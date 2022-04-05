تكشف ديانا سانشيز أنها تعاني من الاكتئاب: «أنا في العلاج لأشعر بتحسن»

عادت ديانا سانشيز إلى الظهور على الشبكات الاجتماعية وما توقعه القليل هو أن النموذج سيكشف أنها تمر بصعوبة الوضع بسبب الاكتئاب في وقت لاحق من كل ما حدث مع شريكك الحالي في الأشهر القليلة الماضية.

تذكر أن فتاة الواقع السابقة تركت مشاركتها في Reinas del Show في عام 2021 للسفر إلى الولايات المتحدة مع صديقها دان جويدو. بعد تشخيص سرطان الدم. حدث هذا بشكل غير متوقع وتسبب بلا شك في تغيير عاطفي في المؤثر.

«دان، في هذه العملية برمتها، يستغرق ما يقرب من ستة أشهر، أقل قليلا، لمواصلة العلاج الكيميائي، لتحسين الكثير. لقد حقق الكثير من التقدم، ولكن كل هذه الأشياء التي حدثت في الأشهر الأخيرة على أي حال، بالقوة التي أريده أن يتحسن وبعض الخطط التي تغيرت في علاقتنا، بطريقة أعتقد أنها أثرت علي»، بدأت ديانا تروي في قصصها على Instagram.

وعلى نفس المنوال، أخبرها العضو السابق في 'Combat' أكثر من 900،000 متابع أنها بدأت تشعر ببعض أعراض الاكتئاب، مما أزعجها وقررت اختيار المساعدة النفسية. ذكرت الراقصة لأول مرة أنها تخضع للعلاج للسيطرة على القلق؛ ومع ذلك، فإن ما تشعر به اليوم مختلف.

«بدأت أدرك أنني لا أريد النهوض من السرير، وأنني كنت حزينًا، وأنني لم أرغب في فعل أي شيء (...) ثم بدأ الأمر يزداد سوءًا، وكأنني كنت أشعر بالملل من كل شيء. أدركت هذا الشعور بالحزن، الكآبة، نقص الطاقة، ما هو الخطأ معي، هذا ليس أنا ولم أستمتع بأي شيء»، قال شخصية ATV السابقة.

وأضاف: «من الواضح أن محادثة (مع الطبيب النفسي) جعلتني أفهم أنني في عملية اكتئاب ومن الواضح أنه من الصعب في بعض الأحيان مشاركة ذلك لأنني، في حالتي، أشعر بالحرج قليلاً لأشعر بالضعف».

وأخيرا، قال إنه بفضل نصيحة المهنيين، يخضع حاليًا للعلاج لتحسين حالته الصحية ومواجهة الأعراض.

واختتم قائلا «لقد بدأت علاجا لأكون قادرا على الشعور بتحسن والحمد لله أنني بدأت أشعر شيئا فشيئا بفارق كبير بين بضعة أسابيع وهذه الأيام القليلة الماضية».

تكشف ديانا سانشيز أنها تعاني من الاكتئاب. فيديو: إنستغرام





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