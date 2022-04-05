كوريدو دي فيليسيانو: أغنية الرجل العجوز الذي دافع عن مزرعته من المخدرات حتى الموت

كانت مكافحة الجريمة المنظمة بمرور الوقت صراعًا شنه مكتب المدعي العام, الشرطة البلدية, الولايات والشرطة الفيدرالية, حتى الجيش, البحرية أو الحرس الوطني, لكن المواطنين دخلوا أيضًا المدنية.

وسواء من خلال حركات مثل ما يسمى بجماعات الدفاع عن النفس في أقاليم أو شعوب دول مختلفة، أو أساطير النساء والرجال الذين رفعوا السلاح، بما في ذلك مجموعات البحث عن المفقودين وتحديد مكانهم وإنقاذهم، فإن روح الجمهور لإعادة السلام إلى حياتهم آخذة في الازدياد.

وقد ألهمت بعض هذه القصص كل شيء من الأفلام, إلى الكتب, قصائد, كاريكاتير, شخصيات خيالية وحتى الأغاني, على وجه التحديد الممرات الشمالية من النمط الملحمي الغنائي, حيث تم التجول لفترة وجيزة في تاريخ ما يسمى الأبطال.

Las autodefensas tienen como objetivo desplazar al crimen organizado de sus tierras y recuperar la paz (Foto: AP Photo/Armando Solis) Armando Solis | AP

مثال واضح على هذه الفئة الأخيرة هو كوريدو فيليسيانو، من قبل فرقة كاليبر 50، صدر في عام 2013 جنبا إلى جنب مع ألبومهم بأكمله بعنوان كوريدوس دي ألتو. العيار، حيث استمر خط النوع الذي جلبهم إلى الشهرة.

موسيقيا، إنها تركيبة كلاسيكية تجد أساسها في قسمها القوي والإيقاعي من الرياح مع توبا غاضبة كبطل رئيسي، وأداء قرع ماهر مليء بالارتداد، وكذلك الأكورديون الممثل من قبل إيدن مونيوز الذي أعطى شخصية الفرقة منذ إنشائها.

Calibre 50 se caracterizó en alguna época por la interpretación de corridos y narcocorridos FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM Moisés Pablo | Moisés Pablo

في كلمات الأغاني، نجد قصة رجل يدعى فيليسيانو، الذي اقترب منه أعضاء الاتجار بالمخدرات، الذين هددوه بعنف لإخراجه من أرضه والبدء في زرع المخدرات عليها.

بحسب الأغنية, عرضوا عليه المال ليغادر مع كل شيء ومع العائلة, لكن الرجل رفض وانتهى به الأمر بالدفاع عن مزرعته بالرصاص ضد كارتل جريمة منظمة عنيفة.

Alejo Garza Tamez defendió su rancho del narcotráfico (Foto: Captura de Pantalla / Documental "El valiente ve la muerte solo una vez", Agencia Bengala, director Diego Enrique Osorno)

القصة صحيحة تمامًا، وهي تدور حول رجل شجاع رد على اسم أليخو تاميز غارزا، الذي قرر الوقوف خلفه. أغلقت الأبواب في منزله لمواجهة الأمر الذي سعى للاستيلاء على الأرض.

دون أليخو، كما قال له أصدقاؤه وعائلته وجيرانه ومعارفه بثقة، تلقى أعضاء مزرعته من تهريب المخدرات مغمدين بالبنادق الطويلة الذين أعطوه 24 ساعة لتسليم ممتلكاته بين بلديتي باديلا وغويميس، على بعد 15 كيلومترا من سيوداد فيكتوريا، تاماوليباس.

كان الرجل الذي يزيد عمره عن 70 عامًا أفضل صياد في المنطقة، وهو رجل وأب محب وعطاء ومتفاني، يدير الصيد والزراعة والثروة الحيوانية في رانشو سان خوسيه.

Alejo Garza Tamez murió en el enfrentamiento, pero se llevó consigo a cuatro sicarios (Foto: Captura de Pantalla / Documental "El valiente ve la muerte solo una vez", Agencia Bengala, director Diego Enrique Osorno)

وأمر أقاربه بمغادرة المزرعة وترك الحياة وراءهم كما عرفوها. تم تحذير عماله من العودة إلى العمل في اليوم التالي. كان دون أليخو يعد بالفعل خطة عنيفة، إذا لزم الأمر، للدفاع عن أراضيه بحياته الخاصة.

في الليل، ظهرت حفنة من الشاحنات الصغيرة في منزله مع ما يكفي من الرجال لأخذ منزله ومزرعته وأراضه دون مشاكل كبيرة، ولكن لم يكن لديهم تاميز غارزا الراسخ، مع البنادق في الأبواب والنوافذ.

توفي دون أليخو برصاصة في جبهته, طلقة دي نعمة, عندما تمكن المجرمون من الوصول إلى ممتلكاته, ولكن على الطريق, عد البحرية, سقط أربعة رجال ضرب أيضا من طلقات septuagenarian.

Don Alejo Garza Tamez defendió su rancho del narcotráfico, convirtiéndose en una de las pocas historias heroicas que han protagonizado un corrido en años recientes (Foto: Captura de Pantalla / Documental "El valiente ve la muerte solo una vez", Agencia Bengala, director Diego Enrique Osorno)

أفادت تقارير وسائل الإعلام التي ذهبت إلى المنطقة عن مئات الأغطية التي ضربها المتنزه، وآثار الثقوب اليسرى لما لا يقل عن 5 عيارات في الجدران والأبواب وواجهات العرض.

لسوء الحظ، تركت السلطات التي جاءت إلى المنطقة، البحرية المكسيكية، ملفًا من 200 صفحة. لمقتل أليخو تاميز غارزا، لم يكن هناك الجناة.

كما يتم تنفيذ ممرات الرجل العجوز الشجاع، بكلماته الخاصة، من قبل مجموعات مثل لوس دي لا 30، أو لوس رامونيس دي نويفو ليون مع موضوع «الصيد الأخير»، «إل كوريدو دي دون أليخو غارزا» لابن تشيلا، «صياد الغزلان» من قبل إل غالو فينو، و «دون أليخو تاميز» من قبل إل ديل رانشو ذ سوس كومباس، من بين العديد من الآخرين.

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