدستورية السادسة لمحكمة العدل العليا في ليما بتجهيز دعوى الإحضار أمام المحكمة التي رفعتها أمين المظالم، والتر غوتيريز بهدف إلغاء المرسوم الأعلى الصادر عن بيدرو كاستيلو بشأن حظر التجول في 5 أبريل.

ووفقاً لمكتب أمين المظالم، فإن الإجراء الذي اتخذته السلطة التنفيذية «غير دستوري علناً باعتباره غير متناسب وغير معقول، لأنه لم يكن له ما يبرر كيف سيسهم هذا التدبير في ليما وكالاو في الحفاظ على النظام الاجتماعي على المستوى الوطني».

وجاء في القرار: «إن التقييد غير المقصود للحرية الفردية من خلال اللمس له تداعيات خطيرة على المواطنة، لأن صلاحيتها لا تسمح باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان النظام أو الهدوء العام».

(ملاحظة تطوير)