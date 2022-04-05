دوكي تعلن عن استثمار 4.5 مليار دولار لصناديق التقاعد لمشاريع البنية التحتية

في الساعات القليلة الماضية، أعلن رئيس الجمهورية، إيفان دوكي ماركيز، أن صناديق المعاشات الخاصة، التابعة لشركة Asofundos، ستستثمر 4.5 مليار دولار إضافية لزيادة تغطية الطرق والاتصال في كولومبيا.

تم إبلاغ القرار بعد اجتماع موسع في كاسا دي نارينيو شارك فيه أعضاء من الحكومة الوطنية مثل وزير المالية خوسيه مانويل ريستريبو والمتحدثين الرسميين ورؤساء صناديق المعاشات التقاعدية، بما في ذلك رئيس أسوفوندوس، سانتياغو مونتينيغرو.

كما أشار إلى أن استثمار الأموال سيتم في الشركات العاملة على تطوير البنية التحتية للترابط وتطوير مشاريع الطاقة، مما يجعل من الممكن الحديث عن محفظة تقارب 33 مليار دولار إضافية.

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وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن ضخ الأموال سيسعى إلى «رفاه المواطنين ويتم تمويله بمسؤولية مع مدخرات الكولومبيين». وقال ان الامر الذى سيولد الربحية لهم «ويعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ويخلق فرص عمل ويحول المناطق».

وأضاف أن الاستثمارات التي تم إجراؤها في نماذج الامتياز، من خلال صناديق رأس المال، سمحت لكولومبيا بإكمال العديد من الأعمال الاستراتيجية.

«مع هذا الإعلان الصادر عن صناديق المعاشات التقاعدية، عن هذا الاستثمار الإضافي في البنية التحتية، سيكون لدينا بلا شك المزيد من الشركات المشاركة في الدعوات لتقديم عطاءات للمشاريع الجديدة المتوخاة لبلدنا. وهذا، أيضا، لها علاقة بمشاريع للتكيف مع تغير المناخ، ومشاريع مثل استعادة قناة ديل ديك أو قابلية الملاحة في نهر ماغدالينا، وكذلك مشاريع لتوسيع شبكة المطارات الوطنية، ومشاريع السكك الحديدية»، قال.

وفي هذا الصدد، سلط الجبل الأسود الضوء على التزام القطاع بأعمال البنية التحتية للبلد وأشار إلى بعضها تم إنجازه بالفعل مثل 1 مارس، الامتياز الساحلي؛ امتياز ألتو ماغدالينا، طريق الكاكاو؛ الطريق السريع كامباو - مانيزاليس؛ ترانسفيرسال ديل سيسغا؛ 4G نيفا - جيراردوت؛ المحيط الهادئ 2 والمحيط الهادئ 3، من بين أمور أخرى.

كما أشار رئيس Asofandos إلى أن الأموال لها مشاركة في الفنادق والإسكان ومراكز التسوق والتجارة والتخزين. واضاف «بدون موارد اموال 18 مليون عضو، لن تكون هذه الاعمال موجودة ولن تتمتع البلاد بالرفاهية».

وتماشيا مع ما سبق، قال إن «الحساب هو أن كل هذه المشاريع قد ولدت 110،000 وظيفة و 70٪ من القوى العاملة كانت محلية في المناطق التي تم تطويرها فيها».

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