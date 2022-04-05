الفيلم الكولومبي «Amparo» له بالفعل تاريخ إصدار في دور السينما بعد مهمته الناجحة في Ficci و Cannes

لقد استمتعت أوروبا بالفعل بفيلم «أمبارو» والآن حان الوقت لكولومبيا, هذا النجاح الذي تحقق في دول مثل فرنسا وإسبانيا, لإنهاء قذف الفيلم إلى دور السينما الوطنية, حيث تم تحديد تاريخ الإصدار بالفعل في جميع أنحاء الإقليم.

يحكي هذا الفيلم دراما الأم عندما تدرك أن ابنها تم تجنيده إجباريًا في الجيش، وهو ثابت مع الآلاف من الشباب في أواخر التسعينيات في مدن مثل ميديلين نظرًا لشدة الحرب؛ لكن حالة أمبارو لها تخفيف إضافي، وهو أن إلياس كان كلفت بالعمل في كتيبة تقع في منطقة صراع.

ستصدر القصة، بطولة الممثلة ساندرا ميليسا توريس، في دور السينما في البلاد في الفترة من 28 أبريل بعد زيارة ناجحة لمهرجان كان السينمائي (فرنسا) ومهرجان سان سيباستيان السينمائي، الذي أقيم في الفترة من 17 إلى 25 سبتمبر 2021.

حتى أنه تم عرضه في أحدث إصدار من مهرجان كارتاخينا السينمائي الدولي، -Ficci-، كونها المرة الأولى التي يتم بثها في البلاد. هناك تم استقباله جيدًا من قبل النقاد، بالإضافة إلى عناوين أخرى مثل «El Beat» (الذي يسلط الضوء على حياة وأفعال بنكوس بيوهو) و «صمت البذور» (صنع في La Guajira).

أمبارو، الفيلم الذي صعدت بقوة في أسبوع النقاد في كان

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كان هذا الفيلم، أول فيلم من إخراج سيمون ميسا سوتو، أحد الأفلام البارزة في الأفلام الدولية الأولى؛ حتى أن المخرج بايسا أشار في يونيو من العام الماضي إلى أن مشاركة عمله كانت مكافأة بعد خمس سنوات من العمل عليه. وقال: «لقد كانت عملية واسعة، عملية ذات سعادة كبيرة، ولكن أيضا من العمل الشاق والأخطاء والتضحيات التي تبنيكم كمخرج سينمائي وكإنسان». في أسبوع النقاد هذا، تجدر الإشارة إلى أن ساندرا توريس فازت بجائزة أفضل ممثلة.

تجدر الإشارة إلى أن طاقم «أمبارو» يتكون من دييغو أليخاندرو توبون (إلياس)، لوسيانا غاليغو (كارين)، جون جايرو مونتويا (فيكتور)، وأدريانا فيرغارا (لوسيا)، الذين يعيدون أيضًا نضال الأم التي تذهب إلى كل فرصة ممكنة لإعادة ابنها على قيد الحياة.

هذا هو السبب في أنه يتصل برجل في السوق السوداء يمكنه «تزويده» بدفتر عسكري للشاب. كل هذا يحدث على مدار يوم واحد، الوقت أمبارو ضده لمنع إيليا من أن تؤخذ إلى «منطقة حمراء». هناك، تظهر الأم - كما يفعل المتفرج - العديد من المشاكل التي تحيط بالجيش، مثل الفساد والمصالح الخفية التي تدار حول تجنيد المراهقين.

وأخيرا، تم منح «أمبارو»، بالإضافة إلى مشاركتها في فيتشي، كان وسان سيباستيان، على الصعيد الدولي، مثل مؤسسة الجائزة لويس رويدرر من مهرجان سيمين دي لا نقد المهرجان الفرنسي؛ جائزة لجنة تحكيم النقاد الدوليين في مهرجان ليما السينمائي؛ أفضل جائزة الممثلة في المسابقة الأيبيرية الأمريكية لمهرجان بونتا ديل إستي السينمائي الدولي وجائزة هوجو الفضية لمسابقة المخرجين الجدد لمهرجان شيكاغو السينمائي الدولي.

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