برجك Infobae: تعرف على أكثر 5 علامات سامة في البروج

وفقًا لعلم التنجيم، فإن علامة البروج التي نولد بموجبها تطبع خصائص معينة في شخصيتنا تجعلنا فريدين وتميزنا عن البقية. يمكن أن تكون هذه إيجابية مثل التصميم والتعاطف وغريزة الحماية، ولكنها سلبية أيضًا باعتبارها أكثر تلاعبًا أو كذابين أو سامة من العلامات الأخرى.

الشخص السام هو الشخص الذي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على من حوله. تميل شخصيتها إلى أن تكون نرجسية وغير متعاطفة وكذلك مسيطرة وحاقدة. عندما لا يحبونك، فإنهم يميلون إلى أن يكونوا سامين وإذا آذيتهم، فإنهم يميلون إلى عدم معرفة كيفية المسامحة وبدلاً من التخلي عنهم يسعون للانتقام.

إذا كنت تريد معرفة ما هي العلامات الخمسة الأكثر سمية للبرج، فاستمر في قراءة الملاحظة التالية واكتشف ما إذا كانت علامتك موجودة في القائمة .

1. برج العقرب (22 أكتوبر إلى 21 نوفمبر)

يمكن أن يكون أولئك الذين ولدوا تحت علامة العقرب سامين لأنه على الرغم من كونهم أشخاصًا لطيفين, كما أنهم شديدون ومشبوهون تمامًا. إذا آذيتهم، يمكنك التأكد من أنهم لن ينسوا ذلك، لذلك يميلون إلى أن يكونوا حاقدين في بعض الأحيان، ولهذا السبب يمكنهم محاولة الانتقام عندما تتاح لهم الفرصة.

بالاضافة, لا يجب على العقارب الاحتفاظ بالأشياء لأنفسهم, لذلك إذا استطاعوا أن يخبروك بكل ما يشعرون به في وجهك ومباشرة دون قياس ما إذا كان يمكن أن يؤذي من يستمع إليه.

2. LEO (من 23 يوليو إلى 22 أغسطس)

Leo هي علامة يمكن أن تكون ساحرة للغاية إذا كان يحبك أو عندما يحاول كسب ثقتك. ومع ذلك, إذا خطت إلى قائمة انتظار أعدائهم، فقد يصبح أسوأ كابوس لك, لأن الأسود ذكية جدًا للعثور على نقاط ضعفك إذا وضعوا عقولهم عليها.

وبالمثل، فهم ليسوا من يتوقفون عن الانتقام، فهم صبورون وينتظرون اللحظة الأقل تفكيراً لعدوهم. بالإضافة إلى ذلك، يميل أولئك الذين ولدوا تحت علامة ليو إلى السيطرة حتى يشعرون براحة أكبر عندما يتمكنوا من إدارة الموقف.

3. ARIES (من 21 مارس إلى 19 أبريل)

عادة ما يكون برج الحمل أشخاصًا منافسين للغاية لا يحبون الخسارة على الإطلاق. نظرًا لحكمها المريخ، كوكب الحرب، فإنها تميل إلى أن تكون متهورة وحتى عدوانية قليلاً عندما تنطلق لتحقيق شيء ما.

إنهم أحد أولئك الذين لا يكشفون عن خططهم، وهذا يجعل من الصعب معرفة رأيهم أو أنهم ينفتحون ويظهرون مشاعرهم تجاه الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تميل إلى الانجذاب إلى الخطر والأدرينالين.

4. برج الجدي (22 ديسمبر إلى 19 يناير)

الجدي هو علامة لا تريد أن تؤذيها، حيث ستوقظ جانبه العنيد والحقد. إنهم لا يخافون من الخطر عندما يتعلق الأمر بالانتقام من شخص ما والتخطيط لكل شيء دون أن يعرف الآخرون عنه.

أولئك الذين ولدوا تحت هذه العلامة يميلون إلى أن يكون لديهم عيون قوية، والتي يمكن أن تخيف الناس إذا انزعجوا.

5. برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر)

عادة ما تكون علامات برج العذراء مباشرة وعندما تحدد هدفًا فإنها تعمل بجد حتى تحقق ذلك. على جانبهم السلبي، يميلون إلى أن يكونوا مربعين وحمقاء، لذلك لا يغيرون رأيهم بسهولة عندما يدخل شيء ما في رؤوسهم.

عندما يكونون في طريقهم إلى شيء ما، لا يهتمون بمن يتأذى إذا اعترضوا طريقهم. بالإضافة إلى ذلك، هم أحد أولئك الذين يعتقدون أن الجميع مسؤول عن عواطفهم وأنهم ليسوا موجودين لحل حياة أي شخص، لذلك قد يبدو باردًا وقسيًا في بعض الأحيان.

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