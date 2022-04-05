بسبب احتجاجات راكبي الدراجات النارية، عانت بوغوتا من يوم من الفوضى في التنقل

تسبب التوقف المعلن لراكبي الدراجات النارية - في مقابل تقييد الشواء الذي أمر به مكتب العمدة, الذين يتمسك بتنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة - في انهيار حركة نظام النقل العام والمركبات الخاصة في عاصمة الجمهورية.

وتألفت الاحتجاج، الذي دعت إليه مجموعة Moteros CO، من حصار عرضي في الشرايين ومظاهرات سلمية في أجزاء مختلفة من المدينة، ابتداء من بعد ظهر يوم الاثنين 4 أبريل.

كانت المشاعر في TransMilenio، وكذلك الأكشاك على Avenida 68 على جانبي الطريق، هي الملاحظة السائدة في اليوم الذي، مرة أخرى، تركت فيه طوابير طويلة من المستخدمين الخطوط المفصلية للعودة إلى منازلهم سيرًا على الأقدام.

فقط حتى الساعة 10:38 مساءً، أبلغت أمانة التنقل في العاصمة عن إعادة فتح بوابة الأمريكتين - إلى الغرب من المدينة - بالإضافة إلى نقاط عصبية أخرى، مثل محطتي Transversal 86 و Patio Bonito، الواقعة جنوب شرق بوغوتا.

في السابق، تم إعادة فتح محطات براديرا ومرسيليا وأفينيدا دي لاس الأمريكتين مع أفينيدا بوياكا وماندالاي. بعد الساعة 9:00 مساءً، تم تمكين الخدمات الغذائية في بانديراس.

في وقت كتابة هذه المذكرة، كانت الاحتجاجات قد هدأت عند نقاط التجمع على NQS مع استدعاء 60.

لا تزال المقاطعة حازمة مع القيود المفروضة على رجل الشواء.

على الرغم من أن العمدة كلوديا لوبيز أعلنت عن مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إلا أن مكتب العمدة أصر على أن تقييد الشواء للدراجات النارية في بوغوتا يومي الخميس والجمعة والسبت، من الساعة 7 مساءً إلى 4 صباحًا، لا يزال قائمًا على الرغم من الاحتجاجات.

سيبدأ الإجراء على هذا النحو يوم الخميس المقبل بين الساعة 7:00 مساءً و 4:00 صباحًا؛ وتعتبر جمعيات المستخدمين أن هذا الإجراء ينتهك حقهم في التنقل.

دعا مكتب العمدة المواطنين إلى «التعاون والمساهمة في أمننا»، مع الأخذ في الاعتبار أن أيام التقييد هي تلك التي لديها أعلى معدلات الجريمة. وقالت المنطقة: «في المساء والساعات الأولى من الخميس إلى السبت، كان هناك 27٪ من جرائم القتل مع دراجة نارية ضرب الرجال و 32٪ من عمليات السطو».

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء نشأ في المقام الأول بسبب الهجومين الأخيرين اللذين تعرضت لهما العاصمة في مدينة سيوداد بوليفار. وفقًا للعمدة كلوديا لوبيز، يتم تنفيذ القيود بهدف التخفيف من هذه المخاطر، حيث أن كلا الحدثين «وقعا ليلة السبت فقط».

سلطت إدارة لوبيز الضوء على الجهود التي تبذلها قطاعات أخرى من الجمهور: يتم ربط الشركات ذات الخدمة العامة حتى الساعة 5:00 صباحًا بالجبهات الأمنية المحلية لمنع المشاجرات وحماية عملائها، وسيتم إغلاق الحدائق والساحات والأماكن العامة في الساعة 10:00 مساءً إلى أي نشاط المجموعة واستهلاك الخمور.

وقالت المنطقة: «يُطلب من الدراجات النارية، التي تدور بحرية، بدون مخالب وألواح، والتي لا تدفع رسومًا ولديها ضرائب أقل، الانضمام إلى هذه الجهود»، مشيرة إلى الحد الأدنى من الإجراءين للمساهمة: حمل هوية عامة ومرئية، وأنهم لا يملكون حفلة شواء لمدة ثلاثة أيام فقط في الليل. كما أشار إلى أن التدابير الجديدة «تتميز بأنها جزئية ومؤقتة»، لأنها ستستمر حتى يونيو 2022.

في السياق | التدابير جزئية ومؤقتة: مكتب عمدة بوغوتا يواجه قيودًا على راكبي الدراجات النارية - Infobae

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