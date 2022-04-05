كاريير سترايك: تعرف على الطرق المحظورة في بيرو هذا الثلاثاء

وعلى الرغم من أن الحكومة أمرت يوم الثلاثاء بالتجميد الاجتماعي الإجباري لجميع الأشخاص الموجودين في منازلهم في العاصمة ليما ومقاطعة كالاو الدستورية من الساعة 02:00 صباحا إلى الساعة 59/11 مساء، فإن الحالة في الداخلية من البلاد مختلفة والعديد من الطرق لا تزال مسدودة من قبل ناقلات البضائع الثقيلة والمزارعين المتضررين من ارتفاع الوقود والأسمدة.

وفقا لتقرير صدر صباح اليوم من قبل هيئة الرقابة على النقل البري للأشخاص والبضائع والبضائع (سوتران)، و مناطق بيورا, و لامبايكي, و كاخاماركا, و سان مارتين, و أوكايالي, و ليما إيكا, و كوسكو, تواجه مشاكل تتعلق بعبور المركبات بجميع أنواعها في اليوم الثاني من الإضراب الذي دعت إليه نقابات النقل المختلفة.

أوقفت منطقة بيورا حركة المرور على الطريق السريع الشمالي بين المحيطات عند الكيلو 217 من طريق أولموس - بيورا، في ذروة شولوكاناس البيضاوي، وعلى بعد 249 كيلومتر.

وهناك حالة مماثلة في الكيلومتر 226، قطاع فلور دي كانيا، على الطريق السريع شولوكاناس - موروبون، وعلى بعد كيلومتر 10 من الطريق المؤدي إلى بايتا، في ذروة معبر لا تورتوغا، مقاطعة بايتا.

على الطريق السريع هوانكابامبا - بالامبيا، لا يوجد ممر للمركبة في منطقة كيسبامبا، عند مدخل مدينة هوانكابامبا.

لامبايك

في منطقة لامبايكي، تنقطع حركة المرور على شمال أمريكا القديمة، على بعد كيلومترات 96-97؛ على طريق أولموس -بيورا وكذلك على الطريق السريع فرناندو بيلوندي تيري، وعلى بعد كيلومتر 3 من الطريق السريع تشيكلايو-نورورينتي، منطقة أولموس، منطقة لامبايكي.

كاجاماركا

وفي كاخاماركا، أفادت التقارير بأن حركة المرور قد توقفت على الطريق السريع الطولي دي لا سييرا نورتي، عند الكيلو 1251، في بلدة نامورا.

سانت مارتن

في منطقة سان مارتين لا يوجد ممر للمركبة على الطريق السريع فرناندو بيلاوندي تيري، على بعد 601، في بونتا فيردي، منطقة موراليس.

بالإضافة إلى ذلك، عند الكيلومتر 624 في البيضاوي للصحفي، في منطقة لا باندا في شيلكايو، مقاطعة سان مارتن.

أوكايالي

في منطقة Ucayali هناك انقطاع حركة المرور على الطريق السريع فيديريكو باسادري على بعد كيلومتر 15، في ذروة منطقة كامبو فيردي. الطرق المغلقة الأخرى هي:

- كم 60، في نيشويا، مقاطعة بادري أباد

- الكيلومتر 112، منطقة إيرازولا؛ الكيلومتر 162، في جسر أغوايتيا، مقاطعة بادري أباد - أوكايالي

- كيلومتر 179، في منطقة إل بوكيرون، مقاطعة بادري أباد.

وفي كوسكو، لا توجد وحدة نقل تمر على طريق بورو-شينشيرو، عند الكيلو 18، قطاع كاشيمايو، مقاطعة أنتا؛ وفي الطولية دي لا سييرا سور، على بعد الكيلو 1068، قطاع كومباباتا، مقاطعة كيسبيكانشي؛ وعلى الطريق كوسكو-أوروبامبا الكيلومتر 50، قطاع رامالدياراس، مقاطعة ماراس، مقاطعة كالكا.

وفي منطقة إيكا، توقف حركة المرور في جنوب بلدان أمريكا على بعد كيلومتر 273، في بلدة سالاس غوادالوبي؛ وعلى بعد 290 كيلومترا، أيضا في سالاس غوادالوبي؛ وعلى بعد كيلومتر 299 في منطقة آلامو.

مناطق ليما

في منطقة ليما، توقفت حركة المرور على الطريق السريع شمال أمريكا، على بعد كيلومتر 140، منطقة هواتشو في مقاطعة هواورا.

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