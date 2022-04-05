معاش الأيتام IMSS: حتى أي سن يمكن منحه لأطفال الأشخاص المؤمن عليهم المتوفين

CIUDAD DE MÉXICO, 01FEBRERO2021.- Las hospitalizaciones por Covid-19 en la capital del país entraron en su octavo consecutivo de estabilidad según datos arrojados por las autoridades de salud, las cuales también indicaron que de los 9851 ingresados durante esta semana, un total de 2349 necesitan ventilador. Por otro lado, las cifras de defunciones por esta enfermedad continúan en aumento, 320 personas han fallecido a causa del Coronavirus en las últimas 24 horas. En el Hospital de los Venados decenas de personas esperan afuera del nosocomio información sobre sus enfermos y que se encuentran internados a causa del virus. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

في المكسيك، ستكون القدرة على الحصول على معاش تقاعدي دائمًا مشكلة مهمة، خاصة إذا كان لديك أحفاد، أي بعض أفراد الأسرة، الذين سيكونون قادرين على الاعتماد على الموارد المالية.

في هذا الصدد، سنعرف ما هو معاش اليتيم وحتى أي سن يمكن أن يُنسب إليه لصالح ملايين الأطفال، وأطفال الأشخاص المؤمن عليهم في المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي (IMSS).

يجوز منح هذا النوع من المعاش للمستفيدين وأطفال العمال المؤمن عليهم الذين يتحققون من الرابط ويأخذون في الاعتبار سلسلة من المتطلبات، كما أعلن المعهد.

من يمكن التصريح به؟

ويجوز منح معاش اليتيم لأطفال الأشخاص المؤمن عليهم المتوفين أو المتقاعدين حتى سن 15 سنة.

Se podrá solicitar de forma presencial. (Foto: Cuartoscuro) Cuartoscuro | Cuartoscuro

ومع ذلك، من 16 إلى 25 عامًا، يمكن تقديمه أيضًا، بشرط أن يدرس الشباب من هذه الفئة العمرية في مدارس نظام التعليم الوطني.

سيكون صالحًا أيضًا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا, الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم لعملهم الخاص, بسبب مرض مزمن, عيب جسدي أو نفسي, وحتى تختفي الإعاقة المبلغ عنها وحسب الحالة.

يجب أن نتذكر أنه لأي إجراء مطلوب عدد من المتطلبات، في هذه الحالة هم:

* إثبات الارتباط التابع مع المؤمن عليه المتوفى أو المتقاعد.

*إثبات عمر الطفل.

* أن الشخص المؤمن عليه المتوفى لديه ما لا يقل عن 150 أسبوعا من المساهمة ويجب أن يكون ساري المفعول أو الاحتفاظ بالحقوق (التأمين ضد العجز، التقاعد، البطالة في سن متقدمة أو الشيخوخة).

* في حالة وفاة الموظف بسبب حادث في العمل، فإن الحكم على العجز الدائم أو الوفاة بسبب المخاطر المهنية، الصادرة عن الخدمات الطبية المؤسسية، مطلوب.

* في حالة الأطفال الذين يعانون من مرض مزمن أو عيب جسدي أو عقلي، سيكون رأي المستفيد المعاق مطلوبًا، كما يصدر عن الخدمات الطبية المقابلة.

El IMSS también solicita algunos documentos. (Foto: Cuartoscuro)

كيفية التقديم؟

* يجب على الطرف المعني أو أحد أفراد الأسرة الذهاب إلى مكتب أقرب وحدة طب الأسرة (UFM).

*يجب أيضًا تقديم بعض المستندات. للقيام بذلك، سيتعين عليك الوصول إلى الروابط التالية: طلب الحصول على معاش اليتيم - النوع أ. الطفل دون سن 16؛ طلب معاش اليتيم - الوضع باء - الطفل الذي يزيد عمره عن 16 عامًا وحتى 25 عامًا طالب قديم؛ طلب الحصول على معاش اليتيم - النوع C. الطفل العاجز فوق 16 سنة من العمر.

ريتريت العمر القديم

من جانبهم، سيتمكن الملايين من كبار السن من الاعتماد على موارد مدخراتهم، التي تراكمت خلال حياتهم العملية وتحولت إلى معاش تقاعدي.

ومع ذلك، أكد معهد الضمان الاجتماعي المكسيكي أنه بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى هذا النوع من المعاشات التقاعدية، سيتعين عليهم الحصول على الحد الأدنى. فترة المساهمة التي يحددها قانون IMSS.

وعلى مر السنين، يمكن لعمال البلاد الحصول على دفع هذه المنفعة الاقتصادية التي يحق لهم الحصول عليها، بعد إنقاذهم خلال حياتهم العملية. ومع ذلك، يوجد في البلد نظامان للمعاشات التقاعدية بموجب 73 و 97. وسوف يعتمد على التاريخ الذي بدأت فيه المساهمة في المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي (IMSS).

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