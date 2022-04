تحدثت فلانز وباندورا عن مضايقة النساء

تحدث فلانز وباندورا عن الادعاءات العامة بالمضايقات التي ظهرت مؤخرًا في عالم الفن منذ 8 مارس، وسلطت الضوء على حالة ساشا سوكول، وقالت المطربين إن جميع النساء في المكسيك عانين من المضايقات وليس شيئًا يحدث فقط بين الفنانين.

خلال مؤتمر صحفي قدمه فلانز وباندورا حول حفلاتهما القادمة، تم استجوابهم حول الاتهامات التي وجهتها ساشا سوكول ضد لويس دي لانو بسبب أن المنتج الإبداعي كان على علاقة حب معها عندما كانت قاصرة. قالت فرناندا إنهم جميعًا يدعمون عضو Timbiriche، ولكن بشكل عام، جميع النساء.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت إيزابيل أنه لا ينبغي التشكيك في قرار النساء بالإبلاغ بعد فترة طويلة من تعرضهن لأي نوع من العنف القائم على النوع الاجتماعي، لأنه ليس من السهل التحدث عنه، كما هو الحال في ساشا. وأضافت أن تقديم أي نوع من الشكاوى بالنسبة لها هو شيء «ذو قيمة كبيرة».

Sasha Sokol denunció que Luis de Llano mantuvo un "romance" con ella cuando tenía 14 años, mientras él 39 (Foto: Archivo)

«ثم يقولون،» ولماذا بعد فترة طويلة؟ «، لأن الأمر يتطلب الكثير من العمل للتحدث بشيء من هذا القبيل، يتطلب الأمر عملاً، للتعرف على شيء من هذا القبيل، لجعله عامًا، للتحدث عنه، ليس بهذه السهولة. ليس فقط لساشا، لجميع هؤلاء النساء اللواتي لديهن هذه الشجاعة، ربما ليس علنية مثل ساشا، ولكن أيضًا النساء اللواتي لديهن الشجاعة لرفع دعوى قضائية ضد شخص فعل شيئًا ضدهن قبل 30-35 عامًا، إنه ذو قيمة كبيرة»، قال مترجم كيف يفعل حبي.

عندما سئل عما إذا كانوا، في بداية حياتهم المهنية، يعانون من نوع من المضايقات، أجاب إلسه على ذلك نعم، ولكن هذا سؤال ستجيب عليه جميع النساء على نفسه، لأنه ربما لا يوجد سؤال لم يكن ضحية.

وأضافت إيزابيل أنه عندما لم يتم الإبلاغ عن حالات التحرش والاعتداء قبل ذلك لأن الضحايا لم يتم تصديقهم ولم يكن ذلك طبيعيًا.

La integrantes de Flans y Pandora destacaron que todas han vivido experiencias muy desagradables de acoso por parte de su público (Captura: @ilsemariaolivo/Instagram)

وشددت ميمي على أنه من «المثير للإعجاب» أن المرأة يمكنها حاليًا الإعلان عن تلك المواقف التي تجعلهن غير مرتاحين أو التي أصبحت لتطبيع، لكنها لا تزال العنف القائم على النوع الاجتماعي. و قالت أيضا إنها, شأنها شأن جميع النساء على الأرجح, كانت ضحية لل مضايقة.

وأضاف أنه منذ صغره، تحدث أعضاء فلانز ولم يدعوا المواقف التي شعروا فيها بعدم الارتياح تمر دون أن يلاحظها أحد، كما فعلوا في برنامج الثلاثاء 13 في عام 1986. في هذا العرض التقديمي، أظهر فناني The Thousand and One Nights عدم موافقتهم على سلوك مقدم العرض، سيزار أنطونيو سانتيس.

وأشار ميمي وإلسه إلى أن هذه لم تكن المرة الوحيدة التي عانوا فيها من وضع مماثل، لكنهم لم يحاولوا أبدًا أن يصمتوا وفضحهم.

أخيرًا، سردوا بعض المناسبات عندما تعرضوا للمضايقة من قبل رجال من مختلف الأعمار وأنهم كانوا جزءًا من جمهورهم، والذي انتشر عندما كانوا يعملون.

استمر في القراءة: