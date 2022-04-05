رفض مرشحو بولسونارو لرئاسة بتروبراس الاقتراح المتعلق بمزاعم تضارب المصالح

IMAGEN DE ARCHIVO. El logo de la estatal brasileña Petrobras en su sede en Río de Janeiro, Brasil. Octubre 16, 2019. REUTERS/Sergio Moraes

استقال مقترحا الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو لشغل المناصب العليا لشركة بتروبراس المملوكة للدولة بعد تحذيره من تضارب المصالح الذي سيحدثه كلاهما إذا تولى منصبه.

وكان آخرهم الخبير الاقتصادي والمستشار أدريانو بيريس الذي أبلغ قصر بلانالتو يوم الاثنين أنه سيتخلى عن رئاسة شركة النفط الحكومية التي انتخب لها الأسبوع الماضي ليحل محل الجنرال جواكيم دا سيلفا إي لونا، وفقا لصحيفة «أو جلوبو» المحلية. .

الأسباب التي طرحها بيريس على الطاولة هي تضارب المصالح الذي سيكون هناك، نفس الأسباب التي قدمها رودولفو لانديم يوم الأحد لعدم قبول رئيس مجلس إدارة شركة النفط الحكومية.

وقد اتخذ قرار بيرس رسميا أمام السلطة التنفيذية من خلال رسالة بعث بها إلى وزير المناجم والطاقة، بينتو البوكيرك، أبلغ فيها انسحابه.

«كان من الواضح لي أنني لن أتمكن من التوفيق بين عملي كمستشار ورئاسة بتروبراس. لقد بدأت إجراءات فصل نفسي. ومع ذلك، أدركت طوال العملية أنني للأسف غير قادر على القيام بذلك في مثل هذا الوقت القصير»، قال بيريس، الذي شكر البوكيرك والرئيس بولسونارو.

من بين عملاء بيرس كارلوس سواريز، رجل الأعمال وشريك شركات توزيع الغاز، وصديق لانديم لعقود، الذي برر قراره بعدم قبول دعوة الحكومة لتركيز كل جهوده على فلامنغو، وهو فريق كرة قدم برازيلي.

وأعرب رجل الأعمال والمهندس، الذي عمل في شركة النفط الحكومية لأكثر من عقدين ويترأس فلامنغو، في بيان عن رغبته في تكريس كل وقته «لزيادة تعزيز» نادي كرة القدم الأكثر شعبية في البرازيل.

Adriano Pires rechazó ocupar la presidencia de Petrobras

بالإضافة إلى القرب من العديد من الشركات في قطاع النفط والغاز, ظهرت Landim أيضًا في بعض تحقيقات الفساد المتعلقة بوسائل الإعلام وعملية Lava Jato اللانهائية تقريبًا, مع تداعيات خارج الدولة البرازيلية.

قبل اتخاذ قرار، تم بالفعل استجواب تعيين بيريس من قبل مكتب المدعي العام ومحكمة مراجعي الحسابات على وجه التحديد بسبب هذا التضارب في المصالح بسبب نشاطه المكثف كمستشار للعديد من الشركات في هذا القطاع، لذلك طلب منه عدم ترأس بتروبراس من قبل كان عليه أن يجري تحقيقا أكثر كثافة لتولي منصبه.

واعترضوا على حقيقة أن بيريس أسست وتقود حاليًا مركز البنية التحتية البرازيلي، «الذي يقدم خدمات لشركات النفط والغاز والطاقة متعددة الجنسيات الكبرى لأكثر من 20 عامًا».

كان من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة بتروبراس يوم الثلاثاء المقبل، 13 أبريل، لاختيار من سيكون الرئيس الجديد لشركة الدولة. وكلاهما، وفقا للتقارير الداخلية، سيواجهصعوبة في تجاوز معايير اللجنة.

تبقي بولسونارو الشركة تحت الضغط، التي تسيطر على السوق البرازيلية وتنفذ تعديلات مستمرة بعد السعر الدولي للنفط الخام، كما تمليه سياسة التسعير الخاصة بها.

Rodolfo Landim tampoco aceptó formar parte de Petrobras

في منتصف مارس، أعلنت بتروبراس عن زيادة بنسبة 18.77٪ في أسعار البنزين، 24.9٪ من الديزل و 16.1٪ من البروبان والبيوتان، بعد شهرين دون رفع الأسعار. قرار تعرض لهجوم واسع من قبل الرئيس بولسونارو.

وكان سيلفا اي لونا نفسه، وهو جنرال احتياطى بالجيش، قد عين فى فبراير من العام الماضى ايضا بسبب خلاف بولسونارو مع زيادة الاسعار خلال ادارة الخبير الاقتصادى روبرتو كاستيلو برانكو.

منذ عام 2017، حافظت بتروبراس على سياسة تتماشى مع القيم الدولية لتحديد أسعار الوقود، على الرغم من أن البرازيل واحدة من أكبر منتجي بعض هذه المواد الخام.

تم تداول أسهم بتروبراس باللون الأحمر، مع خسارة بنسبة 0.76٪ بعد تعافيها خلال اليوم في بورصة ساو باولو للأوراق المالية.

(مع معلومات من يوروبا برس و وكالة فرانس برس)

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