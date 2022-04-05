فرضت كندا عقوبات جديدة على تسعة مواطنين روس وتسعة بيلاروسيين آخرين لغزو أوكرانيا

Canada's Minister of Foreign Affairs Melanie Joly speaks during Question Period in the House of Commons on Parliament Hill in Ottawa, Ontario, Canada, March 22, 2022. REUTERS/Patrick Doyle

قررت السلطات الكندية فرض عقوبات جديدة على تسعة مواطنين روس وتسعة بيلاروسيين آخرين بسبب «انتهاك» سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها واستقلالها، وفقا لما ذكرته وزيرة الخارجية ميلاني جولي.

«ما شهده العالم في نهاية هذا الأسبوع في بوشا أمر بغيض. لن تقف كندا مكتوفة الأيدي مع استمرار القتل الذي لا معنى له للمدنيين الأبرياء على يد القوات الروسية في أوكرانيا, دافع كانبيرا في بيان.

وبهذه الطريقة، أشار جولي إلى أن «هؤلاء المتعاونين المقربين» هم «متواطئون» في الأحداث «الرهيبة» التي «تتكشف أمام أعيننا». واضاف «لن نتوقف عن ممارسة الضغط على النظام الروسي حتى تغادر قواته الاراضي الاوكرانية».

ووفقا لبيان الحكومة الكندية، فرضت البلاد عقوبات على أكثر من 700 فرد وكيانات منذ بداية غزو البلد. ستفرض العقوبات الأخيرة في كندا تجميد الأصول وحظرًا على الأفراد المدرجين في تلك القائمة.

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بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الحكومة الأسترالية يوم الثلاثاء أن تصدير السلع الكمالية إلى روسيا سيتم حظره كجزء من تمديد العقوبات التي تستهدف موسكو لغزوها لأوكرانيا.

وسلطت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين الضوء في بيان لها على أن هذه عقوبات - بما في ذلك النبيذ وقطع غيار السيارات الفاخرة - تستهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و «ميسريه الأثرياء»، مضيفة أنها لا تستهدف «المستهلكين الروس العاديين».

وقال «ان هذا الحظر جاء عقب عقوباتنا المالية المستهدفة ضد الرئيس بوتين واعضاء حكومته والقلة الروسية والدعاة وعملاء التضليل وكذا كبار القادة العسكريين الروس».

وأخيرا، قضت بأن الحكومة الأسترالية «تكرر دعمها الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، وكذلك للشعب الأوكراني».

(مع معلومات من يوروبا برس)

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