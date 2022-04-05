ينتقد بازان ويارو مشاركة الوزراء في الجلسة العامة: «اعتقدت أنهم سيكونون في إيكا أو في الجنوب»

قدم وزراء الاقتصاد والمالية والنقل والاتصالات والطاقة والمناجم والتنمية الزراعية والري تقريبا في الجلسة العامة للمؤتمر المنعقدة اليوم الاثنين في الساعة الثالثة بعد الظهر، وقدموا التدابير المعتمدة خلال موائد مستديرة من الحوارات مع المحتجين في Junín خلال الماضي عطلة نهاية الأسبوع؛ ومع ذلك، فإن وجودهم لم يكن تروق لجميع أعضاء البرلمان. هذه هي حالة سيغريد بازان دي جونتوس لبيرو و نورما يارو من Avanza País الذين، على عكس المناسبات الأخرى، وافقوا على تقديرهم للحكومة الإجراءات في مواجهة الأزمة.

«الحقيقة هي أنني أشعر بالأسف أو الأسف على العرض الذي يقدمه الوزراء، أقول هذا بكل إخلاص. يراهن أيضًا على أن هناك إصلاحات وتغييرات ضرورية، ولكن للأسف على بعد كتلتين عندما يمكن أن يكونوا هنا. اعتقدت أنهم سيكونون في إيكا، سيكونون في الجنوب «، كانت الكلمات الأولى في خطاب سيغريد بازان، الذي ندم أيضًا على محتوى تدخلات الوزراء.

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«أنهم ليسوا هنا ويخبروننا أننا سنبني الأسمدة الخاصة بنا وأن لديهم أطيب التمنيات للأزمة. هذا لا يكفي»، قال بازان وأشار لاحقًا إلى أن هناك حاجة إلى إصلاحات مهمة. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى اقتراح قدمه وزير الاقتصاد، أوسكار غراهام، لرفع ضريبة الربح الزائد على شركات التعدين. «بيرو هي ثاني أكبر منتج للنحاس في العالم في بلدنا، وإذا لم نفعل شيئًا للاستفادة من ذلك والسماح للمزارعين بالتضور جوعًا، ينزل الناقلون إلى الشوارع وتسود الأزمة، فإننا لا نعرف كيف نعمل مع ما لدينا في أراضينا»، قال عضو البرلمان في Juntos for Peru.

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وبما أن عضوة الكونغرس بازان ممثلة لليسار في البرلمان، فإن التفاهم مع زميلتها نورما يارو، التي هي جزء من المحاجر على اليمين، كان مفاجئًا. وسلطت عضوة مقعد أفانزا بايس نفسها الضوء على الحقيقة خلال خطابها. «لقد سمعنا للتو من وزير الاقتصاد وفي المرة الأولى التي أتفق فيها كثيرًا مع سيغريد بازان على أن هؤلاء السادة موجودون هنا. واذا كانت هذه هى لجنة الازمة التى نملكها اليوم فى البلاد فان بيرو الفقيرة» فى اشارة الى غياب اعضاء الحكومة فى الجلسة العامة. كانت هذه متصلة فعليًا من المباني التنفيذية على بعد بضعة بنايات من البرلمان.

«إلى وزير الاقتصاد، دعه يمسك حذائه كما يقول الرئيس ويبدأ في الترشح هنا إلى الجلسة العامة لأننا بحاجة إليه. هنا سنناقش اليوم ما يحتاجه الناس والبلد. سيدتي الرئيسة، اليوم نرى جميع المقاعد التي نحاول أن نرى ما يحدث للبيروفيين الذين يقتلون أنفسهم في الخارج ونرى هنا أربعة وزراء نظيفين جدا، مشعر، ترتيب مناقشة أو إعطائنا تقارير للحديث عن التقاعد 65، التخلي عن ألف جرارات عند الناس ليس لديهم بذور ولا شيء لوضعه في أراضيهم وزرعه».

وأشار الوزير غراهام خلال كلمته إلى أن الوضع الحالي يرجع إلى تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا وأن الأزمة ستكون مؤقتة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن أن وزارة الاقتصاد ستقدم مشروع قانون للإعفاء من IGV من الأطعمة مثل البيض والدجاج والدقيق والمعكرونة والسكر ومنتجات اللحوم.

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