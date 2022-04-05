جيزيلا فالكارسيل ترفض حظر التجول الذي فرضه بيدرو كاستيلو: «متسرع ولا معنى له»

كما أنها أصبحت معتادة على أتباعها، استخدمت جيزيلا فالكارسيل شبكاتها الاجتماعية لمشاركة مشاعرها آخر الأحداث في البلاد، خاصة الآن بعد أن أصدر الرئيس بيدرو كاستيلو مرسومًا بحظر التجول في ليما وكالاو بسبب تطرف الاحتجاج من قبل شركات النقل في مناطق مختلفة من البلاد على زيادة الوقود.

يوم الاثنين، 4 أبريل، في منتصف الليل تقريبًا، أصدر الرئيس رسالة إلى الأمة للإعلان عن الجمود الاجتماعي من الساعة 02:00 صباحًا إلى 11:59 مساءً الثلاثاء 5 أبريل 2018. أبريل. هذا من أجل استعادة السلام والنظام الداخلي بسبب المظاهرات التي جرت في أجزاء مختلفة من البلاد.

ومع ذلك، لم يكن هذا الإجراء محبوبًا من قبل العديد من الفنانين البيروفيين، الذين تحدثوا من خلال منصاتهم للتعبير عن رفضهم. وكان أحدهم «سينيتو» الشعبي، الذي أكد أن حظر التجول ليس الحل المناسب لمواجهة أزمة سياسية.

«مقياس غير متناسب، متسرع ولا معنى له»، كتب فالكارسيل في البداية على تويتر الخاص به. ثم أضاف: «دعونا نرى، عندما لا يتم فهم الأوامر أنها تولد الإحباط والتمرد. هل هذا ما تبحث عنه في الخلفية؟ ما وراء الإجراء الذي اتخذته الحكومة».

Gisela Valcárcel se pronuncia tras mensaje a la Nación del presidente Castillo. (Foto: Twitter)

قبل ساعات، أشارت مالكة GV Producciones إلى تصريحات الرئيس، التي طلبت فيها من السكان فرصة للحكم للسنوات الخمس المقبلة. «يجب أن تحفز الأحلام الفريق بأكمله، سيد بيدرو كاستيلو. إذا أدركت حلمك، فأنت تطلب من الناس أن يموتوا، فقط حتى تتاح لك الفرصة »، كتبت جيزيلا.

«الدولار ينخفض، أولئك الذين يعرفون شيئًا عن الاقتصاد يعرفون أنه في بلد مثل بلدنا يمكن أن يسمى هذا «معجزة»، لكن الحقيقة هي أن الدولار ينخفض عندما يكون هناك دخل من الدولارات. سؤال. هل يكسبون الكثير من الدولارات للتعدين أم...؟ غريب، أليس كذلك؟ ، وقال انه مفصل في تغريدة أخرى.

Mensajes de Gisela Valcárcel en redes. (Foto: Twitter)

يثبت حق المحتجين

على الرغم من الاحتجاجات التي كانت مستعرة منذ 28 مارس كجزء من إضراب شركات الطيران، أكد شخصية América TV أن هذا سيساعد الأمور على التغيير في المستقبل، لأن «الناس دائمًا على حق».

«التوقف والسخط والسخط، هكذا يبدأ الأسبوع في بيرو. ما يمكن أن يجعل كل شيء أسوأ هو رؤية مارتن فيزكارا يستمر في الخداع وفرانسيسكو ساجاستي يقول ما يمكن القيام به الآن. بما فيه الكفاية أن الناس قد خرجوا وبالتأكيد ستتغير الأمور، والناس دائما على حق »، وكتب على تويتر.

Gisela Valcárcel se pronuncia sobre el paro de transportistas. (Foto: Twitter)

وتجدر الإشارة إلى أن «سينيتو» قد تحدث بالفعل قبل بضعة أيام، مشيرًا مباشرة إلى حكومة كاستيلو: « لن تشهد الدولة المقسمة نموًا، فقد تبقى على قيد الحياة ولكنها لن تنمو. عندما تكون هناك معارك في الأسرة كما هو الحال بين البيروفيين وعندما نواجه في المنزل اعتداءات مثل تلك التي شوهدت في بلدنا، فإن تلك المنازل مقدر لها أن تفقد كل شيء، وهذا ما يحدث في بيرو. منذ فترة قاتلنا كأعداء وصوتنا ضد فوجيموري ولصالح رجل لم يتصور أنه سيكون Pdte»، قال في 2 أبريل الماضي.

«كيف يمكنه مساعدتنا إذا كان بحاجة إلى مساعدة؟ كيف سأفعل ذلك؟ الآن حان الوقت لطلب الحكمة والتوقف عن مهاجمتنا «، اختتم مقدم التلفزيون.

Post de Gisela Valcárcel. (Foto: Twitter)

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