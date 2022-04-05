كوردوفا وموراياما، قريبان من قول وداعًا لـ INE؛ سيقترح النواب رئيس المجلس الجديد

أربعة من أعضاء المجلس الانتخابي الأحد عشر الذين يشكلون المجلس العام للمعهد الوطني للانتخابات (INE) على بعد عام واحد من إكمال فترة ولايتهم، بما في ذلك لورنزو كوردوفا وسيرو موراياما، الذين كانوا أهدافا انتقاد الحكومة الفيدرالية في الأسابيع الأخيرة بشأن مسألة إلغاء الانتداب.

بالإضافة إلى ذلك، في أبريل 2023، ستغادر أدريانا مارغريتا فافيلا هيريرا وخوسيه روبرتو رويز سالدانيا المعهد، لذلك سيعين مجلس النواب مرحلهم، الذي سيكون مسؤولاً عن إجراء عملية الانتخابات الفيدرالية لعام 2024، حيث تجديد رئاسة الجمهورية تبرز.

أعلن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه بعد إلغاء الانتداب، سيرسل إلى الكونغرس إصلاحًا انتخابيًا مبادرة تهدف إلى إعادة هندسة متعمقة للدائرة الانتخابية الوطنية، حيث سيتم انتخاب أعضاء المجالس الانتخابية عن طريق التصويت الشعبي، على الرغم من أن المرشحين سوف يقترحون من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية.

وبغض النظر عن الإعلان عن هذا الإصلاح الدستوري، يشير التشريع الساري حتى الآن إلى أن مجلس النواب يجب أن يصدر في العام المقبل دعوة لأعضاء المجالس الانتخابية الطموحين للتسجيل ولجنة تقييم لاختيار قائمة المرشحين الذين لديهم أفضل الملفات الشخصية، والذين يجب أن يحضروا. مقابلات لإثبات قدراتهم الفنية في المسائل الانتخابية.

El diputado de Morena, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. ( FOTO: CUARTOSCURO.COM) Cuartoscuro

بعد ذلك، ستختار لجنة التقييم التابعة لمجلس النواب قائمة بأفضل المرشحين، والتي سيتم تقديمها إلى مجلس التنسيق السياسي، ومن أجل اختيار أعضاء المجالس الانتخابية الأربعة للفترة 2023-2032، فإن التصويت المؤيد لثلثي المشرعين سوف أن تكون هناك حاجة إلى الحضور في الجلسة العامة.

وفقا للقانون العام للمؤسسات والإجراءات الانتخابية، سيتم انتخاب رئيس المجلس العام للدائرة الانتخابية من قبل ثلثي النواب، 'لذلك مورينا وحلفاؤها سيكونون حاسمين في عام 2023 لتعيين تتابع لورينزو كوردوفا.

تجدر الإشارة إلى أنه في سان لازارو، تمتلك مورينا 202 مقعدًا من أصل 500 مقعد، وجنبا إلى جنب مع حلفائها PT و PVEM يبلغعددهم 279، لذلك سيكون لديهم أكبر فرصة لتحديد الأعضاء الأربعة الجدد في INE.

El secretario de Gobernación promovió abiertamente la Revocación de Mandato en un evento público (Foto: Captura de pantalla)

نشأ الجدل في نهاية هذا الأسبوع بسبب حقيقة أن وزير الداخلية، آدان أوغستو لوبيز، شارك في حدث عام في كواهويلا أظهر فيه علانية لصالح الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مواجهة اليوم الوشيك لإلغاء الولاية. وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن دائرة الانتخابات الوطنية سيتم إصلاحها قريبا، وسيكون الأشخاص الذين سيصوتون لأعضاء المجالس الانتخابية والقضاة، الذين سيتم شطبهم من القائمة التي اقترحتها الفروع التنفيذية والتشريعية والقضائية.

اصرت رئيسة حكومة مكسيكو سيتى كلوديا شينباوم باردو يوم الاثنين على انها تؤيد اقتراح اصلاح INE وقالت ان «لقد حان الوقت لتغيير «الظروف التي تعمل في ظلها الهيئة الانتخابية، لأنها اعتبرت أن أعضاء المجلس العام لا ينبغي أن يكسبوا أكثر من رئيس الجمهورية.

وأضاف شينباوم، الذي يعتبر أحد المرشحين للترشيح الرئاسي لعام 2024، أن «الوقت قد حان لتغييره بسبب الطريقة التي جرت بها الإصلاحات الانتخابية والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء المجالس الانتخابية، إلا أن الأحلام التي تزيد على راتب الرئيس هي أعلى من راتب الرئيس، أعلى من الراتب بين المكسيكيين, الذين لم ينحوا امتيازاتهم في المجلس الانتخابي بل يواصلون استخدام الموارد العامة [...] التي لا يمكن تحملها».

سيتعين علينا انتظار 10 أبريل وإلغاء الانتداب لمعرفة بالتفصيل اقتراح الإصلاح الدستوري الذي يهدف إلى إعادة هندسة الهيئة الانتخابية التي ستنظم وتنفذ الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

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