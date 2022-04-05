صادف أن Estiwar G هو الشخص الذي يغازل، هذه المرة من قبل ناتاليا في «MasterChef Celebrity»: «إنه لي، كارولينا ذهبت»

يوم الأحد الماضي، رأى مشاهدو «MasterChef Celebrity» «عودة» Tatán Mejía في المطبخ بفضل طبق مصنوع من البطاطس، وعلى الرغم من حقيقة أنهم في هذا الاختبار لم يعطوا الفائز دبوس مناعة، فإن سائق الدراجة النارية كان له العديد من الفوائد التي استخدمها في التحدي للأزواج أعدم ليلة الاثنين.

عقوبة الخاسرين؟ مآزر سوداء، وفي ترتيب الأفكار هذا، كان الجميع يضغطون عليها في الاختبار الذي يحتوي على الجبن كمكون رئيسي. سبعة أنواع مختلفة من الجبن كانت الأبطال، وكان على كل منهم إعداد طبق مختلف.

كان تاتان مسؤولاً عن الأسلحة للأزواج، لذلك تركت ناتاليا راميريز مع Estiwar G (كان على كلاهما صنع شريحة لحم فلفل مع الجبن المدخن؛ كوروزو مع عايدة بوسا (صنعوا بابيلوت من السمك مع الجبن الأزرق)؛ مانويلا وأكو بيريز (تارتليت مع كاممبير)؛ كان على عايدة موراليس الطهي بجانب شيتشو أرياس وكان عليهم أن يفعلوا فوندو مع جبن بري؛ إيزابيلا مع كارلوس (الذي أعد حساء البصل مع الجبن gruyere)؛ كريستينا مع باميلا (سلة المعجنات نفخة مع الفحل) وراميرو مع تاتان، الذي صنع شطيرة لحم الخنزير والجبن سوبو.

كان لكل واحد أوقات مختلفة، لأنهم لعبوه في نوع من «Jenga»؛ قام كارلوس بضرب البرج، مما جعل، على سبيل المثال، Manuela و Aco لديهما 35 دقيقة فقط لصنع طبقهما، والذي كان واحدًا من أكثرها تعقيدًا. بالإضافة إلى ذلك، بدأ كل زوجين في الطهي في أوقات مختلفة، لكن راميرو وتاتان بدأا (كان ذلك أحد فوائد الرياضي)، ولكن طوال التحدي كان لديهم العديد من العيوب، خاصة مع التعامل مع الجبن وإعداد الصلصة.

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بعد أوقات الطهي، تم استدعاء الجميع إلى المنصة ليتم تقييمها؛ كان Estiwar G و Natalia الأول. أطلقوا معًا على طبقهم «Serenade in Patio Bonito»، وعلى الرغم من أن اللحم كان في المكان المفضل لدى الطهاة (متوسط)، إلا أن كريس كاربنتييه يوبخ لون الطبق الذي استخدموه لتجميع اللحم. خورخي راوش، من جانبه، صفق طعم البروتين.

بعد التصفيق، اغتنمت ناتاليا الفرصة لمغازلة المؤثر: «إنه لي، كارولينا غوميز- يسار»، حيث تجدر الإشارة إلى أنه استغل عندما كان شريكًا في تم القضاء عليه مؤخرًا لإغرائها بملاحظات حيه.

زوج آخر بارز كان كارلوس وإيزابيلا، اللذان واجهتا مهمة صعبة تتمثل في إعادة صنع حساء بصل الغراتين، وهو نفس الطبق الذي قضى على آنا ماريا إستوبيانان في الموسم السابق. ومع ذلك، لم يكونوا خائفين من تلك السابقة وصنعوا ما كان، وفقًا لـ Carpentier، في أفضل طبق من نوعه في المسابقة.

La pareja tenía la difícil tarea de hacer una sopa de cebolla en la prueba por parejas FOTO: Captura de pantalla (Canal RCN en vivo)

قام Aco و Manuela، اللذان أخذتا المآزر السوداء في نهاية الاختبار، بعمل تارتليت، على الرغم من مذاقه الجيد، ظل نيئًا. دافع نيكولاس عنهم، لأن الوقت لم يكن عاملاً لصالحهم، ولكن مع كل ذلك، تم اختيار «تارتليت كامبيرت الكمثرى» كأقل إعداد جيد.

في المقابل، فاجأت عايدة بوسا وكوروزو الطهاة بحليمة تم تعميدها من قبل التروبادور على أنها «لوحة سياسية» لأنها تحتوي على باس البحر. كان المصطلح مثاليًا وفقًا للشيليين، وقال نيكولاس إن مذاقها جيدًا على الرغم من أنها لم تكن مقلية. كلاهما كان أبرز التحديات.

أخيرًا، تلقى تاتان ميخيا وراميرو، اللذان كان لهما أسهل طبق، المزيد من اللوم أكثر من الإطراء، لأن شطيرة لحم الخنزير التي أعدوها كانت جافة. بالإضافة إلى ذلك، أوضح Carpentier أن الخضروات يجب أن تكون مبللة بخلع الملابس. اللحوم، من ناحية أخرى، كان أفضل جزء من هذا التحضير.

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