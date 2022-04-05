غضب داكي غامبوا من لا ليندرا لكشفه أن شاحنته ضربته: «يتحدثون حماقة من أجل الإعجابات»

جدل جديد نجوم ماوريسيو غوميز، المعروف على الشبكات الاجتماعية باسم La Liendra، بعد أن أخبر على الشبكات الاجتماعية السبب الحقيقي وراء بيعه مؤخرًا شاحنة بورش الخاصة به.

وفقًا لشهادة المؤثر الشاب، تخلص من سيارة أحلامه بعد فترة وجيزة من شرائها لأنه كان بحاجة إلى تسوية دين لمديره السابق.

ومع ذلك، في تلك الأيام تقريبًا، استعار صديقه داكي جامبوا سيارته واستغرق الأمر وقتًا طويلاً لإعادتها، وفقًا له، لأنه لم يتمكن من إخراجها من موقف للسيارات.

ما لم تتوقعه La Liendra في وقت إجراء الفحص المعني للشاحنة لتسليمها إلى المالك الجديد، هو معرفة أن السبب الحقيقي لهذا التأخير كان لأن Gamboa تحطمت الشاحنة وأرسلتها لإصلاحها دون إخباره بأي شيء.

لا يبدو أن هذا الاعتراف جيد جدًا في صديق ومتعاون كارول جي، لأنه على الرغم من أنه لم يشر إلى ماوريسيو غوميز باسمه، إلا أنه بعد ساعات نشر سلسلة من القصص التي كان غاضبًا جدًا من «الأشخاص الذين يتحدثون عن القرف* مقابل الإعجابات».

في وقت لاحق، شكر الشاب مجتمع أتباعه على الحب والدعم الذي أظهروه له على الرغم من أنه غائب الآن عن الشبكات الاجتماعية، قائلاً إنه لا يستطيع فهم «كيف يفعل الناس لمشاركة كل شيء عن حياتهم».

ثم أرسل رسالة قوية أخرى مفادها أنه، بالنسبة للكثيرين، من الواضح أنها موجهة إلى La Liendra.

وأخيرًا، أكد أن أخطائه هي نتاج العملية التي يتخذها «يومًا بعد يوم» لتعلم كيف يكون شخصًا أفضل.

واختتم قائلاً: «أنت لا تعرف كم أنا مخطئ كل يوم لأنك لا تشاركني، ولكن إذا سألت شخصًا ما سأقول الكثير، على الرغم من أنني أستطيع أيضًا أن أؤكد لك أنه في هذا القلب لا يوجد سوى مجال للحب والحلم».



