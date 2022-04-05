كوبا ليبرتادوريس في شك: سيتم إعادة جدولة فلامنجو سبورتنج كريستال ومبارزة ريفر ضد أليانزا ليما في خطر

تفكيك في Végueta بسبب توقف شركات النقل. فيديو: لاتيني

على الرغم من أن الضمانات قد أعطيت في البداية لتنفيذ المباريات التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في بداية كأس ليبرتادوريس, زادت الاحتجاجات والمظاهرات الاجتماعية في ليما وقررت الحكومة إصدار قرار بحظر التجول طوال اليوم يوم الثلاثاء. بالنظر إلى هذا السيناريو، من غير المعروف ما سيحدث في المباريات بين سبورتينغ كريستال وفلامنجو (الليلة، من 21.30) وأليانزا ليما ريفر بلايت (غدا، في 21).

أعلن بيدرو كاستيلو، رئيس بيرو، حوالي منتصف الليل في رسالته للمواطنين أن البلاد سيكون لديها تجميد اجتماعي إلزامي من الساعة 02:00 إلى 23:59 ساعة من اليوم المعني، بعد إغلاق الناقلين الذي تسبب في الفوضى والاضطراب والعنف وحتى النهب.

وفي وقت لاحق، قال فيلكس شيرو، وزير العدل وحقوق الإنسان في بيرو، في حوار مع راديو Exitosa: «يجب إعادة جدولتها (المباراة بين سبورتينغ كريستال وفلامنغو). دعونا لا ننسى أنه في تدابير استثنائية هناك إجراءات استثنائية يجب اتخاذها. أعتقد أننا جميعًا من عشاق كرة القدم، ونستمتع جميعًا بالمباريات، لكن مباراة كرة القدم لا يمكن أن تكون لها الأسبقية على الهدوء الذي تحتاجه البلاد».

في مواجهة هذا الوضع، ينتظر طاقم المليونير الأرجنتيني تأكيدًا من Conmebol، الذي لم يصدر بعد في هذا الصدد. أولئك الذين يقودون مارسيلو غالاردو خططوا للتدريب هذا الصباح في موقع Ezeiza ثم، في الساعة 15.50، يطير إلى عاصمة بيرو مع رحلة مستأجرة. من بين قائمة 24 من لاعبي كرة القدم الذين سيقيمون في فندق ماريوت، يبرز وجود الشاب الكولومبي فلابيان لوندونو وغياب التشيلي باولو دياز وخوسيه باراديلا (كلاهما إيجابي لـ COVID-19).

ونتيجة لارتفاع أسعار الوقود، نفذ اتحاد نقابات النقل المتعدد الوسائط في بيرو عملية تسليم كاملة، مما أدى إلى عمليات تفكيك خطيرة في أجزاء مختلفة من العاصمة، مثل كاريتيرا سنترال ومانشاي، حيث وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة. كما كانت هناك نهب في بعض المتاجر في مراكز التسوق وأضرار بالممتلكات الخاصة.

«البيروفيون أذكياء ويريدون راحة البال. إنهم يريدون العمل بضمانات، ولا يريدون أعمال العنف والخدمات للعمل. ومع ذلك، أنا أثق بالله وأن البيروفيين سيتعاونون مع هذا الإجراء لأنه من أجل رفاهية الجميع»، قال وزير العدل.

أكد شيرو أيضًا أن «جميع الأنشطة الأساسية لبلدنا، والخدمات الصحية، والخدمات الأساسية والأساسية، ستحضر لأنها رعاية أساسية، ضرورية للناس ليكونوا قادرين على تزويد أنفسهم بمنتجاتهم. من الواضح، في النظام وراحة البال. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشرطة والقوات المسلحة بتوجيه هذه التدابير ومرافقتها».

من ناحية أخرى، ليلة الاثنين، قدمت الشرطة الوطنية البيروفية ضمانات بأن الحل الوسط بين أليانزا ليما ونهر بليت يمكن أن يتم كالمعتاد. في البيان الذي نشرته وزارة الداخلية، يقال إنه لن تكون هناك مشكلة في القدرة على عقد الاجتماع.

«النظر في طلب الضمانات المتأصلة في النظام العام المقدم من نادي أليانزا ليما، ممثلاً بالسيد دييغو إنريكي غيريرو ألبوركي، لعقد عرض رياضي عام يسمى 'بطولة كأس الكومبول ليبرتادوريس 'بين الأندية الرياضية أليانزا ليما وريفر بلايت الذي سيعقد في استاديو ناسيونال دي ليما؛ بسعة مسموح بها من 38,777 متفرج»، أوضحوا في القرار.





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