إضراب الناقل: صحفيون من مختلف وسائل الإعلام تعرضوا للهجوم خلال المظاهرات

في يوم الاثنين 4 أبريل، استمرت احتجاجات نقابات النقل في مختلف مناطق من البلاد, على الرغم من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جونين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكانت المظاهرات المسجلة منذ الساعات الأولى من الصباح ملحوظة بسبب تطرفها، بما في ذلك النهب و أعمال أخرى. التخريب الذي تم الإبلاغ عنه من خلال الشبكات الاجتماعية. أولئك الذين تضرروا أيضًا من الاحتجاجات كانوا صحفيين صادفوا أشخاصًا تبنوا موقفًا عنيفًا تجاههم، حتى أنهم اعتدوا عليهم.

أفاد معهد الصحافة والمجتمع (إيبيس) أنه تم تسجيل هجمات على بعد 300 كيلومتر من الطريق السريع لجنوب أمريكا في منطقة إيكا. «خايمي باكو، مراسل ATV، بيلار زارات ومصورها جيومار ماجالانيس، المراسلون لتلفزيون بيرو، وهنري لوفيرا، مراسل القناة 29 وراديو لا أشيرانا تعرضوا للاعتداء الجسدي والمضايقة والتهديد من قبل أشخاص مجهولين حاولوا بعنف منع الصحافة من تسجيل التخريب الذي حدث خلال المظاهرات «، يقرأ في منشور للمنظمة.





كما أشار إيبيس إلى أنه في حالة صحفيي القناة الحكومية، لم يتعرضوا للهجوم فحسب، بل أن معداتهم وممتلكاتهم الشخصية مثل المحافظ والمفاتيح سرقت من قبل من حاصروهم وألقوا الحجارة والزجاجات. وهناك آخرون ممنمنعوا من القيام بعملهم الصحفي هم المراسلون ديفيد كازافيلكا وميغيل أنجيل غيلين، من تلفزيون دوناس، ومارلون فيدال باوتيستا، من القناة 13، ومصور تلفزيون لاتينا، خايمي كاريو.

تم تسجيل لحظة تخريب أخرى بواسطة كاميرات القناة N عندما اقترب أحد المتظاهرين من الفريق الصحفي بموقف تهديدي ثم انتزع جزءًا من المعدات ورميها على الطريق. وكان الصحفيون، الذين كانت مهمتهم الوحيدة هي تسجيل وقائع وشكاوى أولئك الذين خرجوا للاحتجاج، جزءًا من القائمة الطويلة للمتضررين من تخريب بعض أعضاء الثورات.

يعتقلون أحد المتظاهرين الذي كسر ميكروفون المراسل. فيديو: القناة N

«يدين IPYS هذه الأعمال العنيفة ضد الصحفيين لتأثيرهم بشكل خطير على عملهم في الظروف التي تكون فيها الصحافة حاسمة لمعرفة الحقائق ذات المصلحة العامة ذات الصلة. ويطالب أيضا برد فوري من الشرطة الوطنية لتحديد المسؤولين عن الهجمات. وأخيرا، يطلب من السلطات تقديم الضمانات اللازمة لسلامة الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات «، كان موقف إيبيس بعد الاستماع إلى القضايا المذكورة أعلاه.

يوم عنيف

تميزت 4 أبريل بالتخريب والعنف في مناطق مختلفة من البلاد. وفي هوانوكو، تعرضت مرافق البلدية للهجوم، في حين اختار بانكو دي كريديتو ديل بيرو (BCP) إغلاق العديد من وكالاتها خوفا من التعرض للسرقة. فأربع وكالات في ليما، واثنتان في سيرو دي باسكو، وثلاث في هوانوكو، وثلاث وكالات في أوكايالي، واثنتان في سان مارتن، وواحدة في بيورا وواحدة في هوانكافيليكا لم تقدم اهتمام الجمهور.

رودريغو غونزاليس ينفجر ضد بيدرو كاستيلو ويطلب تجنب النهب: «عدونا الرئيسي هو الحكومة». (فيديو: تلفزيون ويلكس)

خلال الساعات الأولى من الصباح، كان هناك نهب أول في سوق صغير يقع في إيكا. ألقى المتظاهرون حجرًا تمكنوا من كسر كأس المتجر، وسرعان ما جاء حشد كبير للحصول على المنتجات المباعة هناك. «بدأ هذا الصراع الذي نواجهه في أكتوبر من العام الماضي وتم وضع رقم قياسي في ذلك التاريخ. في مارس، أرسل اتحاد الناقلين خطابًا إلى PCM يطلب فيه الامتثال للقانون، وهو في الأساس نفس الشيء الذي نراه الآن»، قال أمين المظالم.

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هذا هو Guerra لم يصدر في 4 أبريل كإجراء أمني بسبب إغلاق شركات النقل.