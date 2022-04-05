سيصوت التشيليون على الموافقة على الدستور الجديد أو رفضه في 4 سبتمبر

FOTO DE ARCHIVO. Un integrante de la Convención Constitucional sostiene un cuaderno del organismo durante una sesión en Santiago, Chile. Noviembre, 2021. REUTERS/Ivan Alvarado

اعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء ان الشيليين سيصوتون في استفتاء اجباري في الرابع من ايلول/سبتمبر الماضي للموافقة على دستور جديد ليحل محل الدستور الذي اقره نظام الديكتاتور اوغستو بينوشيه عام 1980.

تمر البلاد، التي انتخبت رئيسًا يساريًا في ديسمبر بعد مسابقة انتخابية مستقطبة، بتغيير عميق منذ انتفاضة اجتماعية ضد عدم المساواة في عام 2019 والتي خلفت العشرات من القتلى، مما هز الاقتصاد والطبقة السياسية.

وكانت تلك الاحتجاجات مدعومة من قبل الزعيم الطلابي السابق غابرييل بوريك، الرئيس المنتخب على مرشح من اليمين المتطرف مع وعود بتنصيب «دولة الرفاهية».

كما وعد بإلغاء النموذج الاقتصادي النيوليبرالي الجديد المحمي دستوريًا في تشيلي، والذي يُعزى إلى الثروة النسبية للبلاد ولكنه ألقى باللوم على عدم المساواة الاجتماعية العميقة الجذور.

أدت احتجاجات 2019 إلى استفتاء في عام 2020 صوت فيه التشيليون بأغلبية ساحقة لتغيير الدستور. أدى ذلك إلى انتخابات في مايو 2021 لـ 155 عضوًا في الاتفاقية التأسيسية المكلفة بصياغة قانون تأسيسي جديد لدولة أمريكا الجنوبية.

Elisa Loncón, presidenta de la Convención Constitucional de Chile (EFE/Elvis González) EFE

بدأت الهيئة المنتخبة، ومعظمها من اليسار، العمل على النص في يوليو من العام الماضي.

يوم الثلاثاء، قالت حكومة البوريك إن الشيليين سيصوتون على الدستور الجديد في 4 سبتمبر. التاريخ رمزي في تشيلي: كان التاريخ التقليدي للانتخابات الرئاسية حتى الانقلاب الذي أطاح بالزعيم الاشتراكي سلفادور الليندي في عام 1973 وقدم ما يقرب من عقدين من الدكتاتورية.

وقالت الحكومة إن حوالي 15 مليون ناخب مؤهل سيكون أمامهم شهرين لتقييم النص المقترح قبل ترك بصماتهم في سبتمبر.

ومع ذلك، كشف استطلاع خاص يوم الاثنين أن رفض الدستور الجديد المقترح صياغته في تشيلي ارتفع إلى 46٪ وتجاوز لأول مرة نية الموافقة على النص وسط الخلافات الأخيرة حول القواعد التي سيحتويها.

قال مسح Plaza Pública لشركة Cadem أن رفض القضايا التي تمت مناقشتها حتى الآن نما بمقدار 10 نقاط مقارنة بالقياس السابق، في حين أن «أوافق» بلغ 40٪.

Sesión de la Convención Constitucional en Santiago (REUTERS/Ivan Alvarado) REUTERS

وقد هزت الخلافات حول الحق في الملكية، وإزالة مجلس الشيوخ ومصير المدخرات في صناديق التقاعد الخاصة الرأي العام.

«فيما يتعلق بالقضايا التي نوقشت في الاتفاقية، يفضل 50٪ أن يكون هناك مجلس نواب ومجلس شيوخ، 72٪ يعتبرون أن المجتمع متعدد الثقافات وليس متعدد القوميات، 73٪ يفضلون حرية الاختيار في المعاشات التقاعدية من خلال نظام مختلط و 75٪ يفضلون أن تظل المساهمات مدخرات للعمال «، لاحظت الشركة.

وقال كاديم إن عدم الثقة في الجسم ارتفع سبع نقاط ليصل إلى 55٪، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2021. وفي الوقت نفسه، انخفض التصور بأنه يجري التوصل إلى الاتفاقات اللازمة لصياغة النص الجديد 10 نقاط إلى 42 في المائة.

كما أظهر الاستطلاع أن موافقة الرئيس غابرييل بوريك انخفضت خمس نقاط إلى 45٪، في حين ارتفع الرفض إلى 35٪، وتراكم زيادة 15 نقطة في أسبوعين.

(مع معلومات من وكالة فرانس برس ورويترز)

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