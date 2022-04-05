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الثلاثاء 5 أبريل 2022
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السلطة القضائية تعترف بإجراء الإحضار أمام المحكمة المقدم من أمين المظالم ضد الشلل الإجباري

هذا الثلاثاء، قدم أمين المظالم المثول أمام المحكمة لإلغاء الشلل الاجتماعي في 5 أبريل.

Newsroom Infobae

5 أبريل 2022

اعترفت المحكمة الدستورية السادسة لمحكمة العدل العليا في ليما بتجهيز دعوى الإحضار أمام المحكمة التي رفعتها أمين المظالم، والتر غوتيريز بهدف إلغاء المرسوم الأعلى الصادر عن بيدرو كاستيلو بشأن حظر التجول في 5 أبريل.

ووفقاً لمكتب أمين المظالم، فإن الإجراء الذي اتخذته السلطة التنفيذية «غير دستوري علناً باعتباره غير متناسب وغير معقول، لأنه لم يكن له ما يبرر كيف سيسهم هذا التدبير في ليما وكالاو في الحفاظ على النظام الاجتماعي على المستوى الوطني».

وجاء في القرار: «إن التقييد غير المقصود للحرية الفردية من خلال اللمس له تداعيات خطيرة على المواطنة، لأن صلاحيتها لا تسمح باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان النظام أو الهدوء العام».

(ملاحظة تطوير)