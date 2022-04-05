يتوقع دويتشه بنك الركود الأمريكي في عام 2023 بعد ارتفاع الاحتياطي الفيدرالي

(بلومبرج) — قال الاقتصاديان في دويتشه بنك ديفيد فولكيرتس - لانداو وبيتر هوبر يوم الثلاثاء في تقرير له إن الولايات المتحدة ستقع في حالة ركود العام المقبل عندما يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع والمتصاعد.

ويتوقع كلا الاقتصاديين أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل اجتماع من اجتماعاته الثلاثة المقبلة في طريقه إلى ذروته فوق 3.5٪ بحلول منتصف العام المقبل. الهدف الحالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية هو 0.25٪ إلى 0.5٪، بعد أن ارتفع من مستويات قريبة من الصفر الشهر الماضي.

دويتشه بنك هو واحد من أوائل البنوك الكبرى التي تتنبأ بركود محتمل في الولايات المتحدة. قال الاقتصاديون في مجموعة جولدمان ساشز بقيادة جان هاتزيوس يوم الاثنين في تقرير إن الانكماش الاقتصادي «بعيد كل البعد عن الحتمية», ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن كلا من المستهلكين والشركات «ممتلئون» بالنقد.

واعترف فولكرتس-لانداو وهوبر في تقريرهما بأن «دعوتنا إلى الركود في الولايات المتحدة في العام المقبل هي الآن بعيدة عن الإجماع»، مضيفين: «نأمل ألا يكون هذا هو الحال لفترة طويلة».

بالإضافة إلى زيادات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة، تتوقع دويتشه أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض ميزانيته العمومية البالغة 8.9 تريليون دولار أمريكي بنحو 2 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية العام المقبل، أي ما يعادل ثلاث أو أربع زيادات إضافية قدرها 25 نقطة أساس.

كتب فولكيرتس-لانداو وهوبر في تقريرهما المعنون «فوق حافة الهاوية»: «من المتوقع أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي لضربة كبيرة بسبب تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر العام المقبل وأوائل عام 2024".

من

المتوقع أن ترتفع البطالة في الولايات المتحدة بشكل حاد إلى 4.9٪ بحلول عام 2024. تم تسجيل البطالة في مارس عند 3.6٪.

فولكيرتس-لانداو هو كبير الاقتصاديين في المجموعة. هوبر، وهو مسؤول سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي، هو الرئيس العالمي للبحوث الاقتصادية.

ملاحظة أصلية:

يتنبأ دويتشه بنك بالركود الأمريكي في عام 2023 حيث يعزز بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة

المزيد من القصص مثل هذه متاحة على bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.