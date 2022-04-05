هل حظر التجول هو نفس الشلل الاجتماعي؟

في الرسالة الموجهة إلى الأمة الصادرة الليلة الماضية، أفاد الرئيس بيدرو كاستيلو أنه اليوم، الثلاثاء، 5 أبريل، من الساعة 2:00 صباحًا إلى 11:59 مساءً، سيكون هناك تجميد اجتماعي إلزامي في ليما وكالاو.

ووفقاً للمرسوم الأعلى، « يتم تعليق الحقوق الدستورية المتعلقة بحرمة المنزل، وحرية التنقل داخل الأراضي الوطنية، وحرية التجمع، والحرية الشخصية والأمن».

وبالإضافة إلى ذلك، ينص مرسوم الطوارئ على ما يلي: «أثناء الشلل الاجتماعي الإلزامي، يقوم الموظفون الضروريون للغاية الذين يشاركون في توفير الخدمات الصحية والأدوية واستمرارية المياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية والغاز والوقود والاتصالات السلكية واللاسلكية والأنشطة ذات الصلة، وتنظيف وجمع النفايات الصلبة، و خدمات الجنازة, و نقل البضائع و البضائع و الأنشطة ذات الصلة»

في مواجهة الإجراء المفاجئ، يتساءل الكثيرون عما إذا كان حظر التجول والشلل الاجتماعي هما نفس الشيء أو لديهم بعض الاختلافات. الحقيقة هي أنها مصطلحات متشابهة وفي الملاحظة التالية نوضح السبب. إذا كنت تريد أن تعرف كيف يمكن أن تختلف، تابع القراءة.

هل هم نفس الشيء؟

يشرح الموقع الرسمي للحكومة www.gob.pe الشلل الاجتماعي الإجباري بأنه «إجراء يتطلب منك البقاء في المنزل وفقًا للمكان الذي تعيش فيه». هذا يعني أنه ما لم يكن ذلك ضروريًا تمامًا لأسباب صحية أو عمل، يجب ألا تغادر منزلك في الوقت المحدد. تجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت المهام التي تقوم بها معفاة من الشلل، فيجب عليك حمل تصريح عمل للتحرك براحة البال.

يعرّف RAE حظر التجول بأنه « إجراء حكومي, في ظروف استثنائية, يحظر العبور أو البقاء في شوارع المدينة خلال ساعات معينة , عادة في الليل. ولذلك فإن هذا التدبير هو قيد أو وسيلة لتقييد حرية التنقل قانوناً، التي تعتبر دولياً حقاً من حقوق الإنسان. لذلك، عادة ما يتم إصدار مرسوم فقط في حالات استثنائية مثل أثناء الطوارئ الصحية بسبب جائحة COVID-19 أو في حالة الحروب.

عندما تفرض الحكومة حظر التجول، عادة ما تكون تحت إشراف مؤسسات الشرطة والقوات المسلحة.

وبهذا المعنى، فإن حظر التجول والشلل الاجتماعي هما مصطلحان متشابهان، باستثناء أن الأول معروف ومفهوم بشكل أفضل من قبل الناس. تتشابه هذه الإجراءات من حيث أن حظر التجول يفرض وقتًا لا يمكنك فيه التنقل بحرية في الشوارع أو الذهاب إلى الأماكن العامة، ويشير الشلل الاجتماعي إلى الإجراء نفسه الذي يجبرك على البقاء في المنزل لفترة معينة، وهو عادة خلال ساعات حظر التجول.

ويمكن التمييز بينهما إذا كانت هناك حالة متطرفة تماما تصدر فيها الحكومة مراسيم تجميد اجتماعي لأجل غير مسمى ولم يكن هناك وقت يمكن فيه التحرك بحرية على الطرق العامة. بينما عندما يكون هناك حظر تجول هناك أوقات يمكن فيها للسكان السفر في الشارع.

الخدمة التي يخدمونها اليوم

- سالود

- الأدوية

- استمرارية خدمات المياه

- الصرف الصحي

- الطاقة الكهربائية

- غاز

- الوقود

- الاتصالات والأنشطة ذات الصلة

- تنظيف وجمع النفايات الصلبة

- خدمات الجنازة

- نقل البضائع والبضائع والأنشطة ذات الصلة

Así se ven las calles con la prohibición de transporte público por la inmovilización social.

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