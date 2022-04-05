سيواجه باير ليفركوزن أمريكا وتولوكا في المكسيك

Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Hertha BSC - BayArena, Leverkusen, Germany - April 2, 2022 Bayer Leverkusen players celebrate after the match REUTERS/Thilo Schmuelgen DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

باير ليفركوزن، أحد الفرق الثلاثة الأكثر شهرة في الدوري الألماني، سيلعب مباراتين في المكسيك، في مايو بتعادل الرجال ضد تولوكا، وفي يوليو، مع فريق السيدات ضد النسور الأمريكية.

قال الإسباني فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لشركة ليفركوزن، في مؤتمر صحفي: «إن إمكانية التعاون مع الدوري المكسيكي لكرة القدم، مع باير المكسيك، على مستوى الرجال والنساء على حد سواء هي متعة حقيقية».

احتلت ليفركوزن المركز الثالث في الدوري الألماني، في منطقة التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفقًا لكارو، وجدت مساحة في تقويمها للعب في المكسيك، احتفالًا بالذكرى المئوية لشركة الأدوية الكيميائية باير، المعروفة بعلامتها التجارية الأصلية من الأسبرين.

قال رئيس Liga Mx في المكسيك، ميكيل أريولا: «نحن متحمسون لفكرة جلب فريق من إحدى الدوريات الرائدة في العالم إلى المكسيك؛ نريد أن تعرف الفرق الأوروبية تطور لاعبينا».

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX (Foto: EFE/Jorge Núñez) EFE

ستكون مباراة الرجال ضد تولوكا في ملعب نيميسيو دييز، على ارتفاع 2600 متر، وعلى الرغم من أنها ستتزامن مع الجزء الحاسم من بطولة الدوري في المكسيك، إذا كان الفريق المكسيكي في تلك المرحلة، سيكون لديه مرافق لمواجهة الألمان.

واعترف الرئيس الرياضي لتولوكا فرانسيسكو سويناغا، الذي أشار إلى أن جو الملعب المضيف أوروبي للغاية وحميم، وهو ما سيشعر به الألمان، قائلاً: «إنه ترف لنا أن نرحب بليفركوزن».

تمر الرابطة النسائية المكسيكية، التي تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيسها، بمرحلة من النمو ووفقًا لرئيسها ماريانا غوتيريز، فإن مبارزة أمريكا-ليفركوزن ستكون مثيرة لأنهما مؤسستان تستثمان في كرة القدم النسائية.

سلط أرتورو سانشيز، مدير شركة باير في أمريكا اللاتينية، الضوء على قيم الشركة الألمانية، التي تهدف إلى جذب الصحة والرفاهية لدى الناس، والتي تناسب كرة القدم.

وقال «انه من المهم بالنسبة لنا ان يتمكن الاطفال المكسيكيون منذ صغرهم من الوصول الى شخصياتهم الرياضية الوطنية والدولية وان يروا الى اى مدى يمكنهم الذهاب».

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