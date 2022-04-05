انفجر جون أكرمان ضد إبرارد بسبب «التقاط صور سيلفي» في قطر: «قريبا الخروج من مجلس الوزراء»

زار مارسيلو إبرارد، رئيس وزارة الخارجية، قطر للتعرف على رجال الأعمال وبعض التفاصيل الخاصة بكأس العالم لكرة القدم، وكذلك لإقامة علاقات دبلوماسية في ذلك البلد أظهرت تطورا سريعا لعدة عقود.

ومع ذلك، ما كان يمكن أن يكون رحلة روتينية تبين أنه حكم للمستشار، طلب من قبل المحلل جون أكرمان، الذي انفجر ضده للتخلي عن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) على واحدة من أكثر زيارات معقدة من قبل مسؤولين من الولايات المتحدة.

كان ذلك في 31 مارس عندما حضر المبعوث الخاص لتغير المناخ، جون كيري، وسفير الولايات المتحدة لدى المكسيك، كين سالازار، القصر الوطني للمشاركة في حوار حول إصلاح الكهرباء الذي يروج له تاباسكينيو، والذي يضمن تطوير منطقة أمريكا الشمالية من أجل رفاهية القرى على جانبي ريو برافو.

من جانبه، قال أكرمان إن الرئيس كان سيسمع «المخاوف بشأن الطابع الإحصائي والمصادرة المزعومة» لهذا الاقتراح التشريعي من شركات كبيرة مثل سيمبرا للطاقة، إنفنيرجي، نيو فورتس إنرجي، بلاكستون، جنرال موتورز، جونسون كونترولز، تالوس وفورد.

(Foto: Twitter)

وكتب الكاتب ايضا فى عموده لصحيفة لا جورنادا «ان هذه الشركات هى المالكالحقيقى للسلطة فى واشنطن ويريدون ان تكون الحكومة المكسيكية خاضعة لمطالبها واحتياجاتها مثل حكومتها».

وأشار إلى أنه إذا تم تكرار هذا في الولايات المتحدة، لكبار المسؤولين لمرافقة المديرين التنفيذيين لتقديم شكاوى حول التشريع، فإن جو بايدن سيتعرض لانتقادات شديدة، لكنه أشار إلى أن لوبيز أوبرادور مختلف ويحب «كسر المخططات»، لأنه استلمها أيضًا بدلاً من إرسال وكيل وزارة الشؤون البيئية أو حيوية.

أشاد جون أكرمان بالإيماءات الجيدة التي كان لدى الرئيس الفيدرالي تجاه الأمريكيين، لأنه، كما أوضح، وعد بعدم مصادرة أي شركة أجنبية, لاحترام تصاريح إدخال الوقود من بعض الشركات وسحب الشكاوى ضد هذه المؤسسات الخاصة, فضلا عن رفع إغلاق محطات الوقود الخاصة بها.

كما دعت AMLO رواد الأعمال للاستثمار في الحقول وخطوط الأنابيب والمتنزهات الكهروضوئية، وكذلك في الطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، صدق الرئيس على التزامه بحظر الاستخراج الهيدروليكي أو التكسير، والحد من استخدام الفحم لتوليد الطاقة وتعزيز الإجراءات البيئية.

AMLO se reunió con funcionarios de EEUU para hablar de la Reforma Eléctrica (Foto: Reuters) Via REUTERS

وبغض النظر عن هذه الاتفاقيات، قال أكرمان إن الحكومة الأمريكية أرسلت «ردًا متغطرسوفًا وفخورًا» مع تعليمات لتوجيه سياسة قطاع الطاقة؛ بالإضافة إلى ذلك، كررت مخاوف البلاد الرئيسية بشأن إصلاح الكهرباء في لوبيز أوبرادور، كما تلاحظ الوثيقة، فإنهم يخشون الانتهاكات المحتملة TMEC، الخسارة المزعومة لمليارات الدولارات في الاستثمارات، والزيادة في الانبعاثات الملوثة.

«يجب أن يكون لهذه الفظاظة الدبلوماسية التي لا تغتفر عواقب فورية. إن بيان حكومة بايدن ينتهك سيادتنا الوطنية مثل قرار البرلمان الأوروبي الأخير والضغط من الشركات الإسبانية التي سعت أيضًا إلى تخويف حكومة لوبيز أوبرادور والضغط عليها لسحب مبادرتها لإصلاح الكهرباء».

لهذا السبب، أوصى بأن يرد AMLO على بايدن «بطريقة مشابهة لكيفية إجابته على بروكسل ومدريد»، برسالة للدفاع عن السيادة الوطنية، أو مع التعليق المؤقت للعلاقات الدبلوماسية مع الشركات الأمريكية.

وأخيراً، أدان أن وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد يفضل القيام بـ «مسيرة طويلة» عبر المملكة العربية السعودية والهند وقطر بدلاً من البقاء مع رئيسه، بهدف الدفاع عن الوطن في هذا الوقت الحاسم لمستقبل البلاد. وقال «ان رحيله المبكر عن الحكومة سيبدو وشيكا».

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