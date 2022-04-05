«من المخجل أن الحصول على الحق في الصحة يتطلب اتخاذ إجراء قانوني»: مكتب أمين المظالم

ووجه مكتب أمين المظالم رسالة قوية إلى الجهات الفاعلة في النظام الصحي الكولومبي بسبب هشاشة الخدمة المقدمة في البلد. وقال الكيان إنه من غير المقبول للمواطنين اتخاذ إجراءات قانونية للوصول إلى حقوقهم.

وأشار الكيان إلى أن هذه الدعوة إلى الاهتمام يتم في إطار إطلاق الألوية الشاملة لتعزيز ومنع الحق في الصحة والضمان الاجتماعي في عام 2022. وفي هذه الدورة الأولى، يعالج مكتب أمين المظالم الشكاوى المقدمة من المستخدمين في كاكيتا وهويلا وبوتومايو.

وأكد مكتب أمين المظالم أنه في العام الماضي تم تقديم العديد من هذه الأيام في مناطق مختلفة من البلاد وبفضلها كان من الممكن حل 90٪ من شكاوى المواطنين. غير أنه أشار إلى أن المثل الأعلى هو ألا يضطر المواطنون إلى اللجوء إلى إجراءات الوصاية، ولا إلى التدخل المباشر لمكتب أمين المظالم من أجل ضمان الحق الأساسي في الصحة.

تم تفصيل أن السلوكيات الضعيفة الرئيسية هي الحرمان أو عدم وجود فرصة في الإجراءات والعمليات الجراحية والاختبارات المعملية والتصوير التشخيصي، والتي تمثل 29٪ من الحالات. وتشمل القائمة عدم وجود فرصة في التعيينات مع المتخصصين (24٪)، والحرمان، وعدم وجود فرصة أو تسليم جزئي للأدوية المدرجة في الخطة الصحية الأساسية (20٪).

وفي ظل هذه الخلفية، طلب أمين المظالم من السلطات الإقليمية ممارسة الوظائف والصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون من أجل الامتثال السليم المطلوب من IPS و EPS. كما اكد مجددا على اهمية تصميم ودمج جميع خطط الحكومة البلدية مع الخطة الصحية للمقاطعة.

وتناول المحامي الكيانات القائمة بإدارة خطة المنافع الصحية مباشرة وذكّرها بثلاثة من مسؤولياتها:

1) ضمان شبكة مقدمي الرعاية الصحية الكافية والمشار إليها جغرافيًا، وفقًا لعنوان أعضائها

2) اعتماد تدابير مواتية لتجنب انقطاع العلاج وإعادة تأهيل المرضى

3) إجراء عمليات تدقيق الجودة والامتثال لشبكة مقدمي الرعاية الصحية الخاصة بك، من بين أمور أخرى.

وبينما يجري حل هذه المشاكل، أكد مكتب أمين المظالم أنه سيواصل تدريب وتدريب الناس على آليات حماية حقوق الإنسان مع التركيز على الصحة والضمان الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك، سيعقدون اجتماعات حوار بالتعاون المتناغم مع الممثلين والقضاة وأمناء الصحة والقيادة النقابية للمعلمين لتنسيق الإجراءات الرامية إلى حماية الحقوق.

وتجدر الإشارة إلى أنه بين يناير ومايو من هذا العام وحده قدم 30,164 مواطنًا الوصاية ضد EPS، بينما تم تسجيل 81,899 من هذه الطعون في عام 2020، وفقًا لـ Change.org، الذي جمع بيانات من مكتب أمين المظالم، الدستور المحكمة والهيئة الوطنية للصحة.

بالإضافة إلى اللجوء إلى موارد الوصاية، بدأ المواطنون في المطالبة باحترام الحق في الصحة من خلال منصات رقمية مثل Change.org، حيث تم إنشاء 879 التماسًا بين عامي 2020 و 2021 تتطلب من SuperSalud و EPS الإذن العلاج، تسليم استخدام الأدوية وإجراء العمليات الجراحية.

من بين 879 مبادرة، تم دعمها ووقعها ومشاركتها من قبل أكثر من 5'587,000 مواطن، تلقى 48 ردًا فقط ردودًا مباشرة من السلطات، أي أقل من 6٪.

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